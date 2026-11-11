HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Cô giáo bị học sinh đánh tổn thương 12% sức khỏe đã trở lại trường làm việc

Hà Linh
|

Hiệu trưởng Trường THPT Mạc Đĩnh Chi (Hà Nội) cho biết, cô giáo trong sự việc bị học sinh lớp 12 đánh đã quay trở lại trường làm việc sau thời gian điều trị và nghỉ ngơi.

Bà Đỗ Thanh Hương, Hiệu trưởng nhà trường cho biết, cô chủ nhiệm lớp 12A5 đồng thời là giáo viên dạy Toán đã quay trở lại trường làm việc từ ngày 2/11.

Trước đó, trao đổi với phóng viên, bà Hương cũng cho biết, sau khi xảy ra sự việc, sức khỏe và tinh thần chưa hoàn toàn ổn định nhưng cô giáo vẫn rất nóng lòng, muốn quay lại trường sớm vì lo lắng cho học sinh trong lớp. Ban giám hiệu nhà trường đã đến động viên cô nghỉ ngơi, hồi phục sức khỏe và ổn định tâm lý trước khi quay lại đứng lớp.

Như đã thông tin, ngày 19/10, trong giờ học môn Toán tại lớp 12A5, Trường THPT Mạc Đĩnh Chi, khi cô giáo đang chữa bài, nam sinh L.H.V bất ngờ lao lên bục giảng dùng tay đánh vào vùng đầu, mặt cô giáo.

Lý do, học sinh này cùng một số bạn khác không làm bài tập về nhà, bị cô giáo phạt đứng ở góc lớp. Sự việc chỉ dừng lại khi một số học sinh trong lớp nhanh chóng ngăn cản.

- Ảnh 1.

Trường THPT Mạc Đĩnh Chi (Hà Nội), nơi xảy ra sự việc học sinh đánh cô giáo hồi tháng 10 (ảnh: Công Hướng)

Cơ quan Cảnh sát điều tra đã phối hợp trung tâm Pháp y Hà Nội giám định thương tích đối với cô giáo. Kết quả, cô giáo bị tổn hại sức khỏe 12%.

Ngày 19/10, Cơ quan điều tra Công an TP Hà Nội đã ra lệnh giữ khẩn cấp đối với nam sinh trong vụ việc.

Ngày 21/10, Cơ quan điều tra cũng đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với L.H.V về tội cố ý gây thương tích Khoản 2 điều 134 Bộ Luật hình sự.

Không khí lạnh tăng cường trở lại, nhiều nơi sắp có mưa to đến rất to
Tags

Mạc Đĩnh Chi

Thanh Hương

cô giáo

cố ý gây thương tích

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Bùi Tuấn Trung (37 tuổi) khai gì tại cơ quan công an về hành vi dụ dỗ, xâm hại bé gái?

Bùi Tuấn Trung (37 tuổi) khai gì tại cơ quan công an về hành vi dụ dỗ, xâm hại bé gái?

01:02
Giang hồ mạng Nguyễn Tuấn Hiệp khai gì tại cơ quan công an?

Giang hồ mạng Nguyễn Tuấn Hiệp khai gì tại cơ quan công an?

02:43
Lời khai của 'Sơn mặt quỷ' Lâm Duy Bảo Sơn và đồng bọn tại cơ quan công an

Lời khai của 'Sơn mặt quỷ' Lâm Duy Bảo Sơn và đồng bọn tại cơ quan công an

01:37
Cột khói đen cuồn cuộn bốc cao trong đám cháy ở trường THCS Kim Liên, Hà Nội

Cột khói đen cuồn cuộn bốc cao trong đám cháy ở trường THCS Kim Liên, Hà Nội

00:50
Xe điện lớn nhất của Volvo ra mắt Việt Nam, đi 625 km/sạc

Xe điện lớn nhất của Volvo ra mắt Việt Nam, đi 625 km/sạc

02:01
Yamaha ra mắt xe máy điện mới toanh, có thể sạc điện dân dụng, dùng chung trạm sạc ô tô

Yamaha ra mắt xe máy điện mới toanh, có thể sạc điện dân dụng, dùng chung trạm sạc ô tô

01:36
Kia Sonet thế hệ mới lộ diện, đèn LED thiết kế mới, màn hình kép 12,3 inch

Kia Sonet thế hệ mới lộ diện, đèn LED thiết kế mới, màn hình kép 12,3 inch

01:14
Mazda ra mắt xe điện mới lớn hơn CX-5, màn hình 5K, chạy 555km/sạc

Mazda ra mắt xe điện mới lớn hơn CX-5, màn hình 5K, chạy 555km/sạc

01:39
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại