Trong suốt nhiều thập kỷ, Doraemon luôn được xem là biểu tượng tuổi thơ của nhiều thế hệ độc giả. Chú mèo máy đến từ thế kỷ 22 mang theo hàng loạt bảo bối thần kỳ giúp cậu bạn hậu đậu Nobita giải quyết rắc rối trong cuộc sống. Từ cánh cửa thần kỳ có thể đi đến bất cứ đâu, chong chóng tre bay trên bầu trời cho đến cỗ máy thời gian, thế giới của Doraemon dường như tràn ngập những công nghệ vượt xa trí tưởng tượng.

Theo cốt truyện, Doraemon được gửi từ tương lai về quá khứ bởi Sewashi Nobi, cháu chắt của Nobita. Mục đích là giúp thay đổi cuộc đời ông của mình, bởi nếu Nobita tiếp tục sống hậu đậu, lười biếng và gặp nhiều thất bại, gia đình Nobi trong tương lai sẽ phải gánh một khoản nợ khổng lồ qua nhiều thế hệ.

Thế nhưng nếu để ý kỹ, nhiều người hâm mộ lại nhận ra một chi tiết khá "phi logic" rằng nếu Doraemon thực sự thành công trong việc thay đổi số phận của Nobita, tương lai của Sewashi cũng sẽ thay đổi theo. Khi đó, rất có thể Sewashi sẽ không còn lý do để gửi Doraemon về quá khứ nữa. Điều này tạo nên một nghịch lý quen thuộc trong các câu chuyện du hành thời gian: thay đổi quá khứ có thể khiến chính nguyên nhân của sự thay đổi biến mất.

Trong nhiều tác phẩm khoa học viễn tưởng, nghịch lý này thường được gọi là "paradox time" (nghịch lý thời gian). Tuy nhiên trong thế giới Doraemon, các nhân vật gần như không quá lo lắng về vấn đề đó. Doraemon vẫn thoải mái sử dụng cỗ máy thời gian để quay đi quay lại giữa các mốc lịch sử, còn Nobita cùng bạn bè như Shizuka, Jaian hay Suneo thậm chí nhiều lần du hành đến cả tương lai lẫn quá khứ.

Chính chi tiết này khiến nhiều người xem nhận ra một điểm thú vị rằng dù mang bối cảnh khoa học viễn tưởng, Doraemon chưa bao giờ cố gắng giải thích mọi quy luật thời gian theo logic khoa học chặt chẽ.

Thực tế, điều này lại hoàn toàn phù hợp với tinh thần của bộ truyện do Fujiko F. Fujio sáng tác. Doraemon vốn được xây dựng như một câu chuyện dành cho thiếu nhi, nơi trí tưởng tượng được đặt lên hàng đầu. Những bảo bối kỳ diệu, những chuyến phiêu lưu xuyên thời gian hay các tình huống hài hước giữa Doraemon và Nobita đều nhằm mang lại niềm vui, hơn là xây dựng một hệ thống khoa học viễn tưởng hoàn chỉnh.

Vì vậy, chi tiết "phi logic" này lại vô tình trở thành một phần thú vị của thế giới Doraemon. Nó cho phép câu chuyện mở ra vô số cuộc phiêu lưu khác nhau từ việc quay về thời tiền sử, ghé thăm tương lai xa, đến những chuyến du hành đến các hành tinh lạ. Có lẽ chính nhờ sự tự do trong trí tưởng tượng đó mà sau nhiều năm, Doraemon vẫn luôn giữ được sức hút đặc biệt.