Cơ quan Thuế cảnh báo: Làm ngay 17 bước quyết toán thuế TNCN trước 30.4.2026, chậm một ngày có thể bị xử phạt!

Nhằm hỗ trợ các tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân thực hiện đúng quy định về quyết toán thuế Thu nhập cá nhân, Thuế cơ sở 7 tỉnh Đắk Lắk đã ban hành hướng dẫn chi tiết quy trình quyết toán thuế TNCN theo mẫu 05/QTT-TNCN bằng hình thức trực tuyến. Người nộp thuế có thể truy cập Cổng Dịch vụ công của ngành Thuế tại địa chỉ https://dichvucong.gdt.gov.vn/ để thực hiện các thủ tục theo quy định.

Quy trình gồm 17 bước cơ bản như sau:

Bước 1: Người nộp thuế đăng nhập vào Cổng Dịch vụ công của ngành thuế https://dichvucong.gdt.gov.vn/.

Bước 2: Người nộp thuế lựa chọn hình thức đăng nhập qua tài khoản thuế điện tử hoặc bằng tài khoản định danh điện tử.

Bước 3: Trường hợp này chọn hình thức đăng nhập bằng tài khoản thuế điện tử, chọn “Doanh nghiệp”.

Bước 4: Người nộp thuế gõ tên đăng nhập, mật khẩu và mã captcha để đăng nhập.

Bước 5: Người nộp thuế chọn danh mục “Thủ tục hành chính” và chọn mã TTHC: 1.008309 về khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân đối với tổ chức, cá nhân trả thu nhập từ tiền lương, tiền công.

Bước 6: Người nộp thuế bấm nộp hồ sơ tại biểu tượng và chọn 05/QTT-TNCN - Tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân đối với tổ chức, cá nhân trả thu nhập từ tiền lương, tiền công.

Bước 7: Người nộp thuế có thể lựa chọn hình thức nộp hồ sơ kê khai trực tuyến hoặc nộp file XML, trong trường hợp này hướng dẫn người nộp thuế kê khai trực tuyến. Người nộp thuế tích chọn “Kê khai trực tuyến” và bấm “Tiếp tục”.

Bước 8: Người nộp thuế chọn cơ quan thuế nộp tờ khai (mặc định) hoặc nộp vãng lai; đối tượng kê khai (mặc định người nộp thuế tự khai); chọn kỳ tính thuế, sau đó bấm “Tiếp tục”.

Bước 9: Người nộp thuế cập nhật biểu “tờ khai” gồm: tổng số người lao động, số cá nhân cư trú có hợp đồng lao động.

Bước 10: Người nộp thuế chọn biểu 05-1/BK-QTT-TNCN để cập nhật thông tin người lao động.

Bước 11: Người nộp thuế chọn biểu 05-3/BK-QTT-TNCN để cập nhật thông tin bảng kê chi tiết người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh.

Bước 12: Người nộp thuế chọn biểu 05-2/BK-QTT-TNCN để cập nhật thông tin bảng kê chi tiết cá nhân thuộc diện tính thuế theo thuế suất toàn phần.

Bước 13: Người nộp thuế chọn biểu tờ khai và bấm “kiểm tra thông tin”.

Bước 14: Người nộp thuế chọn mục “Tra cứu hồ sơ lưu tạm”.

Bước 15: Người nộp thuế chọn nộp hồ sơ. Lưu ý, trạng thái hồ sơ “đạt” mới nộp hồ sơ được.

Bước 16: Người nộp thuế chọn “Tiếp tục”, thực hiện kiểm tra thông tin tờ khai quyết toán, sau đó gõ mã captcha và bấm “Tiếp tục”.

Bước 17: Người nộp thuế gắn token vào máy tính và bấm “Tiếp tục” để hoàn thành nộp tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân (mẫu 05/QTT-TCTN).

Cơ quan thuế lưu ý, thời hạn chót nộp hồ sơ quyết toán thuế TNCN năm 2025 đối với doanh nghiệp (trường hợp được ủy quyền quyết toán) là ngày 31/3/2026; đối với cá nhân tự quyết toán là ngày 30/4/2026, tuy nhiên do trùng kỳ nghỉ lễ nên thời hạn thực tế được tính đến ngày 02/5/2026. Trong trường hợp bất khả kháng và được cơ quan thuế chấp thuận, hồ sơ quyết toán thuế có thể được gia hạn tối đa 60 ngày kể từ ngày hết hạn nộp hồ sơ.

Việc kê khai và nộp hồ sơ trực tuyến không chỉ giúp tiết kiệm thời gian, chi phí đi lại mà còn bảo đảm tính chính xác, minh bạch và rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ cho người nộp thuế.