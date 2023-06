Cơ quan nhỏ bé nhưng quyền lực của Mỹ khiến Trung Quốc chỉ có thể tiếc nuối nhìn chip tối tân của NVIDIA

Cục Công nghiệp và An ninh (BIS), một bộ phận của Bộ Thương mại Mỹ, đang đóng vai trò then chốt với ngành công nghiệp bán dẫn của Mỹ. Năm 2021, Bộ trưởng Thương mại Mỹ Gina Raimondo đã mô tả BIS là cơ quan “nhỏ bé nhưng quyền lực”, đóng vai trò trung tâm trong nỗ lực đảm bảo an ninh quốc gia của nước Mỹ.

Và vai trò của BIS có thể sẽ còn mạnh mẽ hơn nữa, nhất là khi Tổng thống Mỹ Joe Biden đang xem xét kiểm soát chặt chẽ hơn việc xuất khẩu chip bán dẫn dùng cho lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI) của Mỹ sang Trung Quốc.

Thực tế, BIS chịu trách nhiệm kiểm soát các tiêu chí xuất khẩu của Mỹ nhằm ngăn chặn các sản phẩm quốc phòng và công nghệ cao quan trọng lọt vào tay các doanh nghiệp hoặc quốc gia mà người Mỹ cho là không phù hợp. BIS chính là cơ quan quyết định ai có thể và không thể tiếp cận công nghệ Mỹ bất kể điều đó ảnh hưởng ra sao đến lợi nhuận của doanh nghiệp.

Các nhà sản xuất chip đã bị tác động nhiều bởi các hạn chế mà BIS áp đặt. Năm 2022, BIS cảnh báo NVIDIA rằng họ sẽ ngăn cản xuất khẩu chip A100 và H100 tiên tiến của công ty này sáng Trung Quốc. Đây là một phần trong nỗ lực sâu rộng của Chính quyền Tổng thống Joe Biden nhằm hạn chế để các doanh nghiệp Trung Quốc tiếp cận công nghệ Mỹ.

Tháng 8/2022, NVIDIA cho biết các lệnh cấm này có thể khiến hãng mất 400 triệu USD doanh số tiềm năng từ người mua Trung Quốc. Vài tháng sau, công ty này quyết định bắn các phiên bản rút gọn của những chip AI tối tân nhất sang thị trường 1,4 tỷ dân. Chúng được gọi là A800 với các thông số kỹ thuật nằm trong giới hạn mà Bộ Thương mại Mỹ cho phép.

Thế nhưng, tờ WSJ hôm 28/6 cho biết các sản phẩm ít tối tân hơn có thể cũng có thể bị Chính quyền Tổng thống Joe Biden đưa vào diện hạn chế. BIS từ chối lên tiếng về thông tin này. Tuy nhiên, cổ phiếu NVIDIA, vốn tăng tới 180% kể từ đầu năm tới nay nhờ hưởng lợi từ sự bùng nổ trong lĩnh vực AI, đã giảm 2% sau thông tin từ WSJ.

Và nếu điều này trở thành sự thực, thế giới sẽ một lần nữa nhìn thấy sức mạnh của BIS khi cơ quan này đưa ra các quy định nhằm ngăn các loại chip hiện đại, có yếu tố Mỹ được xuất khẩu vào Trung Quốc.

Tham khảo: Bloomberg