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Cơ quan Thuế thông báo: Tạm hoãn xuất cảnh 48 người có tên trong danh sách dưới đây

Khánh Huy
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Những người nộp thuế có tên trong danh sách tạm hoãn xuất cảnh này cần lưu ý thông tin từ cơ quan thuế.

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Thuế cơ sở 3 tỉnh Gia Lai đã công khai danh sách 48 người nộp thuế bị thông báo tạm hoãn xuất cảnh theo quy định của pháp luật về quản lý thuế và xuất nhập cảnh.

Theo thông tin công bố, thời gian tạm hoãn xuất cảnh được áp dụng kể từ ngày ban hành quyết định đến khi người nộp thuế hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế vào ngân sách nhà nước. Việc áp dụng biện pháp này nhằm tăng cường công tác quản lý, thu hồi nợ thuế và bảo đảm người nộp thuế thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với ngân sách.

Danh sách người nộp thuế bị thông báo tạm hoãn xuất cảnh gồm:

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Phải rà soát chính xác thông tin trước khi tạm hoãn xuất cảnh

Liên quan đến việc triển khai biện pháp tạm hoãn xuất cảnh, tại Công văn số 5622/CT-NVT, Cục Thuế yêu cầu các đơn vị trong toàn ngành thực hiện đúng đối tượng, đúng điều kiện và đúng trình tự theo quy định của Luật Quản lý thuế, Nghị định số 252/2026/NĐ-CP, đồng thời bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người nộp thuế.

Theo đó, cơ quan thuế phải rà soát, đối chiếu, xác định chính xác nghĩa vụ thuế của người nộp thuế thuộc trường hợp bị tạm hoãn xuất cảnh và chịu trách nhiệm về tính chính xác của dữ liệu trước khi ban hành thông báo.

Ngay trước thời điểm ban hành thông báo, các đơn vị phải kiểm tra lại thông tin về người đại diện theo pháp luật, chủ sở hữu hưởng lợi, trạng thái mã số thuế và số tiền thuế nợ. Việc rà soát nhằm bảo đảm dữ liệu phản ánh đúng thực tế, hạn chế trường hợp thông tin đã thay đổi nhưng chưa được cập nhật, ảnh hưởng đến việc áp dụng biện pháp tạm hoãn xuất cảnh.

Cơ quan thuế cũng phải bảo đảm người nộp thuế đã được thông tin về số tiền thuế nợ bằng các hình thức theo quy định tại quy trình quản lý nợ trước khi áp dụng biện pháp này.

Bên cạnh đó, Cục Thuế yêu cầu chuẩn hóa thông tin định danh của người bị tạm hoãn xuất cảnh, cập nhật chính xác số định danh cá nhân hoặc số căn cước công dân. Trường hợp sử dụng chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu, thông tin phải có đầy đủ ngày cấp, nơi cấp theo quy định.

Hủy bỏ tạm hoãn xuất cảnh ngay khi đủ điều kiện﻿

Cục Thuế nhấn mạnh việc hủy bỏ tạm hoãn xuất cảnh phải được thực hiện ngay khi người nộp thuế đáp ứng điều kiện theo quy định.

Để bảo đảm giải quyết kịp thời, cơ quan thuế cần xử lý các thủ tục khôi phục mã số thuế, chấm dứt hiệu lực mã số thuế đúng quy định, làm căn cứ hủy bỏ tạm hoãn xuất cảnh.

Theo hướng dẫn, hệ thống thông tin quản lý thuế sẽ căn cứ kết quả xử lý của cơ quan thuế để tự động gửi thông báo hủy bỏ tạm hoãn xuất cảnh bằng phương thức điện tử ngay khi người nộp thuế đáp ứng điều kiện, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người nộp thuế.

Riêng người nộp thuế ở trạng thái 06 đang thực hiện thủ tục khôi phục mã số thuế, cơ quan thuế có trách nhiệm rà soát và ban hành thông báo hủy bỏ tạm hoãn xuất cảnh trên hệ thống khi đủ điều kiện. Nếu người nộp thuế thay đổi cơ quan thuế quản lý, trách nhiệm thực hiện thuộc cơ quan thuế nơi chuyển đến.

Chủ động tra cứu nghĩa vụ thuế trước khi xuất cảnh﻿

TIN LIÊN QUAN

Cục Thuế yêu cầu các đơn vị tăng cường hướng dẫn người nộp thuế đăng ký tài khoản thuế điện tử, cài đặt và sử dụng ứng dụng eTax Mobile, đồng thời thường xuyên cập nhật chính xác thông tin liên hệ để kịp thời nhận thông báo.

Người nộp thuế được hướng dẫn chủ động tra cứu trạng thái hoạt động, tình hình nợ thuế và thông tin về việc áp dụng, gia hạn hoặc hủy bỏ tạm hoãn xuất cảnh trên hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính, ứng dụng eTax Mobile và trang thông tin điện tử của ngành Thuế.

Cùng với đó, cơ quan thuế các tỉnh, thành phố tiếp tục phối hợp với cơ quan quản lý xuất nhập cảnh và các đơn vị có liên quan để thông tin, nhắc nhở người nộp thuế hoàn thành nghĩa vụ trước khi xuất cảnh, hạn chế trường hợp không nắm được thông tin về nghĩa vụ thuế hoặc tình trạng bị tạm hoãn xuất cảnh.

Tags

cơ quan thuế

người nộp thuế

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