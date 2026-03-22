Cô giáo trẻ bị phụ huynh gửi đơn khiếu nại, nhìn bộ đồ cô mặc, cư dân mạng đều đồng tình với lá đơn

Thanh Hương |

Nhiều giáo viên lâu năm cũng lên tiếng nhắc nhở đồng nghiệp.

Một giáo viên trẻ ở Trung Quốc đã bị tập thể phụ huynh gửi đơn khiếu nại vì trang phục được cho là phản cảm. Lý do nhóm phụ huynh đưa ra rất gay gắt: Bộ đồ màu vàng mà cô mặc quá ôm sát và sành điệu, không phù hợp với hình ảnh chuẩn mực, giản dị cần có của một giáo viên. Họ lo ngại ở độ tuổi dậy thì, học sinh trung học sẽ bị xao nhãng bởi ngoại hình của giáo viên, dẫn đến mất tập trung trong giờ học.

Sự việc sau đó đã gây bão trên mạng xã hội. Trái với lẽ thường khi dư luận hay ủng hộ quyền tự do cá nhân, lần này đa số lại đứng về phía phụ huynh. Nhiều người cho rằng giáo viên là nghề đặc thù, có những quy tắc ngầm về trang phục để duy trì không khí học thuật. Thậm chí, một số bình luận cực đoan còn gán cho cô nhãn dán "giáo viên làm màu" (một thuật ngữ tiêu cực ám chỉ việc dùng mác nhà giáo để khoe khoang ngoại hình).

Bộ đồ khiến cô giáo bị phụ huynh khiếu nại tập thể

Tự do cá nhân hay chuẩn mực nghề nghiệp?

Trước làn sóng chỉ trích, nữ giáo viên bày tỏ sự ấm ức. Cô khẳng định chỉ cần trang phục sạch sẽ, lịch sự và không cản trở việc giảng dạy thì cô có quyền mặc theo ý thích.

Tuy nhiên, thực tế cho thấy xã hội luôn đặt lên vai người giáo viên những kỳ vọng đạo đức và hành vi cao hơn mức bình thường. Trên bục giảng, giáo viên không chỉ truyền thụ kiến thức mà còn là hình mẫu về lối sống. Sự kỳ vọng này vô hình trung tạo ra một ranh giới khắt khe, hạn chế không gian thể hiện cá tính riêng biệt của người thầy trong môi trường học đường.

Mặc kín đáo: Không phải thỏa hiệp, mà là sự minh triết

Nhiều giáo viên lâu năm chia sẻ, việc họ chọn những bộ đồ "kín cổng cao tường" thực chất là một cách tự bảo vệ mình. Họ chấp nhận sự "tách biệt" giữa hình ảnh trên lớp và đời thường: Giản dị, nghiêm túc khi đi dạy và chỉ thực sự là chính mình sau giờ làm việc.

Xét một cách khách quan, năng lực chuyên môn và phương pháp giảng dạy mới là yếu tố quyết định chất lượng giáo dục. Bộ đồ không làm thay đổi trình độ của một giáo viên. Thế nhưng, đứng từ góc độ tâm lý học đường, diện mạo của người thầy quả thực có tác động trực tiếp đến sự tập trung của học trò.

Trong khi ranh giới về "tự do ăn mặc" của giáo viên vẫn còn là chủ đề gây tranh cãi, thì việc hiểu và vận dụng trí tuệ của cổ nhân: "Quân tử không đứng dưới tường đổ" (tránh xa những rủi ro tiềm ẩn) có lẽ là lựa chọn khôn ngoan nhất. Lựa chọn trang phục tiết chế không phải là đánh mất bản sắc, mà là một chiến thuật chuyên nghiệp để bảo vệ bản thân và tập trung hoàn toàn cho sự nghiệp "trồng người".

Khoảnh khắc tên lửa Iran lao xuống thị trấn 'có cơ sở hạt nhân' của Israel

00:58
Tìm ra 2 học sinh đánh võng đâm vào người đi đường: 4 lỗi vi phạm bị xử lý là gì?

01:12
Ai liên quan đến doanh nhân Nguyễn Ngọc Tiền với tổng giao dịch tới 131 tỷ đồng phải làm ngay việc này

01:10
Khung cảnh 'khó tin' tại công trình sân vận động Trống Đồng lớn nhất thế giới ở Hà Nội do Vingroup xây dựng

01:04
Camera phát hiện bất thường, CSGT lập tức có mặt xử phạt 13 triệu đồng với hành vi nhiều tài xế mắc phải

01:17
Choáng ngợp hàng chục tỉ đồng, hơn 1000 miếng vàng, hàng chục siêu xe trong vụ Mr Pips

01:20
6 thanh niên bốc đầu xe máy nhận "cái kết đắng": Dính 6 lỗi, tịch thu 3 xe

00:45
Con gái của ông Kim Jong-un lái xe tăng, khai hỏa súng bắn tỉa thế hệ mới

00:48
