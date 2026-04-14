Cơ quan thuế thông báo nóng: Ngừng sử dụng hóa đơn đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh có doanh thu từ 500 triệu đồng trở xuống

Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh có doanh thu từ 500 triệu đồng trở trở xuống cần chú ý thông tin sau.

Thuế cơ sở 7 tỉnh Đắk Lắk vừa ban hành Thông báo số 1748/TB-TCS7 về việc ngừng sử dụng hóa đơn điện tử đối với hộ kinh doanh (HKD), cá nhân kinh doanh (CNKD) có doanh thu từ 500 triệu đồng/năm trở xuống, theo quy định tại Nghị định số 68/2026/NĐ-CP và các văn bản hướng dẫn liên quan.

Theo thông báo, HKD, CNKD có doanh thu từ 500 triệu đồng trở xuống không thuộc đối tượng sử dụng hóa đơn điện tử. Việc xác định doanh thu được căn cứ theo dữ liệu năm trước và doanh thu lũy kế trong năm hiện hành. Cụ thể, trường hợp đã đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử từ trước năm 2025, nếu doanh thu năm 2025 nhỏ hơn hoặc bằng 500 triệu đồng và doanh thu lũy kế từ đầu năm 2026 đến thời điểm xác định cũng không vượt quá 500 triệu đồng thì phải ngừng sử dụng hóa đơn. Với các trường hợp mới đăng ký kinh doanh trong năm 2026, nếu doanh thu lũy kế không vượt ngưỡng này cũng thuộc diện phải dừng.

Thuế cơ sở 7 tỉnh Đắk Lắk nhấn mạnh, các HKD, CNKD thuộc diện nêu trên phải ngừng sử dụng hóa đơn điện tử kể từ thời điểm cơ quan thuế thông báo và không được tiếp tục xuất hóa đơn trong thời gian không thuộc đối tượng sử dụng. Trường hợp vẫn tiếp tục sử dụng hóa đơn sẽ bị xác định là hành vi sử dụng hóa đơn không hợp pháp và bị xử phạt theo quy định pháp luật.

Sau khi ngừng sử dụng hóa đơn, HKD, CNKD phải thực hiện ghi chép đầy đủ doanh thu phát sinh vào Sổ doanh thu theo mẫu S1a làm căn cứ kê khai thuế.

Ở chiều ngược lại, cơ quan thuế cho biết HKD, CNKD sẽ được tiếp tục sử dụng hóa đơn điện tử khi doanh thu lũy kế từ đầu năm 2026 vượt trên 500 triệu đồng. Khi đó, người kinh doanh có nhu cầu sử dụng hóa đơn điện tử phải thực hiện đăng ký theo quy định hiện hành.

Đáng chú ý, trong trường hợp doanh thu quý I/2026 đã vượt 500 triệu đồng, HKD, CNKD vẫn được tiếp tục sử dụng hóa đơn điện tử, đồng thời phải thực hiện nộp tờ khai thuế quý I/2026 chậm nhất vào ngày 04/5/2026.

Về chứng từ thay thế, đối với người mua hàng hóa, dịch vụ từ HKD, CNKD có doanh thu dưới ngưỡng quy định, có thể sử dụng Bảng kê 02/TNDN theo Thông tư số 20/2026/TT-BTC (hoặc quy định tương đương) để thay thế hóa đơn.

Thuế cơ sở 7 tỉnh Đắk Lắk cũng hướng dẫn, các HKD, CNKD đang sử dụng hóa đơn điện tử nhưng có doanh thu dưới 500 triệu đồng cần liên hệ trực tiếp với cơ quan thuế để được hướng dẫn thủ tục tạm ngừng theo quy định. Đồng thời, người nộp thuế được khuyến nghị cài đặt ứng dụng eTax Mobile để nhận cảnh báo và thực hiện các thủ tục thuế điện tử.

Hiện trường thót tim vụ cháy ngùn ngụt tại chung cư ở Hà Nội, cảnh sát cứu được nhiều người

