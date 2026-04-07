Cô giáo Minh Thu "comeback" với giao diện khác lạ, fan ngỡ ngàng vì không nhận ra

Thế Anh |

Anh em game thủ còn nhớ tới cô giáo này chứ?

Diện mạo mới của cô giáo Minh Thu khiến dân mạng bất ngờ

Từng là cái tên "phủ sóng" mạng xã hội với hình ảnh cô giáo Vật lý xinh đẹp, Minh Thu mới đây bất ngờ tái xuất sau thời gian dài khá kín tiếng. Sự trở lại của cô nhanh chóng thu hút sự chú ý, nhưng điều khiến cộng đồng mạng bàn luận nhiều nhất lại chính là diện mạo có phần khác lạ so với trước đây.

Trong bức ảnh được chia sẻ, Minh Thu xuất hiện với phong cách thanh lịch khi diện một chiếc váy trắng dài ôm dáng, kết hợp cùng áo blazer khoác hờ. Không gian xanh mát cùng ánh nắng tự nhiên, tôn lên vẻ nhẹ nhàng, nữ tính của cô nàng. Tuy nhiên, điểm khiến nhiều người chú ý chính là gương mặt có phần tròn đầy hơn, đường nét mềm mại hơn, tạo cảm giác khác biệt rõ rệt so với hình ảnh trước kia.

Ngay sau khi đăng tải, bài viết nhanh chóng nhận về hàng loạt bình luận. Không ít người thừa nhận phải nhìn kỹ mới nhận ra Minh Thu, thậm chí có ý kiến cho rằng nếu chỉ lướt qua thì rất dễ nhầm lẫn với một gương mặt hoàn toàn khác. Sự thay đổi này lập tức trở thành chủ đề được bàn tán sôi nổi trên các diễn đàn. Dẫu vậy, bên cạnh những ý kiến bất ngờ, nhiều người lại dành lời khen cho diện mạo hiện tại của cô. Có thể thấy rõ, Minh Thu đang theo đuổi phong cách trưởng thành, chín chắn hơn. Visual không giống hệt như trước nhưng lại mang đến cảm giác gần gũi, nhẹ nhàng và thanh lịch.

Hành trình trở lại sau thời gian dài vắng bóng

Nhắc đến Minh Thu, nhiều người vẫn nhớ tới hình ảnh cô giáo trẻ từng gây "bão" mạng vào năm 2021 với những buổi livestream dạy học Vật lý thu hút đông đảo học sinh theo dõi. Không chỉ sở hữu ngoại hình nổi bật, cô còn ghi điểm nhờ cách truyền đạt dễ hiểu, gần gũi và đầy năng lượng.

Tuy nhiên, sau khi nổi tiếng, Minh Thu cũng vướng phải không ít ồn ào liên quan đến đời tư và bằng cấp. Những lùm xùm này khiến cô dần rút lui khỏi mạng xã hội, hạn chế xuất hiện trước công chúng trong một thời gian dài. Đây cũng là giai đoạn mà cái tên Minh Thu không còn xuất hiện dày đặc như trước.

Trong khoảng thời gian "ở ẩn", cô được cho là đã chuyển hướng sang các hoạt động cá nhân như làm KOL, đồng thời tập trung phát triển bản thân. Đáng chú ý, Minh Thu từng chia sẻ về việc học thêm ngoại ngữ, đặc biệt là tiếng Trung, và tham gia một chương trình học tập trải nghiệm ở nước ngoài. Những bước đi này cho thấy cô đang từng bước xây dựng lại hình ảnh theo hướng tích cực và bền vững hơn.

Sự trở lại lần này, dù chỉ thông qua một bức ảnh bình thường thường, nhưng cũng đủ để khiến cộng đồng mạng chú ý. Không còn là cô giáo livestream quen thuộc ngày nào, Minh Thu giờ đây xuất hiện với hình ảnh trưởng thành, điềm tĩnh và có phần kín đáo hơn. Dù vẫn còn những ý kiến trái chiều, không thể phủ nhận rằng sức hút của Minh Thu vẫn còn nguyên vẹn. Mỗi lần xuất hiện, cô vẫn dễ dàng trở thành tâm điểm bàn luận. Và có lẽ, chính những thay đổi này lại là cách để cô làm mới bản thân, đồng thời giữ được sự quan tâm từ người hâm mộ.

Thời gian tới, nhiều người kỳ vọng Minh Thu sẽ xuất hiện thường xuyên hơn, tiếp tục chia sẻ về cuộc sống cũng như những giá trị tích cực mà cô theo đuổi. Bởi sau tất cả, điều khiến cô giáo này được nhớ đến không chỉ là nhan sắc, mà còn nên là hành trình nỗ lực không ngừng để hoàn thiện bản thân.

Vụ người phụ nữ đánh hai nữ nhân viên gác tàu nhập viện: "Nạn nhân bị lôi vào góc khuất camera ghi hình"?

Vụ người phụ nữ đánh hai nữ nhân viên gác tàu nhập viện: "Nạn nhân bị lôi vào góc khuất camera ghi hình"?

01:19
Ông chủ Bảo Tín Minh Châu khai chỉ đạo con trai dùng thủ đoạn che giấu doanh thu nghìn tỷ như thế nào?

Ông chủ Bảo Tín Minh Châu khai chỉ đạo con trai dùng thủ đoạn che giấu doanh thu nghìn tỷ như thế nào?

01:39
Đã tìm ra nam công nhân có hành động không thể chấp nhận trên cao tốc

Đã tìm ra nam công nhân có hành động không thể chấp nhận trên cao tốc

01:11
Khung cảnh 'khó tin' tại công trường khởi công đường sắt cao tốc đầu tiên do Vingroup xây dựng

Khung cảnh 'khó tin' tại công trường khởi công đường sắt cao tốc đầu tiên do Vingroup xây dựng

01:37
Thảm cảnh thuyền chở 100 người bị lật úp 70 người mất tích: Nhói lòng cảnh nạn nhân chờ ứng cứu

Thảm cảnh thuyền chở 100 người bị lật úp 70 người mất tích: Nhói lòng cảnh nạn nhân chờ ứng cứu

00:44
Hiếm thấy cảnh hàng trăm "chiến sĩ tinh nhuệ" lội bùn, ngụp lặn rèn luyện chống khủng bố

Hiếm thấy cảnh hàng trăm "chiến sĩ tinh nhuệ" lội bùn, ngụp lặn rèn luyện chống khủng bố

00:58
Soi cận mặt “nghi phạm” thản nhiên vặt gương loạt Mercedes, BMW trong hầm chung cư ở Hà Nội

Soi cận mặt “nghi phạm” thản nhiên vặt gương loạt Mercedes, BMW trong hầm chung cư ở Hà Nội

Khoảnh khắc thót tim, tài xế lao qua dải phân cách ôm em bé giữa dòng xe

Khoảnh khắc thót tim, tài xế lao qua dải phân cách ôm em bé giữa dòng xe

00:47
