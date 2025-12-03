HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Thời sự - Xã hội Kinh doanh Sống xanh Bất động sản Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống Video Ảnh
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Vũ khí Việt Nam
Dạy con nên người
Giải mã Chất dinh dưỡng
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Cơ ngơi của "đại gia phố núi" Cường Đô La

Phác Thái Anh |

Cơ ngơi của Cường Đô La - Đàm Thu Trang có thiết kế hiện đại, được vợ chồng doanh nhân chăm chút tỉ mỉ.

Cường Đô La từ lâu đã được biết đến là một trong những doanh nhân giàu có và chịu chi của showbiz Việt. Trước khi kết hôn, anh đã sở hữu loạt siêu xe giá trị cùng nhiều bất động sản sang trọng. Sau khi về chung nhà với Đàm Thu Trang, độ giàu có của anh càng được chú ý hơn khi cả hai hoàn thiện căn biệt thự hoành tráng tại Quận 7, TP.HCM. Không chỉ rộng lớn và đắt đỏ, ngôi nhà còn được trang bị tiện nghi như một resort thu nhỏ, là minh chứng rõ ràng nhất cho khối tài sản đồ sộ và độ chịu chơi của đại gia phố núi.

- Ảnh 1.
- Ảnh 2.

Sau khi kết hôn, Cường Đô La và Đàm Thu Trang sinh sống trong căn biệt thự siêu rộng tại Quận 7, TP.HCM. Ngôi nhà được hoàn thiện vào năm 2019, tích hợp đầy đủ tiện ích cho sinh hoạt của gia đình và được thiết kế theo phong cách hiện đại, tiện nghi. Điểm gây choáng ngợp nhất chính là gara rộng đến mức có thể chứa hơn 6 chiếc siêu xe, đáp ứng đam mê xe cộ của Cường Đô La. Căn biệt thự được vợ chồng doanh nhân đặt tên Full House, lấy cảm hứng từ bộ phim nổi tiếng của Hàn Quốc.

- Ảnh 3.

Toàn cảnh căn biệt thự của vợ chồng Cường Đô La ở Quận 7, TP.HCM

- Ảnh 4.
- Ảnh 5.

Vào dịp Tết, cặp đôi đầu tư trang trí nhà với tiểu cảnh và cây hoa rực rỡ sắc màu

- Ảnh 6.
- Ảnh 7.
- Ảnh 8.
- Ảnh 9.

Gara chứa siêu xe của Cường Đô La vô cùng rộng rãi. Bà xã Đàm Thu Trang từng tận dụng không gian này để dựng studio chụp ảnh đại gia đình

Bên trong biệt thự

Không gian sống của vợ chồng Cường Đô La gây choáng ngợp bởi độ rộng rãi và mức độ xa hoa. Từng khu vực đều được đầu tư kỹ lưỡng, thể hiện gu thẩm mỹ sang trọng của hai vợ chồng. Ngoài phòng riêng cho từng nhóc tỳ, căn biệt thự còn có phòng đồ chơi rộng như một khu vui chơi thu nhỏ, phòng xem phim hiện đại, phòng tập gym tiện nghi… Tất cả cho thấy quy mô hoành tráng và sự chỉn chu, tinh tế của vợ chồng Cường Đô La khi thiết kế tổ ấm.

- Ảnh 10.

Không gian phòng khách rộng lớn trong biệt thự của Cường Đô La

- Ảnh 11.

Dịp lễ Tết, khu vực này được trang hoàng cực lộng lẫy

- Ảnh 12.
- Ảnh 13.

Vợ chồng Cường Đô La tận dụng góc phòng khách rộng lớn để chụp ảnh Tết

- Ảnh 14.

Phòng của ái nữ Suchin có thiết kế xinh xắn, đơn giản

- Ảnh 15.

Không gian riêng của nhóc tỳ Subeo rộng rãi, trang trí nhiều tranh ảnh và mô hình đồ chơi

- Ảnh 16.

Biệt thự của Cường Đô La còn có thêm phòng đồ chơi cho các con thoải mái giải trí và thư giãn

- Ảnh 17.

Rạp chiếu phim tại gia cực rộng

- Ảnh 18.

Phòng tập gym với nhiều máy móc, thiết bị chuyên dụng

- Ảnh 19.

Không gian trên sân thượng tràn ngập sắc xanh. Tại đây, vợ chồng Cường Đô La bài trí bộ bàn ghế sofa và xích đu để mở rộng không gian thư giãn cho gia đình.

Tổng hợp

Nữ NSƯT là mỹ nhân phim giờ vàng: "Nếu không kiếm được ai để yêu "quần quật" như vậy thì thôi"
Tags

sao Việt

cường đô la

Đàm Thu Trang

cơ ngơi

đại gia phố núi

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại