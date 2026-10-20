Cơ quan Thuế thông báo: Tất cả cá nhân có tên trong danh sách sau bị tạm hoãn xuất cảnh từ ngày hôm nay

Các cá nhân trong danh sách sau cần chú ý thông báo của cơ quan Thuế.

Ảnh minh họa (Nguồn: Phan Công)

Thuế TP. Huế đã đã đăng tải các Thông báo gửi Cục Quản lý xuất nhập cảnh - Bộ Công an về việc tạm hoãn xuất cảnh đối với một số cá nhân từ ngày 20/10/2026.

Tất cả các cá nhân trong Thông báo đều là người đại diện theo pháp luật của tổ chức, doanh nghiệp. Nguyên nhân đến từ việc các tổ chức này đang ở trạng thái không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký quá 120 ngày kể từ ngày cơ quan thuế ban hành thông báo mà không thực hiện thủ tục khôi phục mã số thuế hoặc chấm dứt hiệu lực mã số thuế theo quy định.

Danh sách cụ thể như sau:

STT Tên Người đại diện theo pháp luật của Tổng số tiền thuế nợ

(Tính đến ngày 19/10/2026) 1 Phạm Thanh Long Công ty cổ phần Thủy sản Phú Thuận An 110.384.588 đồng 2 Trần Thanh Việt Công Ty TNHH Thương Mại Và Xây Dựng Việt Thành Phát 2.997.800 đồng 3 Cao Thị Ngọc Công TNHH Giải trí Tam Giang 2.087.940 đồng 4 Trần Thứ Doanh nghiệp tư nhân Thứ Phúc 15.261.618 đồng 5 Nguyễn Cân Doanh Nghiệp Tư Nhân Thương Mại Dịch Vụ Nguyễn Cân - 6 Trần Văn Hóa Doanh Nghiệp Tư Nhân Xây Dựng Điện Hóa Hiếu 2.050.000 đồng 7 Trần Thị Hồng Nhung Công ty TNHH Một thành viên Thương mại Hải sản Minh Nhung 24.643.990 đồng 8 Lê Cự Công ty TNHH XNK - Đầu tư - May mặc - Thương mại Vinh Trường - 9 Trần Hồng Phong Công Ty TNHH Một Thành Viên Thương Mại Phong Huế - 10 Nguyễn Ý Doanh Nghiệp Tư Nhân Thương Mại Nguyễn Ý 1.500.000 đồng 11 Văn Công Đoàn Doanh Nghiệp Tư Nhân Văn Công Đoàn - 12 Trịnh Thanh Long Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Thương Mại Du Lịch Tam Giang 1.294.800 đồng

Người nộp thuế lưu ý, tổng số tiền thuế nợ được ghi trong Thông báo chưa bao gồm tiền chậm nộp tính trên các khoản nợ chưa thanh toán.

Cơ quan Thuế thông tin, để được hủy bỏ tạm hoãn xuất cảnh kịp thời, các doanh nghiệp này cần có hồ sơ đề nghị khôi phục mã số thuế, thực hiện nghĩa vụ nộp hồ sơ khai thuế và nộp tiền thuế nợ để tổng số tiền thuế nợ còn phải nộp tại thời điểm tra cứu dưới ngưỡng tạm hoãn xuất cảnh hoặc người nộp thuế được chấm dứt hiệu lực mã số thuế theo quy định.

Người nộp thuế không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký cần làm gì để được hủy bỏ tạm hoãn xuất cảnh?

Theo hướng dẫn từ Cục Thuế, để đề nghị khôi phục mã số thuế , người nộp thuế thực hiện hồ sơ khôi phục mã số thuế và hoàn thành các hồ sơ, thủ tục theo quy định.

Đồng thời, số thuế nợ còn phải nộp cần giảm xuống dưới ngưỡng tương ứng: dưới 50 triệu đồng đối với cá nhân kinh doanh, chủ hộ kinh doanh; dưới 500 triệu đồng đối với doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã.

Cục Thuế lưu ý, người nộp thuế cần hoàn thành các thủ tục trong 30 ngày kể từ ngày cơ quan thuế thông báo; nếu không hoàn thành thì thuộc đối tượng tạm hoãn xuất cảnh.

Với đề nghị chấm dứt hiệu lực mã số thuế , người nộp thuế thực hiện hồ sơ chấm dứt hiệu lực mã số thuế và hoàn thành các hồ sơ, thủ tục có liên quan theo quy định.

Người nộp thuế nên liên hệ cơ quan thuế quản lý trực tiếp để được hướng dẫn các nội dung cần hoàn tất cho trường hợp cụ thể.

Cách tra cứu thông báo về xuất cảnh

Theo khuyến cáo từ Cục Thuế, để hạn chế nguy cơ bị gián đoạn kế hoạch xuất cảnh, các cá nhân có thể chủ động kiểm tra thông tin về tạm hoãn xuất cảnh qua các kênh chính thức sau:

Kênh 1 - Tra cứu các trường hợp bị tạm hoãn xuất cảnh:

Hệ thống tra cứu thông báo về xuất cảnh của Cục Thuế. Ảnh chụp màn hinh

Bước 1: Truy cập vào hệ thống tra cứu tạm hoãn xuất cảnh của Cục Thuế tại địa chỉ: ﻿ https://gdt.gov.vn/wps/portal/Home/nt/xc

Bước 2: Nhập thông tin về người nộp thuế và điền mã xác nhận

Bước 3: Ấn nút Tìm kiếm và xem kết quả tra cứu về thông báo tạm hoãn/gia hạn tạm hoãn/hủy bỏ tạm hoãn xuất cảnh

Kênh 2 - Tra cứu các trường hợp sẽ bị tạm hoãn xuất cảnh:

Bước 1: Truy cập vào hệ thống tra cứu thông báo sẽ tạm hoãn xuất cả của Cục Thuế tại địa chỉ: https://gdt.gov.vn/wps/portal/Home/nt/se

Bước 2: ﻿Nhập thông tin về người nộp thuế và điền mã xác nhận

Bước 3: Ấn nút Tìm kiếm và xem kết quả tra cứu về thông báo sẽ tạm hoãn xuất cảnh từ thông tin người nộp thuế đã được điền

Bên cạnh đó, các cá nhân có thể tra cứu thông tin về xuất cảnh trên ứng dụng eTax Mobile, sau khi đã tải ứng dụng trên App Store (dành cho iOS) hoặc CH Play (dành cho thiết bị Android).