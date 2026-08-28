HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Cô giáo hot girl từng xuất hiện bên Lộc Fuho ngày càng nóng bỏng

Hoàng Dương
|

Ở bất kỳ phong cách nào, cô nàng hot girl cũng đều tôn lên trọn vẹn vóc dáng mơ ước.

Hot girl nổi tiếng bên Lộc Fuho

Trần Thị Nam Trân (sinh năm 1996) từng là sinh viên Đại học Sư phạm TP. Hồ Chí Minh. Theo đuổi công việc "gõ đầu trẻ", cô nàng bất ngờ nổi tiếng trên mạng xã hội nhờ sở hữu diện mạo xinh đẹp cùng vóc dáng chuẩn chỉnh, đặc biệt là vòng eo 58 cm vô cùng ấn tượng. Tên tuổi của Nam Trân càng nhận được nhiều sự chú ý hơn sau những lần xuất hiện trên kênh YouTube của Lộc Fuho thời nam YouTuber này nhận được sự quan tâm lớn.

Thời điểm mới nổi, Nam Trân đã gây ấn tượng với diện mạo có sự khác biệt lớn giữa phong cách thời trang đời thường và khi đi dạy. Trên bục giảng, ở môi trường sư phạm, cô ưu tiên chọn trang phục nền nã, lịch sự như áo dài truyền thống. Hình ảnh này giúp cô giữ vững nét thanh lịch, chuẩn mực của một cô giáo. Trong cuộc sống hàng ngày, Nam Trân vô tư diện đồ theo sở thích và cá tính riêng. Ở bất kỳ phong cách nào, cô giáo hot girl cũng đều tôn lên trọn vẹn vóc dáng mơ ước.

Gu thời trang ngày càng nóng bỏng

Lướt xem trang cá nhân của cô nàng, Nam Trân khiến dân mạng được dịp trầm trồ với gu thời trang vô cùng quyến rũ. Diện những trang phục đa dạng, cô nàng đều khéo léo tôn lên vòng 1 sexy trong mọi khung hình. Dù theo đuổi phong cách quyến rũ, hình ảnh của Nam Trân vẫn giữ được nét ngây thơ, trong sáng đặc trưng.

Trước đó, từng vướng phải một số bình luận không hay về phong cách cá nhân, Nam Trân khẳng định mình là một cô gái hiện đại. Cô chia sẻ bản thân còn trẻ nên muốn làm những gì mình thích, miễn là không làm hại ai, không vi phạm đạo đức, pháp luật hay vượt quá giới hạn cho phép.

Có thể thấy, hành trình định hình phong cách cá nhân của Trần Thị Nam Trân là sự dung hòa giữa cá tính hiện đại và lối sống tự tin, bản lĩnh. Dù không còn gắn liền với hình ảnh “cô giáo hot girl” ngày nào trên bục giảng, Nam Trân vẫn giữ vững độ hot trên các nền tảng mạng xã hội nhờ nhan sắc ngày càng mặn mà và thần thái cuốn hút. Việc thẳng thắn đối mặt với dư luận để được sống đúng với sở thích đã giúp cô nàng ghi điểm trong mắt người hâm mộ, đồng thời khẳng định hình ảnh một hot girl nửa triệu người theo dõi xinh đẹp, quyến rũ và đầy sức sống.

Bé 2 tuổi nhịn đói hơn 1 tháng vì cô giáo quên cho ăn ở TP.HCM: Quyết định của phụ huynh
Tags

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Nghẹt thở 82 phút truy bắt Trương Xuân Huy SN 1982, kẻ táo tợn cướp tiệm vàng giữa trung tâm TP.HCM

Nghẹt thở 82 phút truy bắt Trương Xuân Huy SN 1982, kẻ táo tợn cướp tiệm vàng giữa trung tâm TP.HCM

01:20
Giây phút thi hành lệnh bắt tạm giam Dương Thái Linh SN 1992

Giây phút thi hành lệnh bắt tạm giam Dương Thái Linh SN 1992

01:30
Danh tính nam thanh niên 20 tuổi vừa bị bắt vì cướp tài sản, hiếp dâm người phụ nữ lớn tuổi

Danh tính nam thanh niên 20 tuổi vừa bị bắt vì cướp tài sản, hiếp dâm người phụ nữ lớn tuổi

01:22
Lời khai của nữ TikToker Lê Thị Hiểu SN 1983 tại công an

Lời khai của nữ TikToker Lê Thị Hiểu SN 1983 tại công an

02:35
Mazda CX-5 hybrid: Bản mới có gì đáng chờ trước ngày về Việt Nam?

Mazda CX-5 hybrid: Bản mới có gì đáng chờ trước ngày về Việt Nam?

01:10
SUV điện mới cỡ Mazda CX-5 vừa đăng ký ở Việt Nam: Sạc nhanh 9 phút gần đầy pin, chạy 620km/sạc

SUV điện mới cỡ Mazda CX-5 vừa đăng ký ở Việt Nam: Sạc nhanh 9 phút gần đầy pin, chạy 620km/sạc

01:38
Bắt tạm giam Đào Minh Thuận SN 1990 - kẻ lái xe máy truy đuổi, đạp ngã chồng cũ của bạn gái xuống đường

Bắt tạm giam Đào Minh Thuận SN 1990 - kẻ lái xe máy truy đuổi, đạp ngã chồng cũ của bạn gái xuống đường

01:14
TP NOW: Những cách tra cứu phạt nguội nhanh và hiệu quả nhất

TP NOW: Những cách tra cứu phạt nguội nhanh và hiệu quả nhất

01:17
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại