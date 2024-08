Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an tìm 63.458 người

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang điều tra vụ án hình sự “Giả mạo trong công tác, Đưa hối lộ và Nhận hối lộ”, xảy ra tại Trung tâm dạy nghề lái xe Sài Gòn (địa chỉ: 205C Phạm Văn Thuận, Phường Tân Tiến, thành phố Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai) trực thuộc Công ty TNHH Phát triển giáo dục và dạy nghề 3T, TP. Hồ Chí Minh và một số đơn vị, địa phương liên quan.



Kết quả điều tra xác định: Từ tháng 01 năm 2020 đến tháng 4 năm 2023, Trung tâm DNLX Sài Gòn đã lập 935 hồ sơ đăng ký đào tạo lái xe và được Sở Giao thông vận tải Đồng Nai xác nhận việc đào tạo đối với 63.458 học viên.

Trung tâm dạy nghề lái xe Sài Gòn dạy lý thuyết, thực hành không đúng quy định, giao cho các cá nhân ngoài xã hội không có chức năng tự đào tạo lái xe và hợp thức hoá hồ sơ người học là do Trung tâm đào tạo. Sau đó, Trung tâm dạy nghề lái xe Sài Gòn đã cấp chứng chỉ sơ cấp nghề cho 39.021 học viên trái quy định.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an xác định 63.458 học viên nêu trên là người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án.

Trung tâm dạy nghề lái xe Sài Gòn. Ảnh: TPO

Để phục vụ yêu cầu điều tra và đảm bảo quyền lợi của người học lái xe, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đề nghị toàn bộ người học lái xe ô tô các hạng B1, B2 và C thời gian từ tháng 01/2020 đến tháng 4/2023 tại Trung tâm dạy nghề lái xe Sài Gòn khẩn trương liên hệ làm việc với Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (Phòng 7/C03 Bộ Công an), địa chỉ: 47 Phạm Văn Đồng, phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội, để phối hợp cung cấp thông tin, tài liệu và giải quyết quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.

Thông tin chi tiết về danh sách người học lái xe theo file đính kèm bên dưới.

Trường hợp người học lái xe không liên hệ làm việc hoặc có đơn đề nghị giải quyết quyền lợi gửi đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an trước thời điểm kết thúc điều tra vụ án, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an sẽ căn cứ tài liệu thu thập tại Trung tâm dạy nghề lái xe Sài Gòn và Sở Giao thông vận tải tỉnh Đồng Nai để xử lý theo quy định của pháp luật.