Ngày 24/4, theo nguồn tin của PV, UBND tỉnh Đắk Lắk vừa nhận được văn bản từ Cơ quan An ninh điều tra, Bộ Công an, đề nghị tỉnh phối hợp cung cấp thông tin liên quan đến các lãnh đạo và cán bộ tham gia giải quyết các công việc về dự án Điện mặt trời Long Thành 1 .

Theo đó, Cơ quan An ninh điều tra đang kiểm tra và xác minh thông tin liên quan đến tội phạm trong vụ án lớn, bao gồm các hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ và thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Bộ Công Thương và một số tỉnh, thành phố. Để phục vụ cho công tác điều tra, cơ quan này cần triệu tập một số cá nhân tại Đắk Lắk, những người có liên quan đến dự án.

Dự án Điện mặt trời Long Thành 1. Ảnh: Mai Cường

Đồng thời, Cơ quan An ninh điều tra đề nghị UBND tỉnh cung cấp thông tin cá nhân của 38 người là lãnh đạo và cán bộ theo danh sách kèm theo. Những cá nhân này đã, đang công tác tại các sở như Sở Công Thương, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Xây dựng , Sở Thông tin và truyền thông, UBND huyện Ea Súp, UBND xã Ia Lốp và Ia Rvê.

Thông tin cho biết, trong số 38 cá nhân liên quan, Cơ quan điều tra đã triệu tập làm việc đối với 5 cá nhân thuộc: Sở Kế hoạch và Đầu tư (nay là Sở Tài chính), Sở Tài nguyên và Môi trường (nay là Sở Nông nghiệp và Môi trường); Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (nay là Sở Nông nghiệp và Môi trường); Sở Công Thương.

Liên quan đến Dự án Nhà máy điện mặt trời Long Thành 1, năm 2023, Thanh tra Chính phủ đã chỉ ra một số sai phạm trong việc chấp thuận đầu tư. Dự án có diện tích 60ha do Công ty TNHH Đầu tư Long Thành làm chủ đầu tư, không phù hợp với quy hoạch thủy lợi. Do đó, Thanh tra Chính phủ đã chuyển hồ sơ đến Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an.