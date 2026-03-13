Lực lượng An ninh Liên bang Nga.

Ngày 12/3, Trung tâm Quan hệ công chúng của Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) cho biết, lực lượng này đã ngăn chặn thành công một vụ tấn công khủng bố nhằm vào một sĩ quan cấp cao của quân đội Nga tại Crimea.

Theo FSB, một cư dân 39 tuổi sống tại thành phố Sevastopol đã bị bắt giữ. Người này bị cáo buộc lên kế hoạch thực hiện vụ tấn công theo chỉ đạo của cơ quan đặc nhiệm Ukraine.

FSB cho biết nghi phạm đã chủ động liên lạc và duy trì trao đổi qua Telegram với đại diện của một tổ chức khủng bố bị cấm hoạt động, vốn nằm dưới sự kiểm soát của cơ quan đặc nhiệm Ukraine.

Kẻ chủ mưu được giao nhiệm vụ ám sát một sĩ quan quân đội Nga bằng cách đặt thiết bị nổ điều khiển từ xa dưới xe ô tô của vị sĩ quan.

Để thực hiện, đối tượng được cung cấp tọa độ nơi cất giấu thiết bị nổ tại Sevastopol, hướng dẫn lắp ráp, biển số xe, địa chỉ nhà riêng của sĩ quan, cùng thời điểm kích nổ. Tuy nhiên, nghi phạm đã bị lực lượng FSB bắt giữ trước khi kịp triển khai kế hoạch.

Ngoài âm mưu khủng bố, FSB cho biết đối tượng còn tiến hành thu thập thông tin về các cơ sở quân sự và nhân sự Nga nhằm hỗ trợ đối phương thực hiện hoạt động phá hoại và khủng bố trên lãnh thổ Nga.

Vụ việc đã được Cơ quan Điều tra của FSB tại Crimea và Sevastopol khởi tố hình sự theo các điều khoản: Khoản 1 Điều 30 và Khoản 3 Điều 205 (chuẩn bị hành vi khủng bố), cùng Điều 275 (tội phản quốc) trong Bộ luật Hình sự Nga. Nghi phạm hiện bị tạm giam.

FSB nhấn mạnh các cơ quan đặc nhiệm Ukraine vẫn đang tích cực tuyển mộ những người có khả năng thực hiện hành vi khủng bố và phá hoại thông qua internet, mạng xã hội và ứng dụng nhắn tin.

“Bất kỳ ai đồng ý hỗ trợ đối phương sẽ bị phát hiện và truy tố, đối mặt với mức án lên tới tù chung thân,” Trung tâm Quan hệ công chúng của FSB khẳng định.