Cơ quan Thuế khuyến nghị người nộp thuế nên sớm làm điều này để tránh lỡ quyền lợi

Thời điểm cuối tháng 1, đầu tháng 2 hằng năm luôn là giai đoạn cao điểm nộp hồ sơ khai thuế của người nộp thuế.

Theo Thuế tỉnh Sơn La, tháng 1/2026 là thời điểm trùng với thời hạn kê khai, nộp thuế kỳ quý 4/2025, đồng thời ngành thuế đang triển khai lộ trình chuyển đổi từ các cổng kê khai riêng lẻ (eTax, iCanhan, Thuế điện tử…) sang Cổng Dịch vụ công/Cổng Giải quyết thủ tục hành chính.

Trong bối cảnh đó, lượng hồ sơ tăng cao trong thời gian ngắn có thể phát sinh tình trạng nghẽn hệ thống, lỗi kỹ thuật, chậm xử lý hồ sơ, ảnh hưởng trực tiếp đến tiến độ kê khai, nộp thuế đúng hạn của người nộp thuế.

Để chủ động kiểm soát rủi ro, kịp thời xử lý các vướng mắc phát sinh và bảo đảm tuân thủ đầy đủ nghĩa vụ thuế, cơ quan thuế khuyến nghị người nộp thuế thực hiện kê khai, nộp thuế sớm, ngay sau khi hoàn tất số liệu, không dồn hồ sơ vào những ngày cuối cùng.

Thời hạn kê khai, nộp thuế kỳ quý 4/2025 như sau:

Đối với hồ sơ khai thuế theo quý: thời hạn cuối được lùi đến ngày 2/2 do hạn cuối ngày 31/1 rơi vào thứ Bảy. Thời hạn này áp dụng cho cả hồ sơ khai thuế và thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân.

Đối với thuế thu nhập doanh nghiệp quý 4/2025: doanh nghiệp không phải nộp tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp theo quý, nhưng phải thực hiện nộp tiền thuế thu nhập doanh nghiệp tạm nộp. Thời hạn cuối nộp tiền thuế thu nhập doanh nghiệp tạm nộp quý 4/2025 là ngày 30/1.

Thuế tỉnh Sơn La đặc biệt lưu ý: theo quy định hiện hành, tổng số thuế thu nhập doanh nghiệp tạm nộp của 4 quý trong năm phải đạt tối thiểu 80% số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp theo quyết toán năm.

Trường hợp doanh nghiệp tạm nộp thiếu so với mức 80%, phần chênh lệch thiếu sẽ bị tính tiền chậm nộp với mức 0,03%/ngày. Thời gian tính tiền chậm nộp được xác định kể từ ngày 31/1 (ngày liền kề sau hạn nộp 30/1) cho đến ngày nộp đủ số thuế còn thiếu.

"Việc chủ động rà soát, ước tính sát nghĩa vụ thuế thu nhập doanh nghiệp và nộp đủ, nộp sớm không chỉ giúp doanh nghiệp tránh phát sinh chi phí chậm nộp, mà còn hạn chế rủi ro pháp lý về thuế trong quá trình quyết toán năm.

Người nộp thuế cần thường xuyên theo dõi thông báo, hướng dẫn về việc thực hiện thủ tục hành chính thuế trên Cổng dịch vụ công/Cổng giải quyết thủ tục hành chính; kiểm tra kỹ thông tin hồ sơ, chứng từ, số tiền thuế phải nộp, đặc biệt là nghĩa vụ tạm nộp thuế thu nhập doanh nghiệp; kịp thời liên hệ cơ quan thuế khi phát sinh vướng mắc để được hỗ trợ, tránh để quá hạn mới xử lý", Thuế tỉnh Sơn La lưu ý.

