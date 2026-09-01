Cơ ngơi 4 tầng đẹp như lâu đài của MC Mai Ngọc

Cơ ngơi rộng 6.500m² bề thế chẳng kém khách sạn của Mai Ngọc đang nhận được sự chú ý.

Từng là một trong những gương mặt quen thuộc của VTV, Mai Ngọc được khán giả nhớ đến với hình ảnh thanh lịch, chỉn chu cùng biệt danh "cô gái thời tiết" hay "Hoa khôi VTV". Sau khi kết hôn với doanh nhân Đặng Quốc Thắng vào cuối năm 2024, cuộc sống của nữ MC bước sang một chương mới. Cô tạm dừng công việc tại VTV, chuyển về Bắc Ninh sinh sống cùng gia đình chồng và sau đó đón con trai đầu lòng, bé Panda.

MC Mai Ngọc và chồng doanh nhân.

Một trong những điều khiến công chúng đặc biệt tò mò chính là căn biệt thự 4 tầng của gia đình chồng Mai Ngọc - cơ ngơi rộng lớn được ví như một tòa lâu đài châu Âu giữa Bắc Ninh. Theo những hình ảnh nữ MC từng chia sẻ, khu nhà có tổng diện tích khoảng 6.500m², hướng thẳng ra quảng trường lớn, bao quanh bởi sân vườn và nhiều cây xanh. Không chỉ bề thế về quy mô, từng không gian bên trong cũng được đầu tư cầu kỳ, từ sảnh chính, phòng khách, phòng thờ đến phòng ngủ, phòng tập và khu vực riêng dành cho bé Panda.

Nhìn từ bên ngoài, cơ ngơi của gia đình chồng Mai Ngọc gây ấn tượng trước hết bởi quy mô đồ sộ. Công trình gồm 4 tầng, được xây dựng theo phong cách tân cổ điển châu Âu với gam trắng làm chủ đạo. Những chi tiết trang trí cầu kỳ, hệ cột, đường phào và tỷ lệ kiến trúc bề thế khiến tổng thể được nhiều người ví như một "lâu đài" giữa đời thực.

Hình ảnh căn biệt thự trong ngày cưới của nữ MC.

Hình ảnh biệt thự trắng được tiết lộ trong lần MC Ngô Mai Phương đến thăm nhà.

Căn biệt thự nằm trong khuôn viên rộng, phía trước hướng ra quảng trường lớn. Những hình ảnh Mai Ngọc đưa con đi dạo vào sáng sớm còn hé lộ hệ thống lối đi thoáng, hàng cây xanh và khoảng sân rộng xung quanh nhà. Không gian bên ngoài vì thế vừa tạo sự riêng tư, vừa đủ rộng để nữ MC đưa bé Panda ra ngoài hít thở không khí, tắm nắng và tận hưởng thiên nhiên mỗi ngày.

Khuôn viên rộng lớn với lối đi lát đá, hàng cây xanh và đài phun nước.

Vào các dịp đặc biệt, căn biệt thự càng trở nên nổi bật khi được trang hoàng cầu kỳ. Trong ngày cưới của Mai Ngọc, toàn bộ không gian được phủ hoa và những chi tiết trang trí bắt mắt. Dịp Giáng sinh, một cây thông lớn cũng được dựng trong nhà để cả gia đình lưu lại những khoảnh khắc bên nhau.

Căn biệt thự thường xuyên được trang hoàng trong các dịp đặc biệt.

Một trong những khu vực gây ấn tượng nhất là sảnh chính. Không gian rộng, trần cao và sử dụng nhiều chi tiết ánh vàng, tạo cảm giác sang trọng ngay từ khi bước vào. Điểm nhấn nổi bật nằm ở hệ cầu thang lớn uốn cong mềm mại. Lan can được xử lý cầu kỳ, kết hợp với tông vàng chủ đạo, khiến khu vực này trở thành một trong những góc "đắt giá" nhất của căn biệt thự. Trong những bức ảnh ngày cưới, Mai Ngọc từng diện áo dài trắng và đứng ngay dưới cầu thang, qua đó phần nào hé lộ quy mô của khu vực trung tâm.

Phong cách tân cổ điển được thể hiện rõ ở cách xử lý các chi tiết trang trí: từ lan can, phào chỉ cho đến cách phối màu trắng - vàng. Chính những yếu tố này khiến sảnh nhà mang cảm giác trang trọng, bề thế nhưng vẫn đồng nhất với toàn bộ kiến trúc bên ngoài.

Khu vực tiếp khách tiếp tục sử dụng bảng màu trung tính, kết hợp các chi tiết nội thất có thiết kế tinh tế. Không gian rộng rãi, thoáng, đủ để đón tiếp đông người vào những dịp gia đình sum họp. Rèm cửa, thảm và các món đồ trang trí được lựa chọn đồng bộ, tạo cảm giác chỉn chu. Vào dịp lễ Tết, gia đình thường bổ sung nhiều hoa tươi, khiến không gian vốn mang nét sang trọng trở nên mềm mại và gần gũi hơn.

Dù Mai Ngọc không thường xuyên khoe toàn cảnh căn nhà, những góc phòng khách xuất hiện trong ảnh và clip đời thường vẫn cho thấy đây là khu vực sinh hoạt chính của gia đình, đồng thời cũng là nơi nữ MC thường xuyên check-in sau khi chuyển về Bắc Ninh.

Phòng khách của biệt thự.

Mai Ngọc dành một góc riêng để cây đàn piano đắt giá.

Hành lang và các khu vực chung trong nhà cũng có diện tích khá rộng. Cách sử dụng màu sáng kết hợp ánh sáng tự nhiên giúp những khoảng chuyển tiếp giữa các phòng không bị nặng nề dù công trình có quy mô lớn.

Một trong những không gian đặc biệt nhất từng được Mai Ngọc hé lộ là phòng thờ của gia đình. Trong dịp rằm tháng 7 Âm lịch, nữ MC chia sẻ hình ảnh tự tay chuẩn bị mâm cúng với nhiều món ăn, hoa quả và lễ vật, qua đó giúp netizen nhìn rõ hơn khu vực vốn ít khi xuất hiện.

Phòng thờ có diện tích rộng, sử dụng gam kem - nâu làm chủ đạo. Trần cao kết hợp các đường phào chỉ cổ điển tạo cảm giác trang trọng. Phần sàn được lát gỗ và trải thảm lớn, trong khi rèm nhiều lớp giúp không gian thêm kín đáo.

Bên cạnh nơi thắp hương còn có các bình hoa lớn cùng đồ nội thất gỗ chạm khắc. Đây cũng chính là không gian từng xuất hiện trong ngày rước dâu, khi Mai Ngọc và ông xã cùng hai mẹ thực hiện nghi thức thắp hương xin phép gia tiên.

Không gian riêng của Mai Ngọc và ông xã được thiết kế theo hướng sang trọng nhưng ấm áp. Tông trắng giữ vai trò chủ đạo, kết hợp hệ thống ánh sáng vàng để tạo cảm giác thư giãn. Điểm nổi bật trong phòng là chiếc giường gỗ được đầu tư chỉn chu. So với sự cầu kỳ ở sảnh hay phòng thờ, khu vực nghỉ ngơi của hai vợ chồng có cách bài trí tiết chế hơn, tập trung vào cảm giác tiện nghi và riêng tư.

Mai Ngọc từng chia sẻ mong muốn xây dựng một tổ ấm ấm áp, tiện nghi và tinh tế. Điều này cũng thể hiện khá rõ qua cách cô chăm chút các góc sinh hoạt kể từ khi chuyển về sống cùng gia đình chồng.

Phòng ngủ của 2 vợ chồng nữ MC.

Sau khi trở thành mẹ, một trong những không gian được Mai Ngọc đặc biệt đầu tư là phòng dành cho con trai đầu lòng. Căn phòng sử dụng gam nâu - be chủ đạo, mang cảm giác nhẹ nhàng và dễ chịu. Nội thất được lựa chọn theo phong cách tối giản, gồm giường cũi rộng, tủ quần áo riêng và kệ đồ chơi bằng gỗ. Hệ thống đèn vàng nhẹ giúp căn phòng có cảm giác ấm áp, phù hợp với không gian dành cho em bé.

Phòng còn có cửa lớn hướng ra ban công để tận dụng ánh sáng tự nhiên. Trước khi Panda chào đời, Mai Ngọc đã chuẩn bị đầy đủ quần áo sơ sinh, xe đẩy cùng nhiều vật dụng cần thiết cho con.

Không chỉ có các không gian sinh hoạt gia đình, căn biệt thự còn bố trí phòng tập riêng. Qua hình ảnh Mai Ngọc chia sẻ, khu vực này có tầm nhìn hướng thẳng ra trục phố chính, giúp không gian tập luyện không bị bí bách. Việc duy trì vận động vốn là một phần quen thuộc trong lịch sinh hoạt của nữ MC. Sau khi sinh con, bên cạnh thời gian chăm sóc Panda, cô vẫn dành những khoảng riêng trong ngày để tập luyện và chăm sóc bản thân.

Sau khi kết hôn, Mai Ngọc đã dành hơn một năm tập trung cho gia đình trước khi dần quay lại với công việc. Cuộc sống hiện tại của cô chủ yếu xoay quanh con trai, tập luyện, gặp gỡ bạn bè và những lịch trình công việc phù hợp. Khi có sự kiện tại Hà Nội, nữ MC vẫn di chuyển từ Bắc Ninh lên thành phố rồi trở về nhà sau khi hoàn tất công việc.

Từ một gương mặt gắn liền với trường quay VTV, Mai Ngọc hiện có nhịp sống khác hẳn trước đây. Và căn biệt thự 4 tầng bề thế của gia đình chồng không chỉ gây chú ý bởi diện tích hay kiến trúc xa hoa, mà còn trở thành phông nền cho cuộc sống làm vợ, làm mẹ bình yên mà nữ MC đang tận hưởng.

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Sau khi về chung một nhà, Mai Ngọc dần thích nghi với nhịp sống mới tại Bắc Ninh, dành phần lớn thời gian cho con nhỏ và gia đình." sidepanelOpen=false autoUpdate=true isAdv=true 11:30:41 dblclick "## Biệt thự 4 tầng mang dáng dấp lâu đài châu Âu" sidepanelOpen=false autoUpdate=true isAdv=false 11:31:23 dblclick "34449-1735790634526825570454-1735803130215-17358031302901176726261-1735860955275-17358609556651585709622-17786441700201868899182-1779023187553-17790231878721211315065" sidepanelOpen=false autoUpdate=true isAdv=true 11:31:26 dblclick "34449-1735790634526825570454-1735803130215-17358031302901176726261-1735860955275-17358609556651585709622-17786441700201868899182-1779023187553-17790231878721211315065" sidepanelOpen=false autoUpdate=true isAdv=true 11:32:25 dblclick "Căn biệt thự nằm trong khuôn viên rộng, phía trước hướng ra quảng trường lớn. Những hình ảnh Mai Ngọc đưa con đi dạo vào sáng sớm còn hé lộ hệ thống lối đi thoáng, hàng cây xanh và khoảng sân rộng xung quanh nhà. 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Những hàng cây xanh, lối đi rộng và khoảng sân thoáng giúp khu biệt thự có cảm giác tách biệt khỏi sự ồn ào bên ngoài. Từ khi Panda còn nhỏ, Mai Ngọc đã xây dựng cho con lịch sinh hoạt khá khoa học. Bé thường được mẹ đưa ra ngoài đi dạo từ sáng sớm để hít thở không khí, tắm nắng và tiếp xúc với thiên nhiên. Chính những khoảnh khắc hai mẹ con đi dạo cũng vô tình hé lộ thêm quy mô rộng rãi của khuôn viên nhà chồng nữ MC. Sau khi kết hôn, Mai Ngọc đã dành hơn một" sidepanelOpen=false autoUpdate=true isAdv=true 11:46:40 dblclick "Phần khuôn viên bên ngoài cũng là một trong những không gian gắn liền nhất với cuộc sống hiện tại của Mai Ngọc. Những hàng cây xanh, lối đi rộng và khoảng sân thoáng giúp khu biệt thự có cảm giác tách biệt khỏi sự ồn ào bên ngoài. Từ khi Panda còn nhỏ, Mai Ngọc đã xây dựng cho con lịch sinh hoạt khá khoa học. Bé thường được mẹ đưa ra ngoài đi dạo từ sáng sớm để hít thở không khí, tắm nắng và tiếp xúc với thiên nhiên. Chính những khoảnh khắc hai mẹ con đi dạo cũng vô tình hé lộ thêm quy mô rộng rãi của khuôn viên nhà chồng nữ MC." sidepanelOpen=false autoUpdate=true isAdv=true