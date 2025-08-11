Cổ phiếu MSN của Masan tăng kịch trần, tài sản tỷ phú Nguyễn Đăng Quang chạm mốc 1,2 tỷ USD

Ngay khi mở cửa phiên giao dịch sáng ngày 11/8, cổ phiếu MSN của Công ty Cổ phần Tập đoàn Masan do tỷ phú Nguyễn Đăng Quang làm Chủ tịch đã nhanh chóng tăng kịch biên độ, đạt mức 82.000 đồng/cp với khối lượng thanh khoản khổng lồ gần 16 triệu đơn vị.

Nhờ đà tăng tích cực của cổ phiếu, tài sản của ông Nguyễn Đăng Quang cũng tăng mạnh.

Theo cập nhật thời gian thực của Forbes, tài sản của ông Nguyễn Đăng Quang đạt 1,2 tỷ USD, tăng 75 triệu USD, tương đương gần 2.000 tỷ đồng và hiện xếp thứ 2.797 trên bảng xếp hạng người giàu nhất hành tinh.﻿

Ông là cổ đông lớn nhất tại Masan Group, nắm giữ gần 446,3 triệu cổ phiếu MSN, tương ứng tỷ lệ sở hữu 31,19%. Ngoài ra, ông Quang còn nắm giữ gần 19 triệu cổ phiếu Techcombank (TCB) và hơn 30 nghìn cổ phiếu Masan Consumer Holdings (MCH).

Về kết quả kinh doanh, trong quý 2/2025, Tập đoàn Masan ghi nhận doanh thu đạt 18.315 tỷ đồng.



Lợi nhuận sau thuế trong quý 2 và 6 tháng đầu năm 2025 lần lượt đạt 1.619 tỷ đồng và 2.602 tỷ đồng, tăng hơn 80% so với cùng kỳ, vượt mốc 50% kế hoạch cả năm. Tăng trưởng chủ yếu đến từ sự đóng góp tại WinCommerce (WCM) và Masan MEATLife (MML), cùng lợi nhuận từ việc thoái hợp nhất H.C. Starck (HCS).



Trong khi đó, Masan Consumer (MCH) suy giảm do sự gián đoạn tạm thời kênh bán hàng truyền thống (GT), bị ảnh hưởng bởi việc áp dụng các quy định thuế mới đối với hộ kinh doanh cá thể.﻿