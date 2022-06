Park Ha Sun là nữ diễn viên xinh đẹp người Hàn Quốc sinh năm 1987. Ngoài phim ảnh, người đẹp cũng được biết đến với danh xưng " Lưu Diệc Phi Hàn Quốc" hay "bản sao Lưu Diệc Phi" bởi vẻ bề ngoài thanh thuần, dịu dàng, có nét giống với thần tiên tỷ tỷ.

Park Ha Sun được cho là có vẻ bề ngoài na ná Lưu Diệc Phi

Nhan sắc có nét giống thần tiên tỷ tỷ nhưng diễn xuất Park Ha Sun được cho là ăn đứt Lưu Diệc Phi. Mỹ nhân họ Park bắt đầu đóng phim từ năm 2006 với vai phụ trong tác phẩm điện ảnh APT.

Trong cả sự nghiệp của mình, cô đóng đến gần 40 tác phẩm, đa phần đều là dự án phim đến từ các nhà sản xuất lớn, quy tụ dàn diễn viên đình đám. Gia Đình Là Số 1, Cảnh Sát Tập Sự, The Veil,... là những tác phẩm nổi bật của Park Ha Sun. Tuy nhiên trong loạt tác phẩm này, dù có thể hiện bản thân tốt đến đâu thì Park Ha Sun vẫn không được chú ý nhiều. Kết quả là dù có cả nhan sắc lẫn tài năng thì Park Ha Sun vẫn là một tên tuổi khá mờ nhạt trong làng giải trí Hàn.

Điều mà khán giả nhớ đến nhiều nhất ở Park Ha Sun là những chia sẻ của cô về việc bản thân bị chèn ép chỉ vì kết hôn. Cụ thể, có thời điểm Park Ha Sun vắng bóng đến 4 năm, ngày trở lại, cô chia sẻ vì mình công khai chuyện yêu đương và kết hôn nên bị các nhà sản xuất ghẻ lạnh. "Điều làm tôi buồn nhất là dù họ là các đạo diễn với tư duy cũ, nhưng một số người vẫn rất cổ hủ. Họ nói rằng muốn cộng tác với các nữ diễn viên độc thân chứ không làm với người có gia đình.

Trong khi đó, chính những đạo diễn đó cũng có gia đình và con cái. Vậy là tôi bị đẩy xuống cuối danh sách chờ thử vai trong thời gian dài. Nhưng thật ra tôi cũng như họ, có gia đình vẫn có thể làm việc mà" - đây là những chia sẻ của Park Ha Sun về khoảng thời gian khó khăn trong quá khứ.

Chồng của Park Ha Sun chính là nam diễn viên Ryu Soo Young

Thời điểm hiện tại, sau khi ổn định cuộc sống gia đình, Park Ha Sun đã trở lại mạnh mẽ ở đường đua phim Hàn. Gần đây nhất cô đảm nhận vai chính trong bộ phim No, Thank You phần 2 và đạt được những thành tích nhất định. Sắp tới cô cũng sẽ tái xuất với một vai chính trong bộ phim truyền hình Queen Of The Scene.

