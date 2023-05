Cơ quan khí tượng nói gì về nắng nóng kỷ lục hơn 44 độ C vừa xảy ra?

Nói về diễn biến đợt nắng nóng diện rộng ở Bắc Bộ và các tỉnh miền Trung, Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia cho biết do chịu ảnh hưởng của hoàn lưu vùng thấp nóng phía Tây cộng thêm tác động của hiệu ứng gió phơn khô nóng, từ ngày 4-5 ở khu vực Tây Bắc Bộ, các tỉnh Bắc và Trung Trung Bộ xảy ra nắng nóng trên diện rộng.

Ảnh minh hoạ

Từ ngày 5-6 đến nay, cả Bắc Bộ, các tỉnh miền Trung đều xảy ra nắng nóng trên diện rộng, trong đó khu vực Tây Bắc Bộ, các tỉnh miền Trung từ Thanh Hóa đến Phú Yên xảy ra nắng nóng gay gắt, nhiều nơi xảy ra nắng nóng đặc biệt gay gắt.

Trong đó ngày hôm nay 6-5 là ngày nắng nóng gay gắt đỉnh điểm của đợt nắng nóng diện rộng này với nền nhiệt cao nhất trong ngày ở khu vực Bắc Bộ, các tỉnh Trung Bộ phổ biến từ 37-40 độ C, rất nhiều nơi có nhiệt độ cao trên 40 độ C, một số nơi có nhiệt độ cao trên 43 độ C như: Lạc Sơn (Hòa Bình) 43,4 độ C; Hồi Xuân (Thanh Hóa) 44,1 độ C; Tương Dương (Nghệ An) 43,5 độ C.

Đặc biệt tại Hồi Xuân (Thanh Hóa) với mức nhiệt là 44,1 độ thì đây là mức nhiệt cao kỷ lục trên toàn lãnh thổ Việt Nam vượt qua mức kỷ lục 43,3 độ C xuất hiện vào ngày 20-4-2019.

Nói về dự báo xu thế nắng nóng trong những ngày tới, Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia cho biết hiện nay ở phía Bắc có một khối không khí lạnh đang di chuyển xuống nước ta, dưới tác động của khối không khí lạnh này, trong ngày mai 7-5, vùng thấp nóng phía Tây sẽ bị suy yếu đi, vì thế nắng nóng ở các tỉnh Bắc Bộ, Trung Bộ sẽ có xu hướng giảm dần, với khu vực phía Đông Bắc Bộ nhiệt độ giảm từ 3-5 độ C, nắng nóng thu hẹp lại chỉ còn xảy ra ở khu vực đồng bằng với mức nhiệt cao 35-37 độ C.

Khu vực Tây Bắc Bộ, các tỉnh Trung Bộ vẫn xảy ra nắng nóng và nắng nóng gay gắt trên diện rộng, nhưng nhiệt độ giảm khoảng 2-3 độ C, cao nhất trong ngày mai phổ biến từ 36-39 độ C, một số nơi vẫn có nhiệt độ cao trên 41 độ C.

Đến ngày 8-5 khi có tác động của không khí lạnh nhiều hơn, Bắc Bộ, miền Trung chuyển mưa, nắng nóng cơ bản chấm dứt.

Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia đánh giá đây là đợt nắng nóng gay gắt diện rộng có khả năng mạnh nhất của tháng 5-2023. Sau đợt nắng nóng diện rộng này, Bắc Bộ, miền Trung liên tục có mưa dông nên tuần tới trời mát mẻ.