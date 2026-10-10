HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Cơ quan Thuế yêu cầu BIDV, MB, VPBank, Vietcombank... phong toả tài khoản của loạt người nộp thuế có tên sau

Ngọc Khánh
|

Những cá nhân, hộ kinh doanh sau sẽ bị phong tỏa tài khoản ngân hàng do có tiền thuế nợ quá 90 ngày kể từ ngày hết thời hạn nộp theo quy định.

- Ảnh 1.

Ngày 8/10, Thuế cơ sở 7 tỉnh Vĩnh Long đã đăng tải loạt Quyết định về việc cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế bằng biện pháp yêu cầu phong tỏa tài khoản của đối tượng bị cưỡng chế tại kho bạc nhà nước, tổ chức tín dụng.

Lý do bị cưỡng chế được cơ quan Thuế đưa ra là người nộp thuế có tiền thuế nợ quá 90 ngày kể từ ngày hết thời hạn nộp theo quy định.

Danh sách được tổng hợp từ các Quyết định của Thuế cơ sở 7 tỉnh Vĩnh Long như sau:

﻿STT Tên người nộp thuế Trích tiền từ tài khoản được mở tại Số tiền bị cưỡng chế
1 Nguyễn Minh Tâm Ngân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu 5.658.603 đồng
2 Nguyễn Văn Danh Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam 8.114.850 đồng
3 Lư Công Tuấn Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam 3.911.497 đồng
4 Nguyễn Văn Danh Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quốc Tế Việt Nam 8.114.850 đồng
5 Nguyễn Minh Tâm Ngân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu 5.658.603 đồng
6 Huỳnh Duy Khang Ngân hàng Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Số Vikki 9.705.995 đồng
7 Trần Thị Kim Chi Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội 7.782.090 đồng
8 Trần Thị Kim Chi Ngân hàng thương mại trách nhiệm hữu hạn một thành viên Ngoại
thương Công nghệ số 		7.782.090 đồng
9 Huỳnh Tấn Lịnh Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng 7.843.216 đồng
10 Lư Công Tuấn Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quốc Tế Việt Nam 3.911.497 đồng
11 Lư Công Tuấn Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam 3.911.497 đồng
12 Huỳnh Tấn Lịnh Ngân hàng Thương Mại Cổ phần Việt Nam Thịnh
Vượng 		7.843.216 đồng
13 Tăng Thành Hậu Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam Thịnh
Vượng 		6.218.548 đồng
14 Huỳnh Duy Khang Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam 9.705.995 đồng
15 Ngô Ngọc Lộc Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam Thịnh
Vượng 		13.851.690 đồng

Khi nào người nộp thuế bị phong tỏa tài khoản?

Phong tỏa tài khoản ngân hàng là một trong những biện pháp cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế.

Căn cứ theo khoản 1 Điều 2 Thông tư 215/2013/TT-BTC quy định về các trường hợp bị cưỡng chế, trong đó có nội dung cưỡng chế đối với người nộp thuế trong trường hợp sau:

- Nợ tiền thuế, tiền chậm nộp tiền thuế quá 90 ngày tính từ ngày hết thời hạn nộp theo quy định.

- Người nộp thuế vẫn đang còn tiền thuế nợ mà có hành vi bỏ trốn hoặc tẩu tán tài sản.

Như vậy, trường hợp người nộp thuế chậm nộp tiền thuế quá 90 ngày thì cơ quan thuế có thẩm quyền có quyền áp dụng biện pháp cưỡng chế phong toả tài khoản ngân hàng của người nộp thuế.

- Ảnh 2.

Ảnh: Báo Chính phủ

Trước khi ban hành quyết định cưỡng chế, cơ quan thuế sẽ rà soát, xác minh thông tin về tài khoản của người nộp thuế tại Kho bạc Nhà nước, ngân hàng thương mại và các tổ chức tín dụng khác. Trường hợp cần thiết, cơ quan thuế có thể yêu cầu cung cấp thông tin về số tài khoản, số dư và các thông tin giao dịch liên quan để phục vụ việc cưỡng chế.

Sau khi quyết định cưỡng chế được ban hành, quyết định và lệnh thu ngân sách nhà nước được gửi đến người nộp thuế và ngân hàng, tổ chức tín dụng nơi người nộp thuế mở tài khoản. Khi đó, ngân hàng thực hiện việc phong tỏa và trích số tiền trong tài khoản để nộp vào ngân sách nhà nước theo quyết định cưỡng chế.

Gỡ phong tỏa tài khoản như thế nào?

Khi người nộp thuế đã nộp đủ số tiền nợ thuế bị cưỡng chế, hoặc ngân hàng đã trích đủ số tiền theo quyết định vào ngân sách nhà nước, cơ quan thuế sẽ thực hiện thủ tục chấm dứt hiệu lực của quyết định cưỡng chế.

Cơ quan thuế sẽ dự thảo, trình người có thẩm quyền ban hành quyết định chấm dứt hiệu lực của quyết định cưỡng chế, sau đó gửi quyết định này cho người nộp thuế và ngân hàng, Kho bạc Nhà nước hoặc tổ chức tín dụng liên quan để chấm dứt việc cưỡng chế.

Tags

cơ quan thuế

phong tỏa tài khoản

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Giây phút bắt giữ Lê Văn Thái SN 1999 sau khi điều tra hàng loạt tài khoản ngân hàng cho vay và nhận lãi

Giây phút bắt giữ Lê Văn Thái SN 1999 sau khi điều tra hàng loạt tài khoản ngân hàng cho vay và nhận lãi

01:06
Lời khai của Khổng Văn Hiếu SN 2002 tại cơ quan công an

Lời khai của Khổng Văn Hiếu SN 2002 tại cơ quan công an

01:49
Cận cảnh quá trình bắt giữ Nguyễn Văn Thành Công 30 tuổi, kẻ trộm đồng hồ Rolex trị giá hơn 1,7 tỷ đồng

Cận cảnh quá trình bắt giữ Nguyễn Văn Thành Công 30 tuổi, kẻ trộm đồng hồ Rolex trị giá hơn 1,7 tỷ đồng

01:09
Giây phút bắt tạm giam đồng thời Hoàng Đức Hà SN 1993 và Lý Thị Thu Vân SN 1988

Giây phút bắt tạm giam đồng thời Hoàng Đức Hà SN 1993 và Lý Thị Thu Vân SN 1988

01:14
Honda ra mắt xe tay ga giá 38 triệu đồng: Có ABS, giới hạn 1000 chiếc toàn cầu

Honda ra mắt xe tay ga giá 38 triệu đồng: Có ABS, giới hạn 1000 chiếc toàn cầu

01:55
“Dị nhân” Việt đi 195 nước, đạt kỷ lục phi thường trong hơn 8 tỷ người

“Dị nhân” Việt đi 195 nước, đạt kỷ lục phi thường trong hơn 8 tỷ người

03:31
Hành trình công an tóm gọn băng trộm 12 người liên quan tới 2.700 con mèo ở TPHCM

Hành trình công an tóm gọn băng trộm 12 người liên quan tới 2.700 con mèo ở TPHCM

02:06
Tài sản 3,5 tỷ đồng trong phòng ngủ sư trụ trì biến mất, CA nhanh chóng tóm gọn băng cướp

Tài sản 3,5 tỷ đồng trong phòng ngủ sư trụ trì biến mất, CA nhanh chóng tóm gọn băng cướp

02:24
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại