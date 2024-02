Theo hãng tin Reuters hôm 23-2, dẫn đầu phái đoàn Israel là ông David Barnea, Giám đốc cơ quan tình báo Mossad.

Giám đốc Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ Willam Burns, Thủ tướng Qatar Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al Thani và Giám đốc Cơ quan tình báo Ai Cập Abbas Kamel cũng tham gia các cuộc gặp ở Paris.



Nỗ lực ngoại giao dường như đang được đẩy nhanh trong bối cảnh tháng lễ Ramadan của người Hồi giáo đến gần (bắt đầu từ ngày 10-3).

Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cho biết các bên đang tập trung mạnh mẽ vào nỗ lực đạt thỏa thuận dẫn đến việc phóng thích số con tin còn lại đang nằm trong tay nhóm vũ trang Hamas và lệnh ngừng bắn nhân đạo.

Theo tờ The New York Times, tiến trình đàm phán dường như gặp bế tắc vào tuần rồi sau khi các cuộc thảo luận ở thủ đô Cairo - Ai Cập không đạt đột phá.

Các nhà thương thảo Israel đã được rút về và Thủ tướng Benjamin Netanyahu bác bỏ đề xuất "ảo tưởng" của Hamas về lệnh ngừng bắn kéo dài 4 tháng rưỡi và sẽ kết thúc với việc Israel rút quân khỏi Dải Gaza.

Một khu lều trại của người Palestine tại TP Rafah ở Dải Gaza hôm 22-2 Ảnh: Reuters

Tuy nhiên, ông Benny Gantz, thành viên nội các thời chiến Israel, hôm 21-2 nhận định đang có "những dấu hiệu ban đầu hứa hẹn" về thỏa thuận thả con tin. Một ngày sau đó, ông Brett McGurk, Đặc phái viên Trung Đông của Mỹ, đã gặp các quan chức ở Ai Cập và Israel để thúc đẩy giải pháp ngoại giao cho cuộc khủng hoảng.

Vào đầu tuần này, Mỹ đã phủ quyết một nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc, theo đó kêu gọi ngừng bắn tức thì ở Dải Gaza. Lý do được Washington đưa ra là nghị quyết này có thể làm gián đoạn tiến trình đàm phán.

Một nguồn tin cho tờ The New York Times biết cả Israel và Hamas đều sẵn sàng thương thảo về một thỏa thuận tạm thời, theo đó trao đổi 35 con tin Israel có sức khỏe yếu hoặc tuổi cao để lấy một số lượng tù nhân Palestine.



Trong khi đó, ông Sami Abu Zuhrib, quan chức cấp cao Hamas, cho rằng Israel phải chịu trách nhiệm vì tiến trình đàm phán không đạt tiến triển. Ông này cũng cho rằng Israel đã đổi ý về các điều khoản mà nước này chấp nhận trong đề xuất ngừng bắn được đưa ra ở Paris hồi đầu tháng 2.

Hamas cũng cho biết thêm thủ lĩnh của mình, ông Ismail Haniyeh, đã đến Ai Cập trong tuần này để thảo luận về một loạt vấn đề, trong đó có cứu trợ dân thường và chấm dứt xung đột ở Dải Gaza, trao đổi con tin lấy tù nhân Palestine bị giam giữ ở Israel…

Theo Reuters, chuyến đi kéo dài 3 ngày nói trên của ông Haniyeh là dấu hiệu mạnh mẽ nhất trong nhiều tuần qua về việc đàm phán vẫn đang tiếp diễn.

Đã xuất hiện hy vọng chuyến đi này có thể giúp mang lại thỏa thuận ngừng bắn kịp thời để ngăn Israel đưa quân đội đổ bộ vào TP Rafah ở Dải Gaza. Cộng đồng quốc tế đã lên tiếng kêu gọi Israel không có bước đi này vì lo ngại khủng hoảng nhân đạo sẽ xảy ra tại Rafah, thành phố giáp biên giới Ai Cập.

Ông John Kirby, phát ngôn viên Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ, hôm 22-2 nhấn mạnh cần quan tâm đến sự an toàn và an ninh của hơn 1 triệu người Palestine đang trú ẩn tại Rafah.

Hamas được cho là vẫn đang cầm giữ hơn 100 người bị bắt cóc trong cuộc tấn công nhằm vào Israel hồi tháng 10-2023. Nhóm vũ trang này cho đến giờ vẫn khẳng định sẽ không phóng thích số con tin còn lại nếu Israel không đồng ý chấm dứt chiến dịch quân sự và rút quân khỏi Dải Gaza. Đáp lại, Israel tuyên bố sẽ không rút quân cho đến khi Hamas bị xóa sổ.