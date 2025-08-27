"Có những ngày rất bồn chồn, cố gắng gỡ bỏ ống truyền, như muốn về nhà...": Phản ứng của Bốp khi biết mình đã mất một phần cẳng chân sau tai nạn

Những cập nhật mới về vụ tai nạn của TikToker Bốp (Hoàng Trung Hiếu, 27 tuổi) và 2 anh em sinh đôi (23 tuổi) tại Frankfurt (Đức) tiếp tục nhận được sự quan tâm.

Theo chia sẻ của cô Hạnh Nguyễn - mẹ Bốp với truyền thông Frankfurt vào giữa tháng 8, Bốp đã tỉnh lại, có thể nói chuyện nhưng không nhớ về vụ tai nạn. Tờ Frankfurter Rundschau thuật lại chia sẻ của cô Hạnh Nguyễn về khoảnh khắc Bốp tỉnh lại và phát hiện mình bị mất một chân:

“Con trai tôi hiện đã tỉnh lại sau cơn hôn mê và không còn nằm ở khoa hồi sức tích cực nữa. Nhưng nó vẫn chưa thể đứng dậy được.

Ngay khoảnh khắc nhận ra rằng mình đã mất đi phần cẳng chân, ánh mắt Hiếu nhìn tôi như muốn hỏi: ‘Giờ con còn chơi bóng đá thế nào được nữa?’ vì nó vốn rất thích thể thao. Có những ngày Hiếu rất bồn chồn, cố gắng gỡ bỏ ống truyền, trông như thể muốn bật dậy để về nhà. Các bác sĩ nói rằng nó còn trẻ, đầy năng lượng, nó muốn được làm gì đó”.

Khi đọc điện thoại và biết thông tin về 2 anh em sinh đôi, Bốp đã bật khóc nức nở.

Cô Hạnh Nguyễn (phải) trong cuộc trò chuyện với tờ Frankfurter Rundschau

Khánh Vân - bạn gái Bốp xác nhận những thông tin được truyền thông Frankfurt đăng tải là chính xác. Cô chia sẻ link các bài báo về Bốp và cập nhật rằng nam TikToker đã tỉnh lại và có thể trò chuyện nhưng mọi thứ vẫn chưa ổn định:

"Như thông tin mọi người vừa được biết, anh Bốp đã tỉnh lại và hiện có thể trò chuyện được rồi, nhưng thực tế là vẫn chưa tỉnh táo hoàn toàn và mọi thứ vẫn chưa ổn định. Vì một số lý do cá nhân cũng như vấn đề sức khoẻ của em nên em chưa kịp thông báo sớm, khiến mọi người phải lo lắng. Em thành thật xin lỗi và rất mong được mọi người thông cảm.

Tình hình của anh hiện được cập nhật chi tiết trong bài báo em để link phía dưới. Anh vẫn đang trong quá trình điều trị lâu dài và sẽ còn phải chuẩn bị cho ca phẫu thuật sắp tới.

Em thật sự biết ơn tất cả tình cảm, sự quan tâm và những lời cầu nguyện mà mọi người đã gửi cho tụi em. Chính sự động viên ấy đã tiếp thêm cho anh rất nhiều sức mạnh trong hành trình này ạ" - Khánh Vân cho biết.

Trong khi đó, cơ quan chức năng ở Frankfurt vẫn đang tiếp tục điều tra, làm rõ về sự việc. Ngày 22/8, tờ Frankfurter Neue Presse đưa tin rằng cơ quan chức năng đã phong tỏa phố Mainzer Landstraße hướng về trung tâm thành phố Frankfurt để tái hiện lại sự việc.

Theo mô tả, cảnh sát có mặt khắp nơi, một số mặc đồng phục, số khác mặc thường phục nhưng không phải để tìm kiếm tội phạm mà đang tìm kiếm sự thật về vụ tai nạn của 3 du học sinh Việt.

Trong thời gian diễn ra quá trình tái hiện, không ai được phép vào bên trong khu vực phong tỏa. Cảnh sát cũng đưa 3 chiếc xe scooter điện và 1 chiếc ô tô đến khu phố này để dùng làm phương tiện hỗ trợ.

Cơ quan chức năng tái hiện lại hiện trường vụ tai nạn

Trước đó, vào ngày 6/7, vụ tai nạn thảm khốc đã diễn ra tại Frankfurt khiến 3 du học sinh Việt đang sống tại Đức bị thương vong. Bốp là nạn nhân duy nhất còn sống trong vụ tai nạn.

Theo điều tra của cơ quan chức năng địa phương, một tài xế 23 tuổi được cho là lái xe quá tốc độ lao vào làn xe đạp, hất văng nhóm người đi xe scooter điện. Tài xế bị nghi đã sử dụng khí cười (nitrous oxide) trước khi lái xe. Người này bị bắt giam, đối mặt cáo buộc cố ý gây nguy hiểm đến tính mạng người khác.

Hoàng Trung Hiếu bị chấn thương sọ não nghiêm trọng, cùng nhiều vết thương khác trên cơ thể, phải cắt bỏ một phần chân. Hoàng Trung Hiếu nổi tiếng với kênh TikTok có hơn 231k người theo dõi, nhờ lan tỏa nhiều nội dung tích cực. Một số video trên kênh của Hiếu đạt hàng triệu lượt xem.