Có hành động phản cảm trước khi ra trường, nữ TikToker làm dấy lên làn sóng phẫn nộ

Thế Anh
|

Một bộ phận học sinh có hành động "vô tư" gây tranh cãi như thế này.

Những ngày cuối cấp, cuối khóa luôn là khoảng thời gian đầy cảm xúc đối với học sinh, sinh viên. Đây là lúc bạn bè lưu luyến chia tay, cùng nhau chụp ảnh kỷ niệm, ký tên lên áo hay in dấu tay đầy màu sắc để lưu giữ thanh xuân. Những hành động ấy vốn mang ý nghĩa đẹp đẽ, gợi nhớ về quãng thời gian vô tư dưới mái trường. Thế nhưng, không ít trào lưu hiện nay đang bị biến tướng theo hướng phản cảm, khiến cộng đồng mạng không khỏi ngán ngẩm.

Ảnh minh họa.

Mới đây, một nữ TikToker trẻ tuổi đã trở thành tâm điểm tranh cãi chỉ vì đoạn video ghi lại khoảnh khắc "lưu niệm cuối khóa". Trong clip, cô gái mặc chiếc áo trắng với những dấu tay màu sắc được in ở vị trí nhạy cảm trên cơ thể. Dù biểu cảm của nhân vật vẫn rất tự nhiên, vô tư, thế nhưng hành động này ngay lập tức gây ra làn sóng chỉ trích dữ dội trên mạng xã hội.

Hành động "vô tư" đến mức khó chấp nhận của một bộ phận giới trẻ

Từ trước đến nay, chuyện ký tên lên áo hay in dấu tay khi sắp ra trường vốn là "đặc sản" quen thuộc của tuổi học trò. Chỉ cần nhìn những chiếc áo đầy chữ ký, nét vẽ nguệch ngoạc hay những bàn tay nhiều màu sắc, người ta đã có thể cảm nhận được sự hồn nhiên và tinh thần gắn kết của một tập thể.

Nhiều thế hệ học sinh, sinh viên xem đó là cách lưu giữ thanh xuân đơn giản nhưng đáng nhớ. Không ít người sau nhiều năm vẫn giữ lại chiếc áo năm nào như một món quà kỷ niệm vô giá.

Tuy nhiên, cùng với sự phát triển của mạng xã hội và tâm lý muốn gây chú ý, một số bạn trẻ lại bắt đầu biến những hành động ngây ngô ấy thành trò câu view phản cảm. Thay vì giữ đúng ý nghĩa trong sáng ban đầu, họ cố tình tạo ra những hình ảnh gây sốc để thu hút lượt xem và tương tác.

Trường hợp của nữ TikToker nói trên là ví dụ điển hình. Cũng là in dấu tay lên áo, nhưng vị trí được lựa chọn lại nằm ở khu vực nhạy cảm trên cơ thể, tạo cảm giác phản cảm và thiếu tinh tế. Đáng nói hơn, đoạn clip còn được đăng tải công khai lên TikTok - nền tảng có rất nhiều người dùng trẻ tuổi theo dõi mỗi ngày.

Cần lên tiếng trước những nhận thức lệch lạc như thế này

Dưới phần bình luận, đông đảo cư dân mạng bày tỏ sự thất vọng trước cách hành xử của nữ TikToker. Nhiều ý kiến cho rằng giới trẻ hiện nay đang ngày càng dễ dãi trong việc tạo nội dung, miễn có thể viral thì bất chấp đúng sai.

Một số bình luận gay gắt cho rằng hành động này làm xấu đi hình ảnh tuổi học trò vốn nên hồn nhiên và đẹp đẽ. Nhiều người cũng lo ngại rằng những nội dung kiểu như vậy sẽ vô tình tạo ảnh hưởng tiêu cực đến nhận thức của các bạn trẻ khác, đặc biệt là lứa tuổi học sinh.

Bên cạnh những lời chỉ trích, cũng có ý kiến cho rằng đây chỉ là trò đùa nhất thời và không nên bị "đẩy đi quá xa". Tuy nhiên, phần lớn cộng đồng mạng vẫn đồng tình rằng việc đăng tải công khai những hình ảnh nhạy cảm để thu hút chú ý là điều khó chấp nhận.

Thực tế cho thấy, mạng xã hội đang khiến nhiều người trẻ rơi vào tâm lý thích nổi tiếng nhanh, bất chấp việc tạo ra tranh cãi hay phản cảm. Chỉ một clip vài chục giây cũng có thể mang về hàng trăm nghìn, hàng triệu lượt xem, nhưng đi kèm với đó là những hệ lụy không nhỏ về hình ảnh cá nhân cũng như nhận thức cộng đồng.

Video gây tranh cãi đạt 2 triệu view, lên xu hướng chỉ sau thời gian ngắn.

Những kỷ niệm tuổi học trò vốn rất đẹp và đáng trân trọng. Nhưng khi mọi thứ bị biến thành công cụ câu view, ý nghĩa ban đầu cũng dần méo mó. Có lẽ, điều mà nhiều người mong muốn nhất lúc này không phải là những màn gây sốc để nổi tiếng, mà là sự tỉnh táo và ý thức hơn trong cách hành xử của giới trẻ trên mạng xã hội.

