Cơ ngơi của "đại gia phố núi" Cường Đô La

Cường Đô La từ lâu đã được biết đến là một trong những doanh nhân giàu có và chịu chi của showbiz Việt. Trước khi kết hôn, anh đã sở hữu loạt siêu xe giá trị cùng nhiều bất động sản sang trọng. Sau khi về chung nhà với Đàm Thu Trang, độ giàu có của anh càng được chú ý hơn khi cả hai hoàn thiện căn biệt thự hoành tráng tại Quận 7, TP.HCM. Không chỉ rộng lớn và đắt đỏ, ngôi nhà còn được trang bị tiện nghi như một resort thu nhỏ, là minh chứng rõ ràng nhất cho khối tài sản đồ sộ và độ chịu chơi của đại gia phố núi.

Sau khi kết hôn, Cường Đô La và Đàm Thu Trang sinh sống trong căn biệt thự siêu rộng tại Quận 7, TP.HCM. Ngôi nhà được hoàn thiện vào năm 2019, tích hợp đầy đủ tiện ích cho sinh hoạt của gia đình và được thiết kế theo phong cách hiện đại, tiện nghi. Điểm gây choáng ngợp nhất chính là gara rộng đến mức có thể chứa hơn 6 chiếc siêu xe, đáp ứng đam mê xe cộ của Cường Đô La. Căn biệt thự được vợ chồng doanh nhân đặt tên Full House, lấy cảm hứng từ bộ phim nổi tiếng của Hàn Quốc.

Toàn cảnh căn biệt thự của vợ chồng Cường Đô La ở Quận 7, TP.HCM

Vào dịp Tết, cặp đôi đầu tư trang trí nhà với tiểu cảnh và cây hoa rực rỡ sắc màu

Gara chứa siêu xe của Cường Đô La vô cùng rộng rãi. Bà xã Đàm Thu Trang từng tận dụng không gian này để dựng studio chụp ảnh đại gia đình

Bên trong biệt thự

Không gian sống của vợ chồng Cường Đô La gây choáng ngợp bởi độ rộng rãi và mức độ xa hoa. Từng khu vực đều được đầu tư kỹ lưỡng, thể hiện gu thẩm mỹ sang trọng của hai vợ chồng. Ngoài phòng riêng cho từng nhóc tỳ, căn biệt thự còn có phòng đồ chơi rộng như một khu vui chơi thu nhỏ, phòng xem phim hiện đại, phòng tập gym tiện nghi… Tất cả cho thấy quy mô hoành tráng và sự chỉn chu, tinh tế của vợ chồng Cường Đô La khi thiết kế tổ ấm.

Không gian phòng khách rộng lớn trong biệt thự của Cường Đô La

Dịp lễ Tết, khu vực này được trang hoàng cực lộng lẫy

Vợ chồng Cường Đô La tận dụng góc phòng khách rộng lớn để chụp ảnh Tết

Phòng của ái nữ Suchin có thiết kế xinh xắn, đơn giản

Không gian riêng của nhóc tỳ Subeo rộng rãi, trang trí nhiều tranh ảnh và mô hình đồ chơi

Biệt thự của Cường Đô La còn có thêm phòng đồ chơi cho các con thoải mái giải trí và thư giãn

Rạp chiếu phim tại gia cực rộng

Phòng tập gym với nhiều máy móc, thiết bị chuyên dụng

Không gian trên sân thượng tràn ngập sắc xanh. Tại đây, vợ chồng Cường Đô La bài trí bộ bàn ghế sofa và xích đu để mở rộng không gian thư giãn cho gia đình.

