Cô giáo Vật lý Minh Thu chưa tốt nghiệp ĐH Sư phạm?

Cô giáo Trần Thị Minh Thu - một giáo viên dạy Vật lý online bất ngờ trở thành cái tên được dân mạng chú ý nhất trong nửa ngày qua sau màn livestream giảng bài hút 72k react của mình.

Không chỉ có dân mạng bị thu hút mà ngay cả những người nổi tiếng cũng đứng ngồi không yên mà phải sang tận fanpage dạy học của cô giáo 9X để xem livestream. Đến thời điểm hiện tại, page Cô giáo Minh Thu đã có gần 600k lượt theo dõi, một status sương sương cũng nhận về cả trăm nghìn lượt like, được gọi tên ở khắp mọi nơi.

Tuy nhiên, sau khi nổi tiếng, một số tin đồn cho rằng cô giáo 9X chưa tốt nghiệp ĐH. Giải đáp thắc mắc này, đại diện của cô giáo Vật lý Minh Thu thẳng thắn cho biết cô giáo 9X chưa tốt nghiệp ĐH Sư phạm.

Trên các phương tiện truyền thông khác lẫn MXH, cô cũng chưa từng nói rằng mình đã tốt nghiệp. Lý do được người đại diện chia sẻ: "Cái này thực chất là tai nạn vì Thu quên mất đăng ký tín chỉ của môn đấy, không may môn đấy phải đợi đến học kỳ I của năm sau mới mở lớp. Do đó, Thu phải đợi thời gian dài hơn để có lớp, hoàn thành môn và nhận bằng!"

Dù vậy, cô Minh Thu cho biết mình đã dạy học ngay từ khi còn là sinh viên nên đã đầy đủ kinh nghiệm và kiến thức để giảng dạy, chuyên môn sư phạm để đứng lớp.

Được biết, Minh Thu sinh năm 1997, đang sống tại TP. Vinh với công việc chính là dạy học livestream miễn phí qua Facebook và TikTok. Cô nàng từng là học sinh chuyên Lý của trường THPT chuyên Đại học Vinh.

Sau đó, cô theo học ngành Sư phạm Vật lý tại trường ĐH Sư phạm Hà Nội. Từ thời cấp 3, cô giáo trẻ đã nhiều lần đứng top lớp và top trường. Khi lên đại học, cô Thu tham gia các hoạt động với chức danh Bí thư, từng nhận bằng khen của Hiệu trường ĐH Sư phạm Hà Nội về thành tích sinh viên xuất sắc.