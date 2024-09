Chiều 25/9, tiếp tục phiên họp thứ 37, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét báo cáo của Đoàn giám sát và thông qua Nghị quyết giám sát chuyên đề về "Việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông từ năm 2009 đến hết năm 2023".

Nêu ý kiến tại phiên họp, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội Lê Thị Nga nhận định, một trong những nguyên nhân gây tình trạng mất trật tự an toàn giao thông, tai nạn giao thông là ý thức của người tham gia giao thông.

Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội Lê Thị Nga. (Ảnh: quochoi.vn)

" Chúng tôi có nhiều lần so sánh, cũng con người đó đi ra nước ngoài chấp hành rất tốt quy định về trật tự an toàn giao thông của nước ngoài nhưng về Việt Nam thì vượt đèn đỏ, vi phạm rất nhiều. Điều này chứng tỏ luật của chúng ta chưa được thực hiện nghiêm nên chưa góp phần rèn giũa được ý thức của người tham gia giao thông ", bà Lê Thị Nga nói.

Từ đó, Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp đề nghị trong báo cáo kết quả giám sát cần nhấn mạnh ý thức của một bộ phận không nhỏ người tham gia giao thông còn chưa tốt.

Bà Lê Thị Nga cho rằng những kết quả đạt được trong đảm bảo trật tự an toàn giao thông ở cả 5 lĩnh vực (đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa, hàng không, hàng hải) thời gian qua đã đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Song, bà Lê Thị Nga đề nghị Đoàn giám sát chỉ rõ những tiêu cực trong đảm bảo trật tự an toàn giao thông.

" Ví dụ như tiêu cực của Cảnh sát giao thông, thanh tra giao thông, tiêu cực trong lĩnh vực đăng kiểm, sát hạch bằng lái xe… ảnh hưởng đến tình hình đảm bảo trật tự an toàn giao thông. Trong đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường bộ thì bất kỳ người dân nào cũng phát hiện ra tiêu cực. Bộ Công an cũng cố gắng nhưng đến nay tiêu cực đó còn tồn tại khá nhiều ", Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp đặt vấn đề.

Cũng quan tâm đến sự chuyển biến trong ý thức của người tham gia giao thông, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội Vũ Hồng Thanh cho rằng phải xem lại ý thức tham gia giao thông của một bộ phận người dân.

Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội Vũ Hồng Thanh. (Ảnh: quochoi.vn)

" Khi có cảnh sát giao thông đứng ở chốt thì chấp hành nghiêm nhưng không có cảnh sát giao thông thì vượt đèn đỏ, đi vào đường ngược chiều ngay. Ngay cả đường cao tốc còn dừng đỗ, đi lùi, rồi đi ngược chiều trên đường cao tốc ", ông Vũ Hồng Thanh nêu thực tế.

Đề cập đến nguyên nhân của thực trạng này, ông Vũ Hồng Thanh đặt vấn đề cần xem xét có phải do chế tài còn nhẹ, hay do lực lượng chức năng thực hiện chế tài không nghiêm.

" Hiện nay vẫn có cơ chế gọi điện thoại trợ giúp khi vi phạm trật tự an toàn giao thông. Nếu xử lý nghiêm, kỷ luật, kỷ cương chấp hành nghiêm túc thì ý thức chấp hành pháp luật giao thông sẽ tốt hơn ", Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế nói.

Phát biểu ý kiến, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn yêu cầu báo cáo của Đoàn giám sát cần làm rõ, đánh giá kỹ hơn về công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về trật tự, an toàn giao thông đường bộ.

Chủ tịch Quốc hội cũng đề nghị đánh giá việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương; sự tham gia của hệ thống chính trị; ý thức chấp hành pháp luật về trật tự, an toàn giao thông của người dân.

Về kiến nghị của Đoàn giám sát về tiếp tục hoàn thiện chính sách pháp luật về trật tự, an toàn giao thông, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho rằng, kiến nghị giải pháp là quan trọng đối với công tác giám sát; trong đó kiến nghị cần rõ ràng, cụ thể về đề nghị ban hành nghị quyết, chỉ thị, xây dựng luật.

" Tới đây chúng ta chủ trương đầu tư xây dựng đường sắt tốc độ cao thì Quốc hội cần thiết phải ban hành nghị quyết, luật hay không ", Chủ tịch Quốc hội nêu.

Cuối phiên họp, 100% thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội có mặt đã thống nhất thông qua về nguyên tắc ban hành Nghị quyết giám sát chuyên đề của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về "Việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông từ năm 2009 đến hết năm 2023".

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng giao cho Đoàn giám sát hoàn chỉnh, báo cáo xin ý kiến.