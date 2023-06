Cô giáo GenZ tự thiết kế áo dài, xúng xính đến lớp mỗi ngày

Cô giáo xinh đẹp "gây sốt" với bộ sưu tập áo dài lộng lẫy tự thiết kế

Dù ở bất kỳ vị trí công việc nào, có thể thấy rằng, ngoại hình nổi bật, trang phục chỉn chu, tươm tất sẽ giúp chúng ta nhận được thiện cảm từ phía người đối diện.

Cô giáo Nguyễn Ngân (Sinh năm 1997, hiện đang là giáo viên tại một trường Tiểu học ở thành phố Vũng Tàu) cũng là một cô nàng cực kỳ quan tâm đến việc đầu tư trang phục, ngoại hình, để có vẻ ngoài xinh đẹp, chỉn chu nhất. Thời gian qua, Nguyễn Ngân gây "sốt" mạng xã hội khi thường xuyên "khoe" outfit đi dạy là những bộ trang phục áo dài vô cùng xinh đẹp, lộng lẫy.

Cô giáo xinh đẹp nổi tiếng mạng xã hội nhờ những bộ trang phục áo dài nổi bật khi đứng lớp.

Trong tà áo dài truyền thống, Nguyễn Ngân luôn biết cách làm mới mình, khiến cho bản thân trở nên nổi bật nhờ những thiết kế do cô tự lên ý tưởng và vẽ. Trên trang cá nhân Facebook và Tiktok của cô giáo GenZ hiện có đến gần 100.000 lượt theo dõi. Dân tình bày tỏ sự ngưỡng mộ, xuýt xoa trước ngoại hình xinh đẹp của Nguyễn Ngân.

Cô giáo trẻ sành điệu còn không thua kém một cô nàng hotgirl khi luôn xuất hiện trong những bộ áo dài lộng lẫy, xúng xính. Tất cả đều là do Ngân tự thiết kế.

Được biết, cô giáo GenZ chưa từng học qua bất kỳ trường lớp nào về thiết kế thời trang. Cô chỉ có sở thích với áo quần, váy vóc.

Những mẫu áo dài do cô giáo xinh đẹp tự thiết kế

Nguyễn Ngân chia sẻ về đam mê thiết kế váy, áo dài của mình: "Mình chọn theo nghề giáo vì nhà mình các anh chị đều là công chức, viên chức, là công an, giáo viên cả.

Nên có thể nói lựa chọn công việc một phần là bởi định hướng nghề nghiệp từ gia đình. Tiếp nữa là mình thấy nghề giáo thu nhập không cao, áp lực khá lớn, nhưng đổi lại được nhiều niềm vui khi ngày ngày ở bên cạnh các học trò nhỏ ngây thơ, đáng yêu. Được truyền dạy tri thức đến cho các em.

Chưa hết, mình thích áo dài lắm, có thể nói chính sở thích diện áo dài là động lực, niềm vui đi dạy mỗi ngày của mình. Những bộ áo dài xinh xắn giúp mình tự tin, yêu đời, yêu nghề giáo hơn.

Từ hồi còn đi thực tập mình đã tự thiết kế áo dài để mặc rồi. Mình chơi thân với một chị chuyên may áo dài từ hồi còn học Sư phạm. Hai chị em hiểu ý nhau lắm. Mỗi khi may áo dài, có ý tưởng, mẫu thiết kế, chỉ cần nói sơ qua là chị hiểu và may cho mình như ý".

Đến nay, bộ sưu tập áo dài của cô giáo GenZ đã lên đến 30 - 40 bộ. Tất cả các bộ áo dài của Nguyễn Ngân đều điệu đà, thiết kế lộng lẫy và đặc biệt "không đụng hàng".

"Không có quy định nào bắt buộc giáo viên phải mặc trang phục giản dị!"

Đó là lời chia sẻ của cô giáo 9x, trước những ý kiến nhận xét trái chiều của dân mạng. Bên cạnh lời khen ngợi về ngoại hình, trang phục, có một số người lại nhận xét cô giáo trẻ có phần hơi điệu đà thái quá khi đứng trên bục giảng.

Thế nhưng, theo Nguyễn Ngân, việc theo đuổi sự nghiệp "trồng người" không hề ngăn cản cô thể hiện cá tính trong phong cách thời trang.

Nguyễn Ngân rất vui khi các em học trò yêu thích và thường khen cô giáo xinh đẹp trong tà áo dài

Nguyễn Ngân tin rằng, nếu biết cách chăm chút cho trang phục, ngoại hình, thì dù mặc áo dài truyền thống, hay đồng phục đi làm, vẫn có thể thể hiện "gu" thời trang mình yêu thích.

"Những ngày mới ra trường, thấy lớp trẻ chúng mình đi dạy mà ăn mặc điệu đà như vậy cũng có một số ý kiến góp ý. Tuy nhiên, dần dần, các cô đồng nghiệp cũng bắt "trend" giới trẻ và diện những bộ áo dài điệu hơn.

Mình thấy các cô thay đổi như vậy rất là trẻ trung, nổi bật, đẹp hơn rất nhiều. Đi làm, đi dạy vẫn có thể mặc đồ theo sở thích của mình mà, miễn là không ảnh hưởng tới nề nếp chung và quy định giáo dục là được.

Theo mình thấy, ngày nay các bạn trẻ ai cũng năng động, tự tin. Họ không chỉ giỏi chuyên môn, nghiệp vụ mà còn rất chăm chút ngoại hình để bản thân đẹp, toàn diện hơn. Điều này mình thấy rất tốt, đáng được hoan nghênh nữa.

Nên việc áp đặt định kiến cũ về phong cách hay việc chăm chút ngoại hình lên các thế hệ giáo viên trẻ như chúng mình không hợp lý chút nào.

Nhà trường cũng có quy định về tác phong của giáo viên, nhưng không có quy định nào bắt buộc là giáo viên thì phải giản dị cả.

Các em học sinh thấy cô mặc áo dài cũng thích lắm, hay khen cô xinh. Bạn bè mình cũng thường xin mẫu áo dài của mình để may theo" - Cô giáo 9x tâm sự.

Nguyễn Ngân cũng rất điệu đà trong những outfit thường ngày

Hiện tại, sau 4 năm theo nghề "đưa đò", cô giáo 9x đã có bộ sưu tập áo dài cực "khủng". Thỉnh thoảng, Nguyễn Ngân làm từ thiện, đem tặng bớt những bộ áo dài đã cũ. Tùy chất liệu, kiểu dáng, mỗi bộ áo dài mà Nguyễn Ngân thiết kế và may có giá từ 600 - 700 nghìn đến vài triệu.

Dù không theo học chuyên ngành thời trang, nhưng cô giáo GenZ đang phát triển một trương hiệu thời trang riêng và tập tành kinh doanh.

Ngoài giờ đi dạy, Nguyễn Ngân dành thời gian cho cửa hàng thời trang của mình, và chụp mẫu ảnh cho các thiết kế mới. Phong cách đời thường của 9x Vũng Tàu cũng cực kỳ đa dạng, cuốn hút.