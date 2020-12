Cô giáo mất 1 tỷ đồng khi bị lừa đảo cài phần mềm có logo công an

Ngày 30/11, Phòng cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Nghệ An cho biết, đơn vị vừa nhận được đơn trình báo của một nữ giáo viên tên T. (40 tuổi, tại huyện Diễn Châu, Nghệ An) về việc đã bị kẻ xấu lừa đảo, chiếm đoạt 1 tỷ đồng trong tài khoản ngân hàng.

Cán bộ điều tra Đội 6, Phòng CSHS Công an Nghệ An lấy lời khai một nạn nhân bị lừa đảo qua điện thoại - Ảnh tư liệu

Theo đơn trình báo của giáo viên, gần đây chị nhận được một cuộc gọi điện thoại thông báo có bưu phẩm đã lâu không nhận. Sau đó nhân viên bưu điện yêu cầu chị cung cấp họ tên, số CMND để tra cứu rồi thông báo chị có vướng mắc về vấn đề pháp lý với công ty bảo hiểm hoặc ngân hàng.

Khi giáo viên này thắc mắc thì được hướng dẫn kết nối với đường dây nóng của Bộ Công an để giải đáp. Lúc này cô giáo này nhận được điện thoại của người xưng "cán bộ điều tra Bộ Công an" thông báo qua công tác điều tra phát hiện bọn tội phạm buôn ma túy và rửa tiền đang sử dụng CMND của chị để lập tài khoản ngân hàng và dùng tài khoản đó vào mục đích phạm tội.

Phần mềm gián điệp với hình ảnh hiển thị là hình hiệu công an nạn nhân được hướng dẫn cài đặt về điện thoại (ảnh CA cung cấp)

Mặc dù khẳng định không nhận khoản tiền nào cả nhưng khi được gửi một trang Web có biểu tượng logo Bộ Công an và yêu cầu truy cập. Chị hoảng sợ nên răm rắp làm theo.

Khi truy cập vào mục "Công văn tòa án" theo hướng dẫn, chị được cung cấp 1 mã hồ sơ vụ án và yêu cầu nhập mã này cùng số CMND để nhận văn bản pháp lý liên quan.

Nữ giáo viên này hoảng hốt khi "Lệnh bắt khẩn cấp" hiện ra với đầy đủ thông tin cá nhân của mình. Không còn giữ được bình tĩnh, chị răm rắp khai báo toàn bộ tài sản bao gồm các tài khoản tiết kiệm, tiền mặt, vàng bạc… để phục vụ công tác điều tra.

Chỉ đến khi toàn bộ số tiền tích góp 10 năm trời bốc hơi khỏi tài khoản, nữ giáo viên này mới tá hỏa biết mình bị lừa đảo nên trình báo công an.

Thiếu tá Phạm Trung Hiếu, Phó đội trưởng Đội cảnh sát phòng chống tội phạm công nghệ cao và có yếu tố nước ngoài (Đội 6, Phòng cảnh sát Hình sự Công an Nghệ An) thông tin: "Vụ việc này về phương thức không khác những vụ lừa đảo công nghệ cao trước đây nhưng thủ đoạn tinh vi hơn. Các đối tượng đã dựng kịch bản lừa đảo rất kín kẽ, sử dụng triệt để các kỹ thuật công nghệ cao để lừa nạn nhân cài đặt phần mềm gián điệp để chiếm quyền sử dụng tài khoản ngân hàng và rút sạch tiền".

Chúng gửi và yêu cầu nạn nhân cài "phần mềm bảo vệ tài khoản của Bộ Công an" trên điện thoại có nhận mã OTP từ ngân hàng. Đây là phần mềm có biểu tượng hình ảnh Công an hiệu (logo của Bộ Công an) nhưng thực chất đây là phần mềm gián điệp.

Sau khi cài đặt lên điện thoại, phần mềm sẽ yêu cầu quyền truy cập vào tin nhắn, danh bạ, thông tin điện thoại… đồng thời yêu cầu nạn nhân nhập các thông tin về tài khoản ngân hàng, mật khẩu Internet banking.

Khi các đối tượng kiểm soát được toàn bộ tài khoản ngân hàng của nạn nhân, chúng sẽ đăng nhập vào ứng dụng internet banking của ngân hàng để thực hiện các giao dịch thay đổi định mức và chuyển tiền từ tài khoản của nạn nhân sang tài khoản của chúng để chiếm đoạt.

Hiện Đội 6, Phòng CSHS Công an tỉnh Nghệ An đang ráo riết điều tra vụ việc liên quan đến vụ chiếm đoạt 1 tỷ đồng của nữ giáo viên nói trên.