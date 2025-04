Cổ phiếu loạt doanh nghiệp toàn cầu tăng mạnh sau thông tin về cuộc điện đàm giữa Tổng bí thư Tô Lâm và ông Trump

Thông tin từ TTXVN cho biết Tổng Bí thư Tô Lâm đã có cuộc điện đàm với Tổng thống Mỹ Donald Trump về quan hệ hai nước vào ngày 4/4. Tổng Bí thư Tô Lâm đánh giá cao cuộc trao đổi, trong đó hai nhà lãnh đạo khẳng định mong muốn tiếp tục tăng cường hợp tác song phương vì lợi ích hai nước và đóng góp cho hòa bình, ổn định và phát triển ở khu vực và trên thế giới.

Hai nhà lãnh đạo cùng đánh giá quan hệ hai nước đang phát triển tốt đẹp trên các lĩnh vực. Về quan hệ thương mại song phương, hai nhà lãnh đạo cùng trao đổi các biện pháp để tiếp tục thúc đẩy việc giao thương, trong đó Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định, Việt Nam sẵn sàng trao đổi với phía Mỹ để đưa mức thuế nhập khẩu về 0% đối với hàng hóa nhập khẩu từ Mỹ, đồng thời đề nghị Mỹ áp dụng mức thuế tương tự đối với hàng hóa nhập khẩu từ Việt Nam, tiếp tục nhập khẩu nhiều hàng hóa từ Mỹ mà Việt Nam có nhu cầu và khuyến khích, tạo điều kiện thuận lợi để các công ty từ Mỹ tăng cường đầu tư hơn nữa vào Việt Nam.

Trên mạng xã hội Truth Social, Tổng thống Trump cũng đã thông tin về cuộc điện đàm với Tổng bí thư Tô Lâm.

“Tôi vừa có một cuộc điện đàm rất hiệu quả với ông Tô Lâm, Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam. Ông ấy nói với tôi rằng Việt Nam muốn giảm thuế quan xuống mức 0 nếu có thể đạt được một thỏa thuận với Mỹ. Tôi đã thay mặt đất nước chúng ta, gửi lời cảm ơn đến ông ấy và nói rằng tôi mong được gặp trực tiếp trong thời gian tới”, ông Trump viết.

Theo CNBC, ngay sau khi có thông tin về cuộc điện đàm giữa hai nhà lãnh đạo Việt – Mỹ, cổ phiếu Nike đã tăng hơn 5%. Nike sản xuất khoảng 25% số giày dép của mình tại Việt Nam. Cổ phiếu của công ty đã giảm mạnh trong phiên giao dịch 3/4 sau khi ông Trump công bố mức thuế mới đối với hàng loạt nền kinh tế, trong đó có Việt Nam.

Cổ phiếu các doanh nghiệp bán hàng "Made in Vietnam" khác cũng đều tăng. Cổ phiếu On Holding AG và Skechers USA Inc. tăng trên 6%. Cổ phiếu Lululemon Athletica tăng 3,9%. Riêng cổ phiếu Wayfair Inc., vốn có lúc bị tạm dừng giao dịch vì biến động quá lớn, đã quay đầu tăng tới 6,4% sau khi giảm 19%.

