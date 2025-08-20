Cỗ máy quân sự Đức đang thức tỉnh mạnh mẽ

Năm 2026, lực lượng vũ trang Đức sẽ nhận được số tiền gấp 3 lần để mua vũ khí, năm 2029 - gấp 6 lần và tổng cộng trong 15 năm tới - lên đến gần 0,4 nghìn tỷ euro.



Kế hoạch của Berlin nhằm thực sự tăng tốc cỗ máy quân sự của mình còn xa hơn nhiều so với con số chi tiêu quốc phòng là 152,83 tỷ euro, dự kiến đạt được vào năm 2029. Quân đội Đức đã có tầm nhìn rõ ràng về sự phát triển của mình cho đến năm 2041 và trong thời gian này, họ có kế hoạch chi 350 tỷ euro chỉ để mua vũ khí mới.

Đây là những thông số được nêu trong dự thảo ngân sách trình lên Quốc hội Liên bang Đức (Bundestag), theo tờ báo chuyên ngành Hartpunkt và Berlin dự kiến sẽ chi tiêu nhiều hơn đáng kể cho vũ khí kể từ năm 2026. Nếu năm 2025 họ có 8,2 tỷ euro, thì năm 2026 con số lên đến 22,3 tỷ euro.

Ngoài ra, vì mua sắm vũ khí là hợp đồng dài hạn với kế hoạch nhiều năm, dự thảo ngân sách bao gồm chỉ định phân bổ 325 tỷ euro cho mục đích này trong giai đoạn 2027 - 2041. Cũng cần bổ sung vào số tiền này một quỹ đặc biệt, dự phòng cho chi tiêu vũ khí là 25,5 tỷ euro vào năm 2026 và 27,4 tỷ euro vào năm 2027.

Nghĩa là tổng số tiền sẽ được chi cho việc mua sắm vũ khí cho Quân đội Liên bang Đức (Bundeswehr) trong 15 năm nữa lên đến 397 tỷ euro. Con số này sẽ được phân bổ không đồng đều với các mức đỉnh tương ứng sẽ rơi vào chính xác trong những năm tới.

Cụ thể trong năm 2029 và 2030, chi tiêu cho việc mua sắm vũ khí dự kiến sẽ vượt quá 52 tỷ euro, nhưng mức trung bình hàng năm có điều kiện là 26,46 tỷ euro.

Ngành công nghiệp quốc phòng Đức nhận được những đơn đặt hàng khổng lồ.

Ấn phẩm Hartpunkt cũng cung cấp bảng phân bổ ngân sách mua sắm vũ khí giai đoạn 2027 - 2041, không bao gồm chi phí từ quỹ đặc biệt. Các khoản chi tiêu chính từ 325 tỷ euro này được phân bổ như sau:

- Đạn dược: 70,3 tỷ euro

- Xe chiến đấu: 52,5 tỷ euro

- Tàu và thiết bị cho hải quân: 36,6 tỷ euro

- Máy bay và tên lửa: 34,2 tỷ euro

- Thiết bị chiến trường và hậu cần: 20,9 tỷ euro

- Xe cộ: 20,8 tỷ euro

- Thiết bị viễn thông: 15,9 tỷ euro

- Truyền thông vệ tinh: 13,3 tỷ euro

Ngoài ra 60,5 tỷ euro còn lại sẽ được phân bổ cho các nhiệm vụ khác liên quan đến việc mua sắm vũ khí, đạn dược, phụ tùng thay thế...

Số tiền khổng lồ này sẽ cho phép Berlin thực hiện các giao dịch mua sắm quy mô lớn. Để hiểu rõ hơn về quy mô, chúng ta cần biết rằng Quân đội Đức muốn mua thêm xe chiến đấu bánh lốp Boxer với giá 3,9 tỷ euro , đủ cho 600 - 700 chiếc, và con số này chỉ chiếm 7% chi phí cho một hướng, cụ thể là cho xe chiến đấu.