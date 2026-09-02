Có gì trong mỏ vàng khổng lồ nhưng 'cô đơn' nhất thế giới?

Mỏ vàng Kupol mất 5 năm để xây dựng, sử dụng hơn 1.000 người đến từ những nơi xa xôi như Brazil. Công việc ở đây rất vất vả. Người lao động phải làm việc 12 tiếng mỗi ngày trong 2 tháng liên tục trước khi được nghỉ 2 tháng. Nhiều người đã không chịu được khí hậu nơi đây và từ bỏ việc khai thác. (Ảnh: Elena Chernyshova)