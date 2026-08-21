Có một Đình Bắc rất khác

Đình Bắc không ghi bàn, nhưng vẫn nhân tố không thể thiếu khi đội tuyển Việt Nam đánh bại Malaysia ở bán kết AFF Cup 2026.

Một Đình Bắc rất khác

Phút bù giờ cuối cùng của trận bán kết lượt về AFF Cup 2026, đội tuyển Việt Nam dẫn trước 2-0 và nắm chắc tấm vé vào chung kết khi tổng tỉ số đã là 4-0. Bóng được chuyền về cho Aysar Hadi. Hậu vệ của Malaysia đỡ bóng nhưng chưa kịp quan sát đã phải vội vàng đá thật mạnh lên phía trên. Bởi Đình Bắc đã ngay lập tức ập vào pressing.

Đình Bắc đá chính và đã cày ải liên tục suốt hơn 90 phút trước đó. Nhưng tiền đạo xứ Nghệ vẫn không quên nhiệm vụ pressing tầm cao kể cả ở phút bù giờ cuối cùng.

Trong số các tiền đạo của tuyển Việt Nam, Đình Bắc là người duy nhất thi đấu trọn vẹn cả 2 lượt trận bán kết. Mặc dù không ghi bàn, chân sút 22 tuổi vẫn được trang SofaScore đưa vào đội hình xuất sắc nhất ở cả 2 lượt trận với điểm số lần lượt là 7,3 và 7,6 điểm.

Biểu đồ nhiệt của Đình Bắc trong trận bán kết lượt về AFF Cup 2026. Tiền đạo 22 tuổi đã di chuyển rộng khắp phần sân đối phương và cũng lùi về sân nhà hỗ trợ phòng ngự.

So với vòng bảng, Đình Bắc ở vòng knock-out đang thể hiện một hình ảnh với những sự khác biệt. Anh trở thành một “cỗ máy pressing”, khuấy đảo hàng thủ đối phương và tạo ra các khoảng trống cho đồng đội.

Ở trận bán kết lượt đi, áp lực mà Đình Bắc tạo ra khiến hậu vệ Faris Danish bên phía Malaysia đá phản lưới nhà. Trong tình huống dẫn đến bàn mở tỉ số trận lượt về, Đình Bắc chính là thả bóng xuống cánh trái để Hoàng Đức chuyền vào trong.

Bàn ấn định tỉ số của Xuân Son cũng đến từ pha kiến tạo của Đình Bắc. Thủ môn Patrik Lê Giang phát bóng, Đình Bắc chọn vị trí và tranh chấp bóng bổng thành công trước hậu vê Alif Ahmad. Để rồi Xuân Son thoát xuống đón bóng và đánh bại thủ môn Malaysia.

Thông số từ SofaScore cho thấy Đình Bắc có 1 kiến tạo, 2 lần tạo cơ hội dứt điểm cho đồng đội, 2 lần rê bóng thành công, 2 lần tắc bóng chính xác ngay bên phần sân đối phương và 6 lần thu hồi bóng trong trận bán kết lượt về.

Sẵn sàng bùng nổ trước Thái Lan

Đóng vai trò một “cỗ máy pressing”, Đình Bắc có ít hơn những khoảng trống để dứt điểm một cách thoải mái. Nhưng chân sút xứ Nghệ vẫn luôn biết cách đe dọa khung thành đối phương bằng những pha xử lý đột biến.

Cú sút chân trái khiến thủ môn Malaysia phải vất vả cản phá trong trận bán kết lượt về là một ví dụ. Khi khoảng trống xuất hiện, Đình Bắc rất nhanh chóng tung ra một pha dứt điểm đủ khiến khán giả đội bạn phải thót tim.

Đình Bắc đang dẫn đầu danh sách Vua phá lưới AFF Cup 2026 với 5 bàn thắng

SVĐ Rajamangala - địa điểm diễn ra trận chung kết lượt đi AFF Cup 2026 - lại là nơi mà Đình Bắc không hề lạ lẫm. Anh đã cùng các đồng đội U23 Việt Nam giành HCV SEA Games 2025 bằng cách đánh bại chính U23 Thái Lan ở sân đấu này.

Những bước chạy thần tốc cùng tinh thần thi đấu tuyệt vời của Đình Bắc ngày hôm ấy đã giúp U23 Việt Nam vượt qua khó khăn, lội ngược dòng thắng 3-2 từ thế bị dẫn trước 2-0.

Lần này, thử thách là lớn hơn với ĐTQG Thái Lan. Nhưng Đình Bắc cũng đang dần trở thành một phiên bản hoàn thiện hơn, bản lĩnh hơn và khó lường hơn. Hãy chờ đợi vào một khoảnh khắc ngôi sao của Đình Bắc tại “chảo lửa” Rajamangala.

Trận chung kết lượt đi AFF Cup 2026 Thái Lan vs Việt Nam diễn ra lúc 20h00 ngày 22/8.