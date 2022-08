Mùa báo cáo tài chính quý 2 đã khép lại với nhiều doanh nghiệp ghi nhận lợi nhuận giảm sâu so với cùng kỳ, thậm chí còn báo lỗ. Tuy nhiên, nhà đầu tư chứng khoán dường như không quá bận tâm đến điều này khi nhiều cổ phiếu có kết quả kinh doanh không mấy khả quan vẫn hút tiền và tăng mạnh.

Điển hình như nhóm thép, một loạt cổ phiếu như HPG, HSG, NKG, POM, SMC, TLH,... tiếp tục có thêm một phiên đua xanh tím. Tính từ thời điểm các doanh nghiệp thép công bố kết quả kinh doanh quý 2 hồi cuối tháng 7, nhiều cổ phiếu ngành thép đã tăng khoảng 10-15% chỉ trong chưa đầy một tuần. Thanh khoản của những cái tên quen thuộc như HPG, HSG, NKG được cải thiện đáng kể so với giai đoạn trước, thậm chí còn ngang thời kỳ đỉnh cao hồi quý 3 năm ngoái.

Cổ phiếu thép đua xanh tím

Trước đó, hầu hết các doanh nghiệp đều báo lãi giảm mạnh trong quý 2, thậm chí một số cái tên như Pomina (POM), VNSteel (TVN), Thép Thủ Đức (TDS)... còn lỗ. Doanh nghiệp đầu ngành Hòa Phát (HPG) cũng báo lãi quý 2 giảm 59% so với cùng kỳ trong khi lợi nhuận của Hoa Sen Group (HSG), Thép SMC (SMC), Kim khí Tp.HCM (HMC), Thép Thái Nguyên (TIS), Thép Mê Linh (MEL),... thậm chí còn giảm đến hơn 80%.

Lợi nhuận nhiều doanh nghiệp thép lao dốc

Tương tự với nhóm chứng khoán, sắc xanh cũng bao phủ trên hầu hết các cổ phiếu trong nhiều phiên trở lại đây. Một số cổ phiếu chứng khoán như VND, SSI, VCI, SHS,... đã tăng trên 15% chỉ trong vòng 1 tuần giao dịch (5 phiên).

Nếu tính từ đáy hồi trung tuần tháng 6, mức tăng thậm chí còn lên đến 35-45%. Đáng chú ý, một số cái tên nổi bật trong nhóm như VND, SSI còn giao dịch đầy sôi động và thường xuyên lọt top khối lượng khớp lệnh trên sàn bất chấp thị trường chung ảm đạm.

Cổ phiếu chứng khoán có nhịp tăng mạnh

Diễn biến khởi sắc của cổ phiếu trái ngược với kết quả kinh doanh quý 2 khi nhóm chứng khoán phải trải qua một trong những giai đoạn khó khăn nhất kể từ khi làn sóng nhà đầu tư mới đổ bộ thị trường. Tổng lợi nhuận trước thuế quý 2 của top 30 công ty chứng khoán hàng đầu ước tính đã giảm 3.000 tỷ đồng so với cùng kỳ và 4.000 tỷ đồng so với quý liền trước.

Hầu hết CTCK đều ghi nhận lợi nhuận tăng trưởng âm so với cùng kỳ và đương nhiên phần lớn các con số cũng giảm mạnh so với 2 quý liền trước. Thậm chí, nhiều CTCK còn lỗ nặng do tự doanh kém hiệu quả, điển hình như Chứng khoán Tiên Phong (TPS), Chứng khoán ACBS, Chứng khoán Rồng Việt (VDSC), Chứng khoán SHS (SHS), Chứng khoán Liên Việt (LVS),...

Quý 2 đầy khó khăn với nhóm chứng khoán

Ngoài ra, một số doanh nghiệp đơn lẻ cũng xuất hiện nghịch lý này điển hình có thể kể đến HNG của HAGL Agrico. Cổ phiếu này đã có phiên thứ 2 liên tiếp tăng trần sau khi báo lỗ 560 tỷ đồng trong quý 2. Nguyên nhân được đưa ra là do tình trạng thiếu hụt lao động tại Lào dẫn đến sản lượng thu hoạch giảm và giá phân bón, vật tư nông nghiệp, bao bì, chi phí vận chuyển tăng cao bên cạnh việc lỗ chênh lệch tỷ giá gần 330 tỷ đồng. Sau 6 quý thua lỗ liên tiếp, lỗ lũy kế của công ty nông nghiệp này tính đến cuối quý 2 đã lên đến hơn 4.000 tỷ đồng.

Về cơ bản, kết quả kinh doanh là dữ liệu quá khứ trong khi diễn biến cổ phiếu trên thị trường lại phản ánh triển vọng tương lai của doanh nghiệp. Sự khởi sắc thời gian gần đây của các cổ phiếu trên có thể đến từ kỳ vọng những yếu tố tiêu cực nhất đã qua. Dù vậy, nhà đầu tư cần lưu ý rằng trong thực tế, nhiều khi mọi chuyện diễn ra không được như mong đợi.

https://cafef.vn/co-phieu-tang-manh-bat-chap-loi-nhuan-giam-sau-ket-qua-kinh-doanh-chi-mang-tinh-tham-khao-2022080315441612.chn