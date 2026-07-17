Cơ quan thuế thông báo đến nhiều người nộp thuế có tên trong danh sách: Sẽ bị trích tiền từ tài khoản ngân hàng

Thuế TP Hải Phòng thông báo trích tiền từ tài khoản ngân hàng đối với loạt người nộp thuế vì vi phạm hành chính về thuế.

Từ ngày 19/6 đến 17/7, Thuế TP Hải Phòng đã ban hành các quyết định cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế bằng biện pháp trích tiền từ tài khoản của người nộp thuế tại kho bạc nhà nước, tổ chức tín dụng.

Các quyết định được ban hành căn cứ Luật Quản lý thuế số 108/2025/QH15 và các văn bản hướng dẫn thi hành; Quyết định số 1377/QĐ-CT ngày 30/6/2025 của Cục trưởng Cục Thuế quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Thuế cơ sở thuộc Thuế tỉnh, thành phố cùng các thông báo tiền thuế nợ liên quan.

Theo đó, biện pháp cưỡng chế được áp dụng đối với nhiều người nộp thuế không chấp hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính về thuế theo đúng quy định. Mỗi trường hợp có số tiền bị cưỡng chế khác nhau, tương ứng với nghĩa vụ chưa thực hiện theo quyết định của cơ quan thuế.

Bên cạnh đó, cơ quan thuế cũng cho biết trường hợp số tiền trên tài khoản của người nộp thuế nhỏ hơn số tiền trên Quyết định cưỡng chế thì các ngân hàng vẫn phải trích số tiền còn lại sau khi trừ đi số dư tối thiểu để duy trì tài khoản và tiếp tục theo dõi, trích tiếp số tiền phát sinh có trên tài khoản của người nộp thuế trong thời gian quyết định có hiệu lực.

Đồng thời, ngay trong ngày thực hiện trích nộp tiền vào ngân sách nhà nước, ngân hàng có trách nhiệm thông báo cho bộ phận quản lý nợ của cơ quan thuế. Các cá nhân, doanh nghiệp và người nộp thuế có tên trong danh sách phải nghiêm chỉnh chấp hành quyết định.﻿

Thuế Hải Phòng cũng cho biết thêm, việc công khai thông tin và áp dụng biện pháp cưỡng chế nhằm tăng cường thu hồi nợ thuế, đảm bảo tính nghiêm minh trong thực thi pháp luật về quản lý thuế.﻿

Dưới đây là danh sách công ty bị Thuế TP Hải Phòng ban hành quyết định cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế bằng biện pháp trích tiền từ tài khoản mở tại ngân hàng, tổ chức tín dụng do nợ thuế quá thời hạn theo quy định:﻿