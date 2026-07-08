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Cơ quan Thuế có thông báo quan trọng đến hộ kinh doanh trên cả nước

HÀ GIANG
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Ngày 6/7, Thuế tỉnh Lào Cai đã đăng tải thông báo về thời hạn kê khai doanh thu của hộ kinh doanh trong năm 2026.

Theo cơ quan Thuế, thời hạn kê khai doanh thu phụ thuộc vào thời điểm bắt đầu kinh doanh và hình thức khai thuế của từng hộ, cá nhân.

Hộ mới bắt đầu kinh doanh trong năm 2026

Theo cơ quan Thuế, đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh mới ra kinh doanh khai thuế, nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân theo quy định tại Điều 9 Nghị định 68/2026/NĐ-CP được sửa đổi bởi khoản 1 Điều 1 Nghị định 141/2026/NĐ-CP, cụ thể như sau:

Khai thuế, nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh mới ra kinh doanh

1. Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh bắt đầu hoạt động sản xuất, kinh doanh trong 06 tháng đầu năm nếu có doanh thu thực tế từ 01 tỷ đồng trở xuống thì thực hiện thông báo doanh thu thực tế phát sinh kể từ khi bắt đầu hoạt động sản xuất, kinh doanh đến hết ngày 30 tháng 6 với cơ quan thuế quản lý trực tiếp chậm nhất là ngày 31 tháng 7 và thông báo doanh thu thực tế phát sinh trong 06 tháng cuối năm chậm nhất là ngày 31 tháng 01 của năm dương lịch tiếp theo.

Thời hạn kê khai doanh thu hộ kinh doanh năm 2026: Thông báo quan trọng từ cơ quan thuế - Ảnh 1.

Nguồn: Thuế tỉnh Lào Cai

Hộ cho thuê bất động sản

Theo quy định tại khoản 3 Điều 8 Nghị định 68/2026/NĐ-CP, quy định thời hạn kê khai thuế đối với hoạt động cho thuê bất động sản:

Nguyên tắc khai thuế, tính thuế và sử dụng hóa đơn

1. Khai thuế, tính thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân

a) Trường hợp hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh tự xác định có mức doanh thu năm từ hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ từ 01 tỷ đồng trở xuống thì hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh thông báo doanh thu thực tế phát sinh trong năm với cơ quan thuế chậm nhất là ngày 31 tháng 01 của năm dương lịch tiếp theo.

3. Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế, nộp thuế

...

d) Trường hợp cá nhân trực tiếp khai thuế đối với hoạt động cho thuê bất động sản thì cá nhân được lựa chọn khai thuế hai lần trong năm tính thuế hoặc khai thuế một lần theo năm tính thuế. Trường hợp khai thuế hai lần trong năm tính thuế, thời hạn nộp hồ sơ khai thuế lần thứ nhất chậm nhất là ngày 31 tháng 7 của năm tính thuế và lần thứ hai chậm nhất là ngày 31 tháng 01 của năm dương lịch tiếp theo năm tính thuế. Trường hợp khai thuế một lần theo năm tính thuế, thời hạn nộp hồ sơ khai thuế chậm nhất là ngày 31 tháng 01 của năm dương lịch tiếp theo năm tính thuế;

Như vậy, theo quy định, hộ mới bắt đầu kinh doanh trong năm 2026 (có doanh thu từ 1 tỷ đồng trở xuống) thực hiện kê khai doanh thu 6 tháng đầu năm trước ngày 31/7/2026 và kê khai doanh thu 6 tháng cuối năm trước 31/1/2027.

Hộ kinh doanh kinh doanh từ năm 2025 về trước (có doanh thu từ 1 tỷ đồng trở xuống) thì kê khai doanh thu năm trước 31/01/2027.

Hộ kinh doanh cho thuê bất động sản chọn khai 2 lần/năm (không phân biệt doanh thu) thì thực hiện kê khai trước 31/7/2026 và 31/01/2027. Hộ kinh doanh cho thuê bất động sản khai 1 lần/năm (không phân biệt doanh thu) thì thực hiện kê khai trước ngày 31/1/2027.


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