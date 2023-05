Có một nơi tại Việt Nam được mệnh danh là "thành phố ngủ ngon nhất", đi du lịch chỉ để an giấc thì chuẩn bài!

Những năm gần đây, xu hướng du lịch để ngủ đang ngày càng lan rộng với nhiều người, đặc biệt là giới trẻ. Nhiều du khách đến một vùng đất mới với mục tiêu chỉ để nghỉ ngơi, thư giãn hoặc để ngủ thật ngon. Du lịch ngủ - cụm từ này đã tăng vọt kể từ sau đại dịch và sau đó, nhiều cơ sở du lịch đã tập trung nhiều hạ tầng để phục vụ những người bị thiếu ngủ.

Nếu có ý định "gia nhập" trào lưu này thì bạn chắc chắn không được bỏ qua thành phố này tại miền Trung nước ta. Đó chính là thành phố Pleiku - một điểm đến đáng trải nghiệm bởi cảnh sắc thiên nhiên mang đặc trưng, ẩm thực độc đáo, đặc biệt là khí hậu vô cùng dễ chịu. Vì sở hữu mức nhiệt độ lý tưởng, mà nơi đây được mệnh danh là thành phố "ngủ ngon nhất" Việt Nam.

(Ảnh: Nguyễn Quang Thành)

Tại sao nhiều người lại cho rằng Pleiku là nơi ngủ ngon nhất cả nước

Với mức nhiệt độ trung bình hằng năm chỉ dao động khoảng 23 độ C, nóng nhất vào mùa hè cũng là 33 độ C, mùa đông lạnh nhất 8 độ C thì nơi đây quả thật là nơi lý tưởng để ngủ. Việc đi vào giấc ngủ ở đây dễ dàng hơn nữa vì địa hình đồi núi cao nên thiên nhiên đã ban tặng cho phố núi bầu không khí trong lành. Kể cả người bản địa lẫn du khách đã từng ghé thăm Pleiku đều công nhận rằng thời tiết nơi đây khó lòng để đánh thức bấy kỳ ai đang ngủ.

(Ảnh: Tiệm cà phê la la land, Hiếu Bin Photographer)

Nhất là vào thời điểm cuối thu, việc thức dậy vào buổi sáng quả là một quá trình đấu tranh tư tưởng vì tiết trời quá mát mẻ. Vừa cho ta một giấc ngủ chất lượng, vừa có không khí trong lành nên nơi đây cũng được gắn thêm cái tên "thành phố vì sức khoẻ" . Thế nhưng, đi du lịch để ngủ là một chuyện, còn việc nhìn thấy những cảnh đẹp tại đây thì lại là một chuyện khác. Vì các du khách sẽ không thể nào bỏ qua được những địa điểm siêu hút hồn tại nơi đây.

(Ảnh: Huyền Tỷ Review, Maris Wedding)

Dù mê ngủ đến cách mấy thì cũng khó lòng cưỡng lại vẻ đẹp của Pleiku

Không quá nổi tiếng như Đà Lạt hay Sapa, Hà Giang, nhưng ở phố núi có rất nhiều điểm đặc biệt, thu hút đông đảo du khách ghé thăm. Đặc biệt là địa điểm "trú ẩn" mới nổi Măng Đen còn gần ngay Pleiku xinh đẹp này nữa. Biển Hồ hay Hồ T'nưng (hồ Ea Nueng) là một trong những hồ đẹp nhất ở Tây Nguyên, xứng đáng với cái tên "Đôi mắt Pleiku Biển Hồ đầy".

(Ảnh: Yu Mi Nhon, Tiêu Thị Thủy)

Xen lẫn những dòng xe, toà nhà trong trung tâm thành phố thì thiên nhiên bao quanh nơi đây cũng mang một nét đẹp đặc trưng. Những địa điểm "huyền thoại" có thể kể đến như Biển Hồ bao la, con dốc thẳng đứng, rừng thông hay núi lửa Chư Đăng Ya.



(Ảnh: Bảo Bảo)

Khi đến đây vào mùa hè, du khách sẽ có cơ hội chiêm ngưỡng khung cảnh thơ mộng như trở về tuổi thơ với màu xanh ngắt của những đồi chè (hay còn gọi là Biển Hồ Chè), mùi lá chè thơm ngớt phảng phất xua tan mọi muộn phiền.

(Ảnh: Chu Đức Giang)

Ngoài ra, thời gian lý tưởng nhất để đến nơi đây chắc chắn là từ tháng 12 đến tháng 3 vì thời gian này sẽ có hoa cà phê và hoa dã quỳ nở rực cả cao nguyên xinh đẹp. Mùa hoa dã quỳ trên núi lửa Chư Đăng Ya khiến bao du khách và phượt thủ bị mê hoặc khi du lịch Gia Lai.



(Ảnh: Phạm Công Quý)

Không chỉ là nơi mang đến sức khoẻ cho người dân địa phương lẫn du khách, thiên nhiên tại Pleiku cũng mang vẻ bình yên xen lẫn nét đẹp độc đáo của riêng mình. Điều đó khiến "thành phố ngủ ngon nhất Việt Nam" cũng sẽ luôn mang lại những giá trị khó nhạt phai khi đến nơi này.