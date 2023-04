Cô giáo mầm non phát hiện vật lạ trong túi học sinh, moi ra liền thấy lạnh gáy, Hiệu trưởng trực tiếp ra lệnh: "Cho nghỉ học luôn đi!"

Cách đây không lâu, trên MXH Trung Quốc ồn ào câu chuyện một bà mẹ lên mạng than thở việc con mình vừa bị nhà trẻ yêu cầu thôi học và xin netizen lời khuyên. Nguyên nhân là do sau khi đọc được nhiều tin tức về chuyện "cô giáo mầm non bạo hành trẻ em", trong lúc bất chợt, bà mẹ muốn xem con mình trải qua một ngày ở trường mẫu giáo như thế nào. Vì vậy, đêm trước khi đưa con đến lớp, bà mẹ đã âm thầm nhét một chiếc bút ghi âm vào túi áo của con gái.



Bà mẹ đã âm thầm nhét một chiếc bút ghi âm vào túi con gái để "kiểm tra" giáo viên

Sáng hôm sau, cô giáo trong lúc cho cả lớp ăn, thấy túi áo một bé gái phồng lên, tưởng cô bé đút kẹo trong túi. Sợ kẹo bị rơi nên cô giáo đã thò tay vào túi tính lấy kẹo ra rồi cho vào balo giúp cô nhóc. Tuy nhiên, đến cuối cùng thứ mà cô giáo móc ra được lại là một chiếc bút ghi âm. Khoảnh khắc nhìn thấy chiếc bút, cô giáo vừa bàng hoàng vừa buồn. Sau đó cô đã đến gặp hiệu trưởng tường trình sự việc và khóc: "Tại sao phụ huynh không tin tôi?".

Kết thúc sự việc, bà mẹ trong câu chuyện kể trên đã nhận được điện thoại từ hiệu trưởng yêu cầu gia đình chủ động chuyển trường cho bé. Được biết cô giáo sau đó còn nhắn vào nhóm chat phụ huynh, rằng: "Bé A (tên bé gái) đã nghỉ học rồi. Nếu phụ huynh nào cảm thấy không tin tưởng được giáo viên chúng tôi xin vui lòng gặp trực tiếp chúng tôi để nói chuyện. Đừng dùng những thứ như bút ghi âm để thử lòng chân thành của giáo viên".

Liên quan đến sự việc, cư dân mạng đã chia làm nhiều luồng tranh cãi. Nhiều người cho rằng hiệu trưởng và cô giáo quá nhạy cảm, xử lý cứng nhắc, gây ảnh hưởng đến đứa trẻ và gia đình trẻ. Tuy nhiên, cũng có không ít ý kiến đồng cảm với nhà trường vì một khi giao con cho thầy cô, phụ huynh nên có thái độ hợp tác, tin tưởng, có như vậy thì việc giáo dục, chăm sóc trẻ mới diễn ra thuận lợi.

Người cho rằng nhà trường đã quá "nhạy cảm", người lại tỏ ra đồng tình với quyết định

Việc cha mẹ muốn bảo vệ con mình không sai, nhưng việc lén lút đặt máy ghi âm vào túi con trẻ thực sự không phù hợp. Đứng ở góc độ một người thầy, bạn sẽ nghĩ rằng: Mình đối xử chân thành với học sinh như vậy mà chỉ đổi lại sự thiếu tin tưởng, ngờ vực của phụ huynh, thật không công bằng.

Vẫn tồn tại những trường hợp giáo viên vô trách nhiệm, thiếu đạo đức, lạm dụng và bạo hành trẻ em ở nhà trẻ, nhưng đó chỉ là thiểu số. Như câu nói "con sâu làm rầu nồi canh", đừng để hành vi xấu của một vài người làm ảnh hưởng đến toàn ngành giáo dục mầm non. Là phụ huynh, đừng nghi ngờ giáo viên một cách phiến diện, hãy giao tiếp với giáo viên nếu bạn cảm thấy khúc mắc.

Làm tốt những việc này trước khi cho con đi nhà trẻ, cha mẹ có thể hoàn toàn yên tâm

1. Chọn được một giáo viên kiên nhẫn rất quan trọng

Trẻ mới vào mẫu giáo rất cần sự chăm sóc của giáo viên từ việc ăn, mặc, ngủ nghỉ đến đi vệ sinh. Bên cạnh đó, trẻ còn phải xa bố mẹ nên đa phần các bé đều có tâm lý sợ sệt, thiếu an toàn. Vì vậy, sự kiên nhẫn của giáo viên trong tình huống này là rất quan trọng.

Tóm lại, chọn được một giáo viên tốt, có kiên nhẫn quan trọng hơn một ngôi trường có danh tiếng xịn.

2. Nên chọn trường mẫu giáo gần nhà

Nhiều phụ huynh phân vân nên chọn trường mầm non công lập hay tư thục khi chọn trường cho con. Trường mẫu giáo công lập tốn ít chi phí hơn song sẽ yêu cầu hộ khẩu khu vực và số lượng học sinh lớn, không được phép dạy quá nhiều nội dung; trường mẫu giáo tư thục thì đắt đỏ nhưng nội dung dạy phong phú hơn, phụ huynh cần cân nhắc xem loại hình nào phù hợp hơn với con cái và điều kiện gia đình.

Phụ huynh nên dành sự tin tưởng cho giáo viên dạy con mình

Tuy nhiên, cho dù là trường công hay trường tư thì ưu tiên lớn nhất phải là gần nhà. Sau khi đã có sự lựa chọn trong lòng, bạn có thể đưa con đến thăm quan trường. Trong quá trình thăm quan, hãy quan sát kỹ tương tác giữa trẻ và giáo viên ở đó. Việc một đứa trẻ thích hay không thích một giáo viên rất dễ để nhìn ra và ngược lại cũng vậy.

3. Tuyệt đối tôn trọng thầy cô và trao niềm tin cho thầy cô

Giáo viên mầm non thực sự là công việc vất vả. Người bình thường chăm sóc một đứa trẻ đã cảm thấy mệt mỏi trong khi giáo viên mầm non thường phải để tâm, chăm sóc và dạy dỗ hàng chục đứa trẻ cùng lúc. Việc giáo viên có lỡ chăm sóc không kỹ hay xảy ra sơ suất cũng là điều dễ hiểu.

Miễn sao giáo viên không hành hạ, mắng mỏ hay đánh đập trẻ một cách thô bạo, phụ huynh hãy cứ dành trọn niềm tin và sự kính trọng cho các thầy cô. Đồng thời, hãy phối hợp tốt với nhà trường để giáo dục trẻ ở nhà, có như vậy thì con bạn mới phát triển tốt, toàn diện.

Nguồn: Zhihu