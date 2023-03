Cô giáo cắt tóc nữ sinh trên lớp: Hành động bột phát, mong nhận được sự đồng cảm

Sau khi sự việc xảy ra, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Vĩnh Phúc Phạm Khương Duy chủ trì cuộc họp trực tuyến với thủ trưởng các Phòng GD&ĐT, các trường THPT, Trung tâm GDNN-GDTX để thông tin về sự việc và quán triệt chỉ đạo thực nghiêm quy tắc ứng xử văn hoá học đường, Điều lệ trường trung học, tăng cường triển khai thực hiện giáo dục tích cực trong toàn ngành, xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, bảo vệ an ninh, an toàn cho trẻ em, học sinh trên không gian số.

Bên cạnh đó, Sở cũng yêu cầu trường THPT Đội Cấn cần tổ chức họp hội đồng sư phạm để thông tin đầy đủ sự việc, kiểm điểm trách nhiệm các cá nhân có liên quan và báo cáo bằng văn bản về Sở để phối hợp, giải quyết.

"Sự việc xảy ra đáng tiếc, không mong muốn đối với cả giáo viên, học sinh, gia đình và xã hội, làm ảnh hưởng đến môi trường giáo dục nói chung. Đây là bài học mà giáo viên toàn ngành cần soi chiếu, không để xảy ra sự việc đáng tiếc tương tự", lãnh đạo Sở GD&ĐT Vĩnh Phúc yêu cầu.