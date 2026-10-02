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Cơ hội trúng chuyến du lịch Châu Âu khi tham gia “Tích lũy vui – Vui vi vu” cùng Vietbank

Ánh Dương
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Từ ngày 01/10 đến 31/12/2026, Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín (Vietbank) triển khai chương trình “Tích lũy vui – Vui vi vu”, mang đến cho khách hàng cá nhân gửi tiết kiệm lãi suất ưu đãi cùng cơ hội nhận quà tặng và giải thưởng với tổng giá trị hơn 5 tỷ đồng, tiếp thêm niềm vui trên hành trình tích lũy cho các mục tiêu tài chính.

Cơ hội trúng chuyến du lịch Châu Âu khi tham gia “Tích lũy vui – Vui vi vu” cùng Vietbank - Ảnh 1.
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