Cơ quan quyền lực của bóng đá quốc tế "bàng hoàng" khi ngôi sao tuyển Mỹ được xóa án

UEFA đã có động thái mạnh mẽ.

Trước thềm trận đấu giữa Mỹ và Bỉ tại vòng 1/8 World Cup 2026, FIFA có quyết định gây tranh cãi khi xóa án treo giò cho tiền đạo Folarin Balogun. Ngôi sao đội tuyển Mỹ nhận thẻ đỏ trong trận gặp Bosnia & Herzegovina và theo quy định phải bị treo giò ít nhất 1 trận. Nhưng FIFA đã cho phép Balogun được ra sân ở trận gặp Bỉ và chỉ kèm theo "1 năm thử thách".

Balogun (áo trắng-đỏ) nhận thẻ đỏ sau khi đạp vào chân cầu thủ đối phương

UEFA (LĐBĐ châu Âu) nhanh chóng đăng tải văn bản bày tỏ sự phản đối quyết định từ FIFA: "Án treo giò tự động tối thiểu 1 trận sau khi nhận thẻ đỏ không phải là một lựa chọn tùy ý. Đó là một nguyên tắc được ghi trong quy định, không thể bị ngoại lệ hóa.

Một giải đấu không bao giờ là một sự kiện độc lập hoàn toàn, và nếu giải đấu đang được đề cập là World Cup, nó có sức mạnh tạo ra những hậu quả tích cực hoặc tiêu cực đối với toàn bộ môn thể thao này. Chúng tôi bày tỏ sự bàng hoàng trước quyết định chưa từng có tiền lệ, khó hiểu và không thể biện minh này".

Trong một diễn biến khác, một số chuyên gia bóng đá Anh đang gợi ý LĐBĐ Anh đệ đơn kháng cáo tấm thẻ đỏ của hậu vệ Quansah. Theo họ, nếu dựa trường hợp của Balogun, Quansah cũng có thể được xóa án treo giò và trở lại thi đấu ngay tại vòng tứ kết World Cup 2026 (gặp Na Uy).