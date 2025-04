Cơ hội cho điện mặt trời mái nhà

Khuyến cáo từ ngành điện

Liên quan đến hóa đơn tiền điện tháng 3 của nhiều hộ gia đình tăng cao, ông Bùi Trung Kiên, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Điện lực TP HCM (EVNHCMC), cho biết do tháng 3 có 31 ngày và là tháng đầu tiên của chu kỳ nắng nóng, chưa có mưa nên người dân sử dụng máy lạnh nhiều dẫn đến sản lượng điện sinh hoạt cao. "Trong mùa nóng, điều hòa không khí có thể chiếm đến 50% điện năng trong hộ gia đình, nhất là khi nhiệt độ vượt 35 độ C. Tủ lạnh và các thiết bị khác cũng hoạt động nhiều hơn, làm điện năng tiêu thụ tăng thêm 20%-30%" - ông Kiên lý giải.

Theo dự báo của EVNHCMC, nhu cầu tiêu thụ điện tại TP HCM trong mùa nắng nóng năm 2025 sẽ tăng so với năm trước, đặc biệt đạt đỉnh vào cuối tháng 4 và tháng 5, khi thời tiết trở nên gay gắt hơn. Từ tháng 3 đến tháng 5, nhiệt độ dao động từ 34-37 độ C, riêng tháng 4 thường ghi nhận các đợt nắng nóng kéo dài, không có mưa, khiến lượng điện tiêu thụ bình quân có thể lên tới 100,80 triệu KWh/ngày, tăng 15,8% so với tháng 3. Việc sử dụng máy lạnh sẽ đạt mức cao nhất trong năm, nhất là vào các dịp lễ như Giỗ Tổ Hùng Vương và 30-4, dự kiến ngày 28-4 sẽ là thời điểm tiêu thụ điện sinh hoạt lớn nhất năm.

Do đó, EVNHCMC khuyến cáo người dân nên sử dụng các thiết bị làm mát có nhãn năng lượng hiệu suất cao hoặc công nghệ Inverter, đặt nhiệt độ điều hòa từ 26-28 độ C, kết hợp chế độ quạt gió để tiết kiệm từ 3%-5% điện năng mỗi độ tăng. Ngoài ra, cần tận dụng nguồn làm mát tự nhiên, cải thiện không gian sống và bảo trì thiết bị định kỳ để bảo đảm hiệu suất hoạt động.