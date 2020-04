Cổ phiếu Thế giới Di động tăng 40% trong 1 tháng, nhiều lãnh đạo không mua như đăng ký

Hoạt động trong ngành bán lẻ với quy mô lớn, Thế giới Di Động được đánh giá là một trong những doanh nghiệp chịu ảnh hưởng nặng nhất của đại dịch Covid-19 khi tiêu dùng giảm xuống với lệnh cách ly xã hội. Điều này đã đẩy giá cổ phiếu MWG giảm từ đầu năm.



Trước tình hình giảm giá của cổ phiếu, một loạt lãnh đạo của công ty này đã đăng ký mua vào trong thời gian 1 tháng, từ 23/03/2020 đến 21/04/2020.

Tuy nhiên, cũng trong thời gian này, cùng với sự khởi sắc của thị trường chứng khoán chung, giá cổ phiếu của Thế Giới di động đã tăng tới 40%, từ mức giá dưới 60.000 đồng lên hơn 80.000 đồng. Nhiều lãnh đạo của Thế Giới Di Động thông báo không mua cổ phiếu như kế hoạch.

Cụ thể, ông Đặng Minh Lượm – Thành viên Hội đồng Quản trị đăng ký mua 290.000 cổ phiếu nhưng không mua cổ phiếu nào với lý do thay đổi kế hoạch tài chính cá nhân. Bà Lý Trần Kim Ngân – Kế toán trưởng, đăng ký mua 50.000 cổ phiếu và chỉ mua một nửa với lý do điều kiện thị trường không thuận lợi. Ông Vũ Đăng Linh – Giám đốc tài chính đăng ký mua 70.000 cổ phiếu và chỉ mua 10.000 cổ phiếu với lý do không thu xếp kịp nguồn tài chính cá nhân.

Trong số những lãnh đạo đăng ký mua, ông Đoàn Văn Hiểu Em – Thành viên HĐQT là người duy nhất mua đủ 80.000 cổ phiếu như kế hoạch.

Đây là đợt đăng ký mua đầu tiên của các lãnh đạo Thế Giới di động, đợt đăng ký mua cổ phiếu sau với khối lượng hơn 1,7 triệu cổ phiếu dự kiến diễn ra từ ngày 27/3 đến 25/4 gồm Chủ tịch HĐQT Nguyễn Đức Tài, Tổng giám đốc Trần Kinh Doanh, Trưởng ban Kiểm soát Nguyễn Huy Thanh Tùng và vợ là bà Nguyễn Thị Thu Hương. Kết quả mua đợt này chưa được công bố.

Tại cuộc họp nhà đầu tư đầu tháng 4, thông tin công bố cho biết doanh thu tháng 3 của Tập đoàn đạt hơn 8.500 tỷ đồng, tăng trưởng dương so với cùng kỳ năm trước.

Doanh thu online có xu hướng tăng, chiếm khoảng 10% tổng doanh thu tháng 3. Trong đó, tỷ trọng doanh thu online của Thế giới động và Điện máy xanh chiếm 13% so với tổng doanh thu của hai chuỗi này.

Đánh giá cáo sự thay đổi hành vi của người tiêu dùng từ mua sắm truyền thống sang hiện đại, mặc dù bị ảnh hưởng bởi Covid-19, Thế Giới Di động vẫn tiếp tục kế hoạch mở mới 50-100/cửa hàng mới/tháng nếu không có sự kiện bất thường, đặc biệt sẽ dồn lực cho Bách Hoá Xanh mà không mở rộng các chuỗi khác, chờ qua dịch sẽ triển khai lại.