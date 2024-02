Có những món ăn "đại kỵ" nên tránh trong ngày Tết kẻo "giông cả năm", đâu là món may mắn nên ăn trong đầu xuân năm mới?

Vào những ngày đầu năm mới, đặc biệt là mùng 1 Tết, người Việt chúng ta thường có những thói quen, phong tục riêng. Điển hình như trong chuyện ăn uống, quan niệm của ông cha từ xưa truyền lại, chúng ta sẽ lựa chọn ăn những món mang sự may mắn và tránh những món ăn mang theo sự xui xẻo. Tuỳ theo quan niệm của từng nơi, nét văn hoá này càng khiến cho cái Tết của chúng ta có thêm sự độc đáo, ấn tượng và hay ho.

Dưới đây là danh sách các món được khuyên là nên kiêng và nên ăn trong ngày đầu năm mới.

Những món ăn nên kiêng kẻo "giông cả năm"

- Mực: Nên kiêng để tránh những điều đen đủi, không may mắn.

- Thịt vịt: Theo quan niệm của người miền Bắc và miền Trung, ăn vịt đầu năm có thể bị đen đủi, "tan đàn, xẻ nghé".

- Tôm: Đối với người miền Nam, tôm có đầu to và đi giật lùi, thế nên nếu ăn tôm vào đầu năm sẽ khó "đầu xuôi, đuôi lọt", bởi vậy mọi người tránh món ăn này.

- Thịt chó: Ăn thịt chó đầu năm được cho là mang lại những điều xui xẻo, không may mắn. Gần như không có nơi nào tại Việt Nam chọn ăn món này trong dịp Tết.

- Cá mè: Ăn cá mè đầu năm được cho là bị "hãm tài", đen đủi.

- Trứng lộn: Từ cái tên, món ăn này được cho là không may mắn, mọi thứ xảy ra trái với ý mình.

- Mắm tôm: Món này không chỉ kiêng trong ngày đầu năm mà đầu tháng thì mọi người cũng không ăn bởi nó được cho là sẽ gặp điều xui xẻo.

- Sầu riêng: Từ cái tên sầu riêng của món ăn này, mọi người kiêng ăn trong ngày Tết để tránh gặp nhiều chuyện buồn, khiến cả năm u sầu, đau khổ.

Vậy nên ăn gì đầu năm cho may mắn?

- Xôi gấc: Xôi gấc có màu đỏ rực rỡ đẹp mắt, với ý nghĩa mang đến những điều tốt đẹp, "đỏ" trong năm mới.

- Canh khổ qua: Món canh này mang ý nghĩa mong những điều khổ đau, bất hạnh sẽ qua đi.

- Cá: Theo âm Hán thì cá có cách phát âm gần giống như từ dư, có nghĩa là dồi dào, dư dả. Thế nên người ta lựa chọn ăn cá trong ngày Tết với mong muốn mang đến nhiều may mắn, đủ đầy về mọi mặt.

- Thịt gà luộc: Món ăn truyền thống quen thuộc trong ngày Tết của Việt Nam này có ý nghĩa rất đặc biệt. Đó là mong muốn một khởi đầu thuận lợi, vạn phúc đong đầy.

- Thịt kho hột vịt: Đây là món ăn quen thuộc trên mâm cơm ngày Tết của người dân Nam Bộ, thể hiện tình cảm gia đình hòa thuận, yên vui.

Bên cạnh đó, một số món ăn cũng có ý nghĩa mang đến may mắn trong ngày Tết như bánh chưng, bánh tét, dưa hành, dưa hấu đỏ... Hãy lựa chọn một món ăn may mắn yêu thích để khởi đầu năm mới vui vẻ, may mắn và thành công nhé!