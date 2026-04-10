Có phải mỹ nam Vườn Sao Băng uống thuốc trường sinh không mà trẻ mãi thế: U40 mà như mới 18, ai nhìn cũng sốc visual

Gần đây, Kim Bum bất ngờ trở lại với dự án rom-com Sold Out On You sau thời gian dài thử sức ở nhiều thể loại khác nhau. Nhưng khi những hình ảnh đầu tiên được hé lộ, điều khiến khán giả bàn tán nhiều nhất lại không nằm ở vai diễn mới mà là gương mặt của anh.

Theo đó, sau khi những hình ảnh hậu trường được công bố, phải thừa nhận rằng mọi spotlight gần như đổ dồn vào diện mạo của nam diễn viên. Kim Bum gây ấn tượng với làn da mịn màng, gương mặt trẻ trung và ánh mắt tươi sáng. Nếu không nói thì rất khó để tin rằng nam diễn viên đã bước sang tuổi 37.

Đặt cạnh thời điểm đóng Vườn Sao Băng, khi Kim Bum gây sốt với vai So Yi Jung - chàng công tử đào hoa, lạnh lùng nhưng đầy sức hút, sự khác biệt về diện mạo có thể nói là không đáng kể. Khi đó, nam diễn viên là một trong những cực phẩm visual của F4 Hàn Quốc, sở hữu gương mặt thư sinh, đường nét mềm mại nhưng vẫn nam tính để tạo dấu ấn riêng. Và 17 năm trôi qua, visual của anh vẫn giữ nguyên phong độ.

Không khác so với Kim Bum hiện tại là bao

Không ít khán giả thậm chí còn cho rằng nhan sắc hiện tại của Kim Bum còn thăng hạng hơn trước khi bớt đi nét non nớt, thay vào đó là sự trưởng thành, chững chạc. Đó là lý do mà dù nam diễn viên có thể quay lại đóng rom-com thì cũng không bị lệch tông hay gượng ép.

Một số bình luận của netizen:

- Mặt này đóng nam chính thanh xuân vẫn hợp nha

- Cứ mỗi lần Kim Bum xuất hiện là tôi lại bị sốc visual. Không hiểu kiểu gì mà bao nhiêu năm rồi vẫn giữ được nét thư sinh như ngày xưa

- Uống thuốc trường sinh hay gì không biết, chứ visual này mà nói debut năm ngoái tôi cũng tin

- Ê tưởng đâu vẫn đang ở thời Vườn Sao Băng không đó

- Thời Vườn Sao Băng đã thấy đẹp rồi, giờ quay lại vẫn y nguyên vibe đó, ghen tị thật

- Có những người giữ phong độ, còn Kim Bum là giữ nguyên luôn gương mặt từ thời trẻ tới giờ

- Không phải ai cũng có thể duy trì visual suốt hơn chục năm như vậy. Đây đúng là đẳng cấp

- Nhìn là biết chăm sóc bản thân cực kỳ tốt. Nhưng dù vậy thì vẫn quá bất ngờ với visual hiện tại

Vườn Sao Băng từng là cơn sốt toàn châu Á, đưa tên tuổi của dàn diễn viên vụt sáng

Còn Kim Bum thành tượng đài trẻ mãi không già

Nói thêm về Sold Out On You, dự án mới này là một bộ phim rom-com nhẹ nhàng, xoay quanh hai con người tưởng chừng thành công trong công việc nhưng lại trống rỗng trong cảm xúc. Matthew Lee (Ahn Hyo Seop) là một nông dân đa nhiệm vừa điều hành trang trại sản xuất nguyên liệu làm đẹp độc nhất, vừa là CEO kiêm nhà nghiên cứu của một công ty mỹ phẩm thiên nhiên. Trong khi đó, Dam Ye Jin (Chae Won Bin) là host bán hàng đình đám với chuỗi thành tích "cháy hàng" nhưng lại phải đánh đổi bằng chứng mất ngủ kinh niên vì áp lực công việc.

Trong phim, Kim Bum vào vai Eric Seo, giám đốc điều hành của một thương hiệu skincare toàn cầu. Mang theo mối cảm tình từ lần gặp gỡ trước, anh chủ động tiếp cận Ye Jin khi trở lại Hàn Quốc với tư cách đối tác, từ đó tạo nên những va chạm, căng thẳng và cảm xúc chồng chéo giữa ba người. Giữa những màn đấu khẩu, hợp tác và cả những rung động khó gọi tên, bộ phim khai thác hành trình chữa lành của những người trưởng thành khi họ học cách lấp đầy khoảng trống trong chính mình.

Nhìn lại chặng đường 2 thập kỷ hoạt động, Kim Bum không phải một diễn viên bùng nổ nhưng lại là người giữ được phong độ ổn định cả về diễn xuất lẫn hình ảnh. Và ở thời điểm hiện tại, khi nhiều gương mặt cùng thời đã bắt đầu lộ rõ dấu hiệu tuổi tác, việc anh vẫn xuất hiện với diện mạo gần như "đóng băng" theo năm tháng khiến khán giả vừa hoài niệm 1 thời cũ mỹ nam F4, vừa xuýt xoa trước sự trẻ trung đáng ghen tị của anh.

Nguồn: Soompi