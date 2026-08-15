Các cá nhân có tên trong danh sách cần chú ý thông báo về tạm hoãn xuất cảnh từ cơ quan Thuế.

Ảnh minh hoạ (Nguồn: Internet)

Ngày 12/8, Thuế cơ sở 1 TP. Huế đã công khai loạt Thông báo gửi Cục Quản lý xuất nhập cảnh - Bộ Công an về việc tạm hoãn xuất cảnh đối với một số cá nhân theo quy định.

Các trường hợp này đều áp dụng với người đại diện pháp luật của doanh nghiệp đang ở trạng thái không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký quá 120 ngày (kể từ ngày cơ quan thuế ban hành thông báo), nhưng không thực hiện thủ tục khôi phục mã số thuế hoặc chấm dứt hiệu lực mã số thuế theo quy định.﻿

Thời gian tạm hoãn xuất cảnh của các cá nhân trong danh sách đều là từ ngày 10/08/2026. Danh sách được tổng hợp từ Thuế cơ sở 1 TP. Huế như sau:

STT Tên người bị tạm hoãn xuất cảnh Tên tổ chức cá nhân là người đại diện theo pháp luật Số tiền thuế còn nợ 1 Đinh Trần Hiệp CÔNG TY TNHH HỖ TRỢ VÀ ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH KIM TRUNG 7.168.800 đồng 2 Phan Thị Hạnh Nhân CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN DỊCH VỤ ĂN UỐNG MINH HẠNH 254.571 đồng 3 Bùi Thị Hường CÔNG TY TNHH NIKKAN CENTER HUẾ 4.439.200 đồng 4 Nguyễn Văn Ty CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ VĂN TÝ CAPITAL 2.039.000 đồng 5 Nguyễn Thanh Toàn CÔNG TY TNHH TMDV KHÁCH SẠN HƯNG PHÚ 2.491.733 đồng 6 Nguyễn Duy Khoa CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN LỘC LÀNG QUÁN 6.869.307 đồng 7 Phan Hữu Thắng CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN DỊCH VỤ ĐẦU TƯ TOÀN THẮNG 8.750.000 đồng 8 Trần Quốc Vũ CÔNG TY TNHH MTV HUẾ CIAO - HUẾ XIN CHÀO 2.037.800 đồng

Theo cơ quan Thuế, để được hủy bỏ tạm hoãn xuất cảnh kịp thời, doanh nghiệp cần có hồ sơ đề nghị khôi phục mã số thuế, thực hiện nghĩa vụ nộp hồ sơ khai thuế và nộp tiền thuế nợ để tổng số tiền thuế nợ còn phải nộp tại thời điểm tra cứu dưới ngưỡng tạm hoãn xuất cảnh; hoặc người nộp thuế được chấm dứt hiệu lực mã số thuế theo quy định.

﻿Cách thực hiện thủ tục khôi phục mã số thuế

Theo hướng dẫn của Thuế TP. Hà Nội, các doanh nghiệp/tổ chức đang ở trạng thái 06 (người nộp thuế không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký) có nhu cầu khôi phục hiệu lực mã số thuế để tiếp tục hoạt động﻿ thực hiện các bước sau đây:

Quy trình khôi phục mã số thuế (Nguồn: Thuế TP. Hà Nội)

Bước 1: Doanh nghiệp/tổ chức ở trạng thái 06 tiến hành kiểm tra tình trạng pháp lý, địa chỉ hoạt động thực tế; rà soát hồ sơ khai thuế, nợ thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt và tình trạng hóa đơn.﻿

Bước 2: ﻿Người đại diện theo pháp luật hoặc người được ủy quyền nộp Mẫu 25/ĐKT (Thông tư 90/2026/TT-BTC) tại cơ quan thuế quản lý trực tiếp. Nếu thay đổi địa chỉ, doanh nghiệp nộp kèm hồ sơ thay đổi thông tin đăng ký thuế theo quy định.

Bước 3: ﻿Cơ quan thuế tiến hành rà soát nghĩa vụ kê khai, nghĩa vụ thuế, hóa đơn còn thiếu; hoàn thiện và kiểm tra/xác minh thực tế tại địa chỉ đăng ký hoặc địa chỉ hoạt động theo quy định.

Bước 4: ﻿Doanh nghiệp hoàn thành hồ sơ khai thuế còn thiếu, xử lý hóa đơn, chấp hành quyết định xử phạt và nộp đủ các khoản phải nộp nếu có.

Bước 5: Cơ quan thuế ban hành Thông báo 19/TB-ĐKT (Thông tư 90/2026/TT-BTC) về việc khôi phục mã số thuế; thông tin khôi phục được cập nhật trên hệ thống thuế và truyền sang hệ thống đăng ký kinh doanh theo cơ chế liên thông﻿.

Cần lưu ý, một trong những điều kiện để tổ chức/doanh nghiệp được khôi phục mã số thuế là phải hoàn thành mọi nghĩa ﻿vụ kê khai thuế còn thiếu; nộp đủ tiền thuế nợ, tiền phạt, tiền chậm nộp phát sinh trước và trong thời gian bị đóng mã số thuế.

C ách thực hiện thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế

Trong trường hợp các ﻿tổ chức/người nộp thuế ở trạng thái 06 có nhu cầu chấm dứt hiệu lực mã số thuế, các bước thực hiện theo hướng dẫn của Cục Thuế cụ thể như sau:

Bước 1: Rà soát trạng thái mã số thuế và xác định rõ mục tiêu xử lý; chuẩn bị căn cứ pháp lý về việc giải thể/chấm dứt hoạt động﻿

Bước 2: Nộp hồ sơ đề nghị chấm dứt hiệu lực mã số thuế tại cơ quan thuế﻿

Bước 3. Hoàn thiện hồ sơ khai thuế, quyết toán thuế, hóa đơn và nghĩa vụ với cơ quan thuế﻿

(1) Cơ quan thuế lập danh sách nghĩa vụ phải hoàn thiện và thông báo cho người nộp thuế.

(2) Người nộp thuế nộp đầy đủ hồ sơ khai thuế, hồ sơ quyết toán thuế đến thời điểm giải thể/chấm dứt hoạt động, báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn (nếu có) và chấp hành các quyết định xử phạt.

(3) Cơ quan thuế xác nhận nghĩa vụ với cơ quan hải quan.

(4) Phối hợp kiểm tra, quyết toán, xác định và thanh toán nghĩa vụ thuế.

(5) Cơ quan thuế xác định nghĩa vụ còn phải nộp, nộp thừa và số thuế GTGT chưa khấu trừ.

Bước 4. Theo dõi kết quả xử lý của cơ quan thuế

Sau khi người nộp thuế hoàn thành toàn bộ nghĩa vụ hoặc cơ quan thuế hoàn tất việc chuyển nghĩa vụ theo quy định, cơ quan thuế ban hành Thông báo 18/TBĐKT về việc chấm dứt hiệu lực mã số thuế.

Nếu còn nghĩa vụ phải chuyển cho đơn vị khác hoặc đơn vị chủ quản theo quy định, người nộp thuế theo dõi thêm thông báo chuyển nghĩa vụ và kết quả cập nhật trạng thái liên quan trước khi xác định hồ sơ đã hoàn tất.

Cục Thuế cho biết, người nộp thuế cần kiểm tra trạng thái mã số thuế trên hệ thống đăng ký thuế đã được chuyển về trạng thái 01 - người nộp thuế ngừng hoạt động và đã hoàn thành thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế.