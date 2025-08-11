HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Thời sự - Xã hội Kinh doanh Sống xanh Bất động sản Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống Video Ảnh
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Vũ khí Việt Nam
Dạy con nên người
Giải mã Chất dinh dưỡng
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Cổ phiếu MSN của Masan tăng kịch trần, tài sản tỷ phú Nguyễn Đăng Quang chạm mốc 1,2 tỷ USD

Phương Anh |

Theo cập nhật thời gian thực của Forbes, tài sản của ông Nguyễn Đăng Quang đạt 1,2 tỷ USD, tăng 75 triệu USD, tương đương gần 2.000 tỷ đồng và hiện xếp thứ 2.797 trên bảng xếp hạng người giàu nhất hành tinh.

Cổ phiếu MSN của Masan tăng kịch trần, tài sản tỷ phú Nguyễn Đăng Quang chạm mốc 1,2 tỷ USD - Ảnh 1.

Ngay khi mở cửa phiên giao dịch sáng ngày 11/8, cổ phiếu MSN của Công ty Cổ phần Tập đoàn Masan do tỷ phú Nguyễn Đăng Quang làm Chủ tịch đã nhanh chóng tăng kịch biên độ, đạt mức 82.000 đồng/cp với khối lượng thanh khoản khổng lồ gần 16 triệu đơn vị.

Cổ phiếu MSN của Masan tăng kịch trần, tài sản tỷ phú Nguyễn Đăng Quang chạm mốc 1,2 tỷ USD - Ảnh 2.

Nhờ đà tăng tích cực của cổ phiếu, tài sản của ông Nguyễn Đăng Quang cũng tăng mạnh.

Theo cập nhật thời gian thực của Forbes, tài sản của ông Nguyễn Đăng Quang đạt 1,2 tỷ USD, tăng 75 triệu USD, tương đương gần 2.000 tỷ đồng và hiện xếp thứ 2.797 trên bảng xếp hạng người giàu nhất hành tinh.﻿

Cổ phiếu MSN của Masan tăng kịch trần, tài sản tỷ phú Nguyễn Đăng Quang chạm mốc 1,2 tỷ USD - Ảnh 3.

Ông là cổ đông lớn nhất tại Masan Group, nắm giữ gần 446,3 triệu cổ phiếu MSN, tương ứng tỷ lệ sở hữu 31,19%. Ngoài ra, ông Quang còn nắm giữ gần 19 triệu cổ phiếu Techcombank (TCB) và hơn 30 nghìn cổ phiếu Masan Consumer Holdings (MCH).

Về kết quả kinh doanh, trong quý 2/2025, Tập đoàn Masan ghi nhận doanh thu đạt 18.315 tỷ đồng.

Lợi nhuận sau thuế trong quý 2 và 6 tháng đầu năm 2025 lần lượt đạt 1.619 tỷ đồng và 2.602 tỷ đồng, tăng hơn 80% so với cùng kỳ, vượt mốc 50% kế hoạch cả năm. Tăng trưởng chủ yếu đến từ sự đóng góp tại WinCommerce (WCM) và Masan MEATLife (MML), cùng lợi nhuận từ việc thoái hợp nhất H.C. Starck (HCS).

Trong khi đó, Masan Consumer (MCH) suy giảm do sự gián đoạn tạm thời kênh bán hàng truyền thống (GT), bị ảnh hưởng bởi việc áp dụng các quy định thuế mới đối với hộ kinh doanh cá thể.﻿

Ngân hàng cảnh báo một hành động TUYỆT ĐỐI không giúp người khác: Nhiều người chủ quan mất sạch tiền!

Tags

tỷ phú

cổ phiếu

Nguyễn Đăng Quang

masan

tập đoàn masan

masan group

cổ phiếu MSN

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại