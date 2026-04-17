Cơ quan Thuế thông báo khẩn: Chỉ còn 3 ngày để làm việc này, không làm bị phạt ngay!

Thông tin quan trọng về thuế mà nhiều người dân cần nắm rõ.

Thuế cơ sở 3 tỉnh Sơn La vừa có thông báo khẩn: Chỉ còn vài ngày để hoàn thành nghĩa vụ thuế. HKD chú ý – việc gấp, không làm là bị phạt!

Cụ thể, cơ quan Thuế nhắc nhở các HKD trên địa bàn về thời hạn quan trọng liên quan đến việc kê khai thông tin tài khoản. Đừng để sự chậm trễ dẫn đến những rủi ro pháp lý không đáng có!

HẠN CHÓT: NGÀY 20/04/2026

Nội dung thực hiện: Nộp thông báo số tài khoản ngân hàng, ví điện tử dùng cho hoạt động sản xuất kinh doanh gửi đến cơ quan Thuế.

Đối tượng áp dụng:

• HKD Nhóm 1 (đã ổn định từ năm 2025).

• HKD có doanh thu năm 2026 dự kiến dưới 500 triệu đồng.

Hướng dẫn nộp nhanh (Chỉ mất 2 phút):

1. Qua ứng dụng eTax Mobile: Tiện lợi, thực hiện ngay trên điện thoại.

2. Qua Cổng Dịch vụ công: Truy cập dichvucong.gdt.gov.vn

CẢNH BÁO QUÁ HẠN:

Theo quy định mới, mức xử phạt đối với hành vi chậm thông báo thông tin tài khoản đã tăng đáng kể.

