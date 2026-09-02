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Có gì trong mỏ vàng khổng lồ nhưng 'cô đơn' nhất thế giới?

Bằng Lăng
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Dù có trữ lượng vàng khổng lồ lên tới 4.500 tấn nhưng rất hiếm người mạo hiểm đến mỏ Kupol khai thác.

Có gì trong mỏ vàng khổng lồ nhưng 'cô đơn' nhất thế giới? - Ảnh 1.

Mỏ vàng Kupol ở Siberia thuộc khu tự trị Chukotka, vùng cực Đông Bắc của Nga, nổi tiếng với trữ lượng khổng lồ nhưng khó khai thác nhất nhì thế giới. (Ảnh: Atlas Obscura)

Có gì trong mỏ vàng khổng lồ nhưng 'cô đơn' nhất thế giới? - Ảnh 2.

Mỏ vàng Kupol được phát hiện vào khoảng những năm 1940, nằm sâu trong lớp băng với trữ lượng lên tới 4.500 tấn. (Ảnh: Elena Chernyshova)

Có gì trong mỏ vàng khổng lồ nhưng 'cô đơn' nhất thế giới? - Ảnh 3.

Tuy nhiên, do vị trí nằm trong vòng cực Bắc nên thời tiết tại đây vô cùng khắc nghiệt, quanh năm bao phủ bởi băng tuyết. Vì thế rất ít người khai thác mỏ này. (Ảnh: Elena Chernyshova)

Có gì trong mỏ vàng khổng lồ nhưng 'cô đơn' nhất thế giới? - Ảnh 4.

Ban ngày, nhiệt độ nơi đây lên rất cao nhưng đêm xuống, thời tiết giảm đột ngột xuống - 50°C khiến con người dễ bị sốc nhiệt. (Ảnh: Elena Chernyshova)

Có gì trong mỏ vàng khổng lồ nhưng 'cô đơn' nhất thế giới? - Ảnh 5.

Thêm nữa, điều kiện di chuyển hạn chế. Để đến mỏ Kupol chỉ có thể đến được bằng đường hàng không hoặc con đường băng tạm thời dài 200 dặm từ tháng 11 đến tháng 4. (Ảnh: Elena Chernyshova)

Có gì trong mỏ vàng khổng lồ nhưng 'cô đơn' nhất thế giới? - Ảnh 6.

Đến đã khó, việc ở lại đây còn khó hơn. Do vậy, mỏ vàng bị cô lập rất nhiều năm. (Ảnh: Axter)

Có gì trong mỏ vàng khổng lồ nhưng 'cô đơn' nhất thế giới? - Ảnh 7.

Bất chấp điều kiện khắc nghiệt, năm 1990 Chính phủ Nga lên kế hoạch khai thác mỏ vàng Kupol và đầu tư nhiều kinh phí mua các thiết bị khai thác hiện đại. Tuy nhiên, họ đối mặt với khó khăn khi không ai muốn khai thác dù được trả mức lương cao ngất ngưởng. (Ảnh: Printerest)

Có gì trong mỏ vàng khổng lồ nhưng 'cô đơn' nhất thế giới? - Ảnh 8.

Sau nhiều thập kỷ bỏ hoang, nhờ sự tiến bộ của công nghệ và máy móc hiện đại, mỏ Kupol đã được đưa vào khai thác thành công. (Ảnh: Elena Chernyshova)

Có gì trong mỏ vàng khổng lồ nhưng 'cô đơn' nhất thế giới? - Ảnh 9.

Năm 2005, công ty Kinross Gold (Canada) mua mỏ Kupol và bắt đầu khai thác vàng tại đây vào năm 2007. (Ảnh: Elena Chernyshova)

Có gì trong mỏ vàng khổng lồ nhưng 'cô đơn' nhất thế giới? - Ảnh 10.

Một năm sau đó, Kinross Gold tuyên bố gói kế hoạch trị giá hơn 700 triệu USD nhằm khai thác cả vàng lẫn bạc tại Kupol. Bởi ngoài vàng, mỏ Kupol còn có bạc. (Ảnh: Elena Chernyshova)

Có gì trong mỏ vàng khổng lồ nhưng 'cô đơn' nhất thế giới? - Ảnh 11.

Mỏ vàng Kupol mất 5 năm để xây dựng, sử dụng hơn 1.000 người đến từ những nơi xa xôi như Brazil. Công việc ở đây rất vất vả. Người lao động phải làm việc 12 tiếng mỗi ngày trong 2 tháng liên tục trước khi được nghỉ 2 tháng. Nhiều người đã không chịu được khí hậu nơi đây và từ bỏ việc khai thác. (Ảnh: Elena Chernyshova)

Có gì trong mỏ vàng khổng lồ nhưng 'cô đơn' nhất thế giới? - Ảnh 12.

Vì mỏ Kupol cách thị trấn gần nhất Bilibino, hàng trăm km nên cơ sở này đã được thiết kế như một ‘Trại thường trú’. (Ảnh: Elena Chernyshova)

Có gì trong mỏ vàng khổng lồ nhưng 'cô đơn' nhất thế giới? - Ảnh 13.

Quy mô được thiết kế đủ rộng cho 656 người lưu trú. Khu sinh hoạt bao gồm phòng VIP, phòng đơn, phòng đôi và khu dành cho nhân viên cấp cao. (Ảnh: Elena Chernyshova)

Có gì trong mỏ vàng khổng lồ nhưng 'cô đơn' nhất thế giới? - Ảnh 14.

Do điều kiện thời tiết khắc nghiệt ở Kupol, trại còn cung cấp các phương tiện giải trí để sử dụng sau giờ làm việc như phòng thư giãn, phòng tập thể dục và thư viện. (Ảnh: Elena Chernyshova)

Có gì trong mỏ vàng khổng lồ nhưng 'cô đơn' nhất thế giới? - Ảnh 15.

Phòng bếp hiện đại. (Ảnh: Elena Chernyshova)

Có gì trong mỏ vàng khổng lồ nhưng 'cô đơn' nhất thế giới? - Ảnh 16.

Nhà kính trồng rau thủy canh cung cấp một số loại rau quả tươi cho công nhân tại mỏ Kupol. (Ảnh: Elena Chernyshova)

Có gì trong mỏ vàng khổng lồ nhưng 'cô đơn' nhất thế giới? - Ảnh 17.

Một nhà khoa học tại phòng thí nghiệm Kupol đang tạo ra các mẫu kim loại quý. (Ảnh: Elena Chernyshova)

Tags

mỏ vàng Kupol

Siberia

khai thác vàng

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