Cổ phiếu lao dốc không phanh, cổ đông muốn được "bảo vệ", Chủ tịch Coteccons nhắn nhủ: Kiên nhẫn sẽ hái quả ngọt!

Mới đây, ông Bolat Duisenov - Chủ tịch CTCP Xây dựng Coteccons (Coteccons - Mã: CTD) đã chia sẻ trên trang Facebook cá nhân một số tin nhắn được cho là do cổ đông Coteccons gửi đến ông trong những ngày gần đây.



Cụ thể, một cổ đông nhắn tin bằng tiếng Việt: "Bolat!!!! Giữ được cổ đông trung thành với công ty mới khó bởi vì họ tin tưởng và cùng đồng hành với mình! Đừng để họ thất vọng!!!!"

Sau đó, vị này tiếp tục nhắn tin bằng tiếng Anh cho vị chủ tịch ngoại quốc, lược dịch là: "Tôi sống ở thành phố Hải Phòng nhưng đã bay vào TP. Hồ Chí Minh để dự đại hội cổ đông của công ty và bắt tay với ông. Tôi đã nghe bài thuyết trình của ông và thấy rất tâm đắc với phần ông nói về Israel và Hàn Quốc.

Tôi tin tưởng vào ông và Coteccons, nếu không, tôi đã bán gần 200.000 cổ phiếu CTD đang nắm giữ. Tôi đề nghị ông hãy bảo vệ danh tiếng của CTD và bảo vệ những người đã tin tưởng, đồng hành cùng ông".

Ông Bolat Duisenov không chỉ nhận được một tin nhắn. Một cổ đông nhỏ khác cũng nhắn tin bằng tiếng Anh với nội dung: "Bolat à! Tôi là một cổ đông rất nhỏ của Coteccons từ năm 2019 đến nay. Tôi rất buồn và thất vọng với tình hình của công ty sau khi tái cấu trúc.

Kết quả kinh doanh đi xuống nhanh chóng và giá cổ phiếu lao dốc mạnh. Nếu ông là một chủ tịch tốt, ông cần phải bảo vệ cổ đông nhỏ".

Tin nhắn được ông Bolat tiết lộ, được cho là từ cổ đông của Coteccons.

Người này cho rằng đã có quá nhiều tin tức tiêu cực về Coteccons trong thời gian qua nhưng vị chủ tịch đã không làm gì để bảo vệ công ty cũng như các cổ đông của mình.

Phản hồi lại những tin nhắn này, ông Bolat trích dẫn một câu nói bằng tiếng Anh: "Patience is bitter but its fruit is sweet" (tạm dịch là "Kiên nhẫn sẽ có quả ngọt"). Theo ông, những lời nhắn nhủ của các cổ đông trong thời gian qua chính là động lực của công ty.

Vị chủ tịch phản hồi: "Kiên nhẫn sẽ có quả ngọt"!

Được biết, hồi tháng 10/2020 đã diễn ra một cuộc "thay máu" lớn trong hàng ghế lãnh đạo của Coteccons. Theo đó, ông Bolat Duisenuv chính thức ngồi ghế chủ tịch Coteccons từ tháng 10/2020, thay cho cựu chủ tịch kiêm người sáng lập là ông Nguyễn Bá Dương.

Ông Bolat sinh năm 1981, quốc tịch Kazakhstan, là người sáng lập kiêm tổng giám đốc của Kusto Việt Nam - cổ đông lớn của Coteccons.

Việc ông Nguyễn Bá Dương rời Coteccons cũng chấm dứt nội chiến ở công ty này, khi nhóm Kusto chính thức nắm quyền quản trị và điều hành.

Kể từ khi lên nắm quyền đến nay, Kusto Group và tân Chủ tịch Bolat Duisenov đối mặt với rất nhiều nghi ngờ lẫn chỉ trích của giới truyền thông và các cổ đông, hậu quả là giá cổ phiếu của Coteccons liên tục giảm, mặc dù, trong những lần trả lời chất vấn, ông Bolat Duisenov luôn thể hiện sự cầu thị của bản thân và hứa hẹn sẽ dẫn dắt Coteccons đến tương lai tốt đẹp.

Quý I vừa qua, Coteccons ghi nhận doanh thu giảm mạnh từ 3.547 tỷ xuống còn 2.563 tỷ đồng, giảm 27,7% so với cùng kỳ năm 2020. Sau khi khấu trừ giá vốn, lợi nhuận gộp của Coteccons đạt 120 tỷ đồng. Doanh nghiệp này báo lãi sau thuế quý I đạt 54,5 tỷ đồng, giảm 56% so với quý I/2020.

Diễn biến giá cổ phiếu CTD từ tháng 9/2020 đến nay.

Trong khi đó, đóng cửa phiên giao dịch ngày 18/5, thị giá CTD dừng ở mức 54.500 đồng/cp, giảm gần 30% so với cuối năm 2020 và mất gần 75% giá trị so với mức kỷ lục 220.000 đồng/cp được tạo lập vào năm 2017.