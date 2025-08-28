Có nên tắt tủ lạnh khi đi xa vài ngày? Cách sử dụng đúng để tránh hao phí điện năng

Tủ lạnh là thiết bị vận hành liên tục 24/24 giờ, giúp bảo quản thực phẩm tươi ngon trong thời gian dài. Tuy nhiên, nhiều gia đình băn khoăn: khi đi công tác, du lịch hay về quê vài ngày, liệu có nên tắt tủ lạnh để tiết kiệm điện hay không? Câu trả lời phụ thuộc vào thời gian vắng nhà và cách sử dụng hợp lý.

1. Đi xa ngắn ngày: Không nên tắt tủ lạnh

Nếu chỉ đi vắng từ 2–4 ngày, người dùng không nên tắt tủ lạnh. Bởi việc bật/tắt liên tục có thể ảnh hưởng đến tuổi thọ của máy nén, đồng thời làm thực phẩm trong tủ bị hỏng, gây lãng phí và mất vệ sinh.

Trong trường hợp này, cách tiết kiệm điện hiệu quả hơn là:

Giảm bớt thực phẩm trong tủ để hạn chế hoạt động làm lạnh quá tải. Điều chỉnh nhiệt độ: Ngăn mát có thể để ở mức 5–7°C, ngăn đông ở mức –15°C đến –18°C thay vì mức thấp nhất. Đóng kín cửa tủ, tránh thoát hơi lạnh.

2. Đi xa dài ngày: Có thể tắt tủ lạnh nếu dọn dẹp sạch sẽ

Nếu gia đình vắng nhà trên 1 tuần, việc tắt tủ lạnh là lựa chọn hợp lý để tiết kiệm điện năng, với điều kiện:

Dọn sạch thực phẩm còn lại để tránh hư hỏng, bốc mùi. Vệ sinh ngăn mát và ngăn đông, lau khô hoàn toàn trước khi rút điện nhằm ngăn nấm mốc, vi khuẩn phát triển. Mở hé cửa tủ lạnh khi không sử dụng để tránh mùi khó chịu.

Theo tính toán, một chiếc tủ lạnh dung tích trung bình 300–400 lít tiêu thụ khoảng 30–40 kWh/tháng, tương đương 100.000–150.000 đồng. Nếu đi xa một tháng và tắt tủ lạnh, gia đình có thể tiết kiệm được khoản chi phí này.

3. Giải pháp thay thế: Chế độ tiết kiệm điện

Nhiều dòng tủ lạnh đời mới hiện nay được trang bị chế độ tiết kiệm năng lượng (Eco, Vacation Mode). Khi kích hoạt, tủ sẽ duy trì mức nhiệt vừa đủ để chống ẩm mốc và giữ một số loại thực phẩm khô, trong khi lượng điện tiêu thụ giảm đáng kể. Đây là lựa chọn tiện lợi cho các gia đình đi vắng dài ngày nhưng vẫn muốn lưu trữ một số thực phẩm cơ bản.

4. Những lưu ý quan trọng khi sử dụng tủ lạnh để tiết kiệm điện

Không kê sát tường: Đặt tủ cách tường ít nhất 10 cm để dàn nóng tỏa nhiệt tốt hơn. Hạn chế mở cửa nhiều lần: Mỗi lần mở cửa, nhiệt độ trong tủ thay đổi, khiến máy nén phải hoạt động nhiều hơn. Vệ sinh định kỳ: Dàn ngưng và gioăng cửa tủ cần được kiểm tra, lau chùi thường xuyên để giữ hiệu suất tối ưu. Không để tủ trống hoàn toàn: Nếu vẫn bật tủ khi đi vắng, có thể để một vài chai nước lọc để ổn định nhiệt độ bên trong, giúp máy chạy ít tốn điện hơn.

5. Lựa chọn phù hợp cho từng gia đình

Đi vắng ngắn ngày (dưới 5 ngày): Nên giữ tủ lạnh hoạt động nhưng điều chỉnh nhiệt độ cao hơn, đồng thời giảm lượng thực phẩm bên trong.

Đi xa dài ngày (trên 1 tuần): Có thể tắt hẳn tủ lạnh nếu không cần bảo quản thực phẩm. Việc này vừa tiết kiệm điện vừa tránh rủi ro thiết bị hoạt động khi không có người giám sát. Tủ lạnh đời mới có chế độ tiết kiệm: Nên kích hoạt chế độ này thay vì rút điện, vừa an toàn vừa duy trì hoạt động cơ bản của tủ.

Không phải lúc nào việc tắt tủ lạnh khi đi xa cũng mang lại hiệu quả tiết kiệm. Cách sử dụng đúng phụ thuộc vào thời gian vắng nhà và nhu cầu bảo quản thực phẩm. Nếu biết điều chỉnh nhiệt độ hợp lý, vệ sinh tủ trước khi đi và tận dụng chế độ tiết kiệm điện, mỗi gia đình có thể giảm hóa đơn tiền điện mà vẫn duy trì sự tiện lợi và tuổi thọ cho thiết bị.

Như Quỳnh