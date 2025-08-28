Cơ hội hay ảo vọng?

Minh họa/INT

Trong cuộc gặp song phương tại Nhà Trắng, khi Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung đề xuất tổ chức một cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ - Triều mới, ông Trump đã bày tỏ mong muốn được tái ngộ nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un.

Thực chất, ông Trump gần như không thể đưa ra một phản hồi khác, vì hai lý do. Thứ nhất, ông Lee Jae Myung đã khéo léo đặt ông Trump vào vị trí không thể từ chối bằng “những lời có cánh”.

Tổng thống Hàn Quốc ca ngợi ông Trump là nhà lãnh đạo Mỹ đầu tiên thực sự nỗ lực vì hòa bình thế giới, đồng thời là người duy nhất hiện nay có thể hóa giải bất hòa giữa hai miền trên bán đảo Triều Tiên. Ông Trump vốn nổi tiếng ưa thích những lời khen cá nhân, và lời lẽ của ông Lee chẳng khác nào một chiếc “bẫy ngoại giao” khiến ông Trump khó lòng thoái thác.

Thứ hai, khác với giai đoạn đầu nhiệm kỳ trước, ông Trump khi trở lại cầm quyền tỏ ra đặc biệt năng động trên mặt trận chính trị và an ninh toàn cầu. Ông chủ động đảm nhận vai trò trung gian trong nhiều xung đột khu vực như cuộc chiến Nga - Ukraine, xung đột Israel - Hamas, tranh chấp Rwanda - Congo, Azerbaijan - Armenia, hay căng thẳng Ấn Độ - Pakistan, Campuchia - Thái Lan. Trong bối cảnh đó, vấn đề trên bán đảo Triều Tiên không chỉ thu hút sự chú ý của ông Trump mà còn khơi dậy tham vọng ghi dấu ấn cá nhân trên trường quốc tế.

Muốn tháo gỡ căng thẳng liên Triều, điều kiện tiên quyết là giải quyết ổn thỏa, dứt điểm và lâu dài chương trình hạt nhân và tên lửa của Triều Tiên, một bài toán mà Mỹ là nhân tố trung tâm. Càng khó, càng thách thức, càng đem lại giá trị biểu tượng và lợi ích chính trị lớn nếu ông Trump có thể giải quyết thành công. Một mũi tên có thể trúng nhiều đích: Củng cố vai trò toàn cầu, ghi điểm đối nội, và tạo đà thuận lợi cho các chiến lược tái tranh cử trong tương lai.

Tổng thống Lee Jae Myung đã chạm đúng kỳ vọng thầm kín của Tổng thống Mỹ. Hơn nữa, ông Trump từng có quan hệ cá nhân khá đặc biệt với ông Kim Jong Un. Cả hai đã ba lần gặp mặt tại Singapore, Hà Nội và Bàn Môn Điếm, cùng nhiều lần trao đổi. Vì vậy, mong muốn tái ngộ “cố nhân” của ông Trump không có gì khó hiểu, mà thậm chí còn rất hợp lý trong bối cảnh hiện tại.

Tuy nhiên, khác với trước đây, ông Kim Jong Un giờ có đủ lý do để thận trọng. Dù một cuộc gặp với Tổng thống Mỹ có thể mang lại nhiều lợi ích đối với Triều Tiên, nhưng ông Kim không thể không cân nhắc đến tính bất định trong lập trường của ông Trump, điều đã thể hiện rõ trong thái độ thay đổi chóng vánh của ông này với Nga, Ukraine, hay Tổng thống Nga Putin.

Hành động gần đây của Mỹ dưới thời Trump như việc tấn công các cơ sở hạt nhân của Iran và hậu thuẫn Israel trong xung đột với Iran càng khiến Triều Tiên phải chủ động phòng ngừa, nâng cao cảnh giác với mọi kịch bản an ninh có thể xảy ra với Mỹ, Hàn Quốc và Nhật Bản. Trong bối cảnh đó, Triều Tiên càng củng cố quyết tâm theo đuổi chương trình hạt nhân và tên lửa như một lá bài chiến lược sống còn.

Nói cách khác, cố nhân thì vẫn là cố nhân, nhưng thời cuộc đã đổi thay, và cả toan tính của cố nhân cũng không còn như cũ. Do đó, khả năng tái ngộ dù không loại trừ, nhưng nếu có diễn ra thì cũng khó có thể dẫn đến đột phá thực chất trong vấn đề hạt nhân và tên lửa của Triều Tiên.