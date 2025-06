Có gì trong công trình "ươm mầm công dân toàn cầu" của Bình Dương?

Công trình "ươm mầm công dân toàn cầu"

Bình Dương hiện là địa phương phát triển mạnh mẽ về kinh tế – xã hội, đồng thời sở hữu hạ tầng công nghiệp và đô thị thông minh hiện đại.

Tỉnh cũng được đánh giá là một trong những địa phương tiên phong về tư duy đổi mới, năng lực thực thi và tinh thần hành động, đang tích cực chuyển mình theo hướng phát triển dựa trên tri thức, công nghệ và con người.

Mới đây, Tổ hợp giáo dục FPT tại Bình Dương đã được khởi công xây dựng. Dự án đặt tại phường Thái Hòa, thành phố Tân Uyên, trên khu đất hơn 84.000 m², tổng diện tích sàn xây dựng khoảng 130.000 m².

Tổ hợp gồm giảng đường, ký túc xá, khu dịch vụ đa năng, sân bóng tiêu chuẩn và nhiều hạng mục phụ trợ, đáp ứng toàn diện nhu cầu học tập, sinh hoạt của người học.

Tổ hợp giáo dục FPT tại Bình Dương là tiền đề quan trọng để kiến tạo môi trường học tập hiện đại cho học sinh, sinh viên. Việc tích hợp công nghệ hiện đại như trí tuệ nhân tạo (AI), khoa học dữ liệu, STEM vào chương trình học là minh chứng cho định hướng tiên phong trong đổi mới giáo dục mà FPT đang triển khai.

Phối cảnh Tổ hợp giáo dục FPT tại Bình Dương

Tổ hợp giáo dục FPT tại Bình Dương hướng tới mục tiêu đào tạo từ phổ thông đến đại học, tích hợp công nghệ hiện đại như AI, khoa học dữ liệu, phương pháp giáo dục STEAM (Science, Technology, Engineering, Art and Math), kỹ năng mềm và tư duy phản biện giúp học sinh, sinh viên phát triển toàn diện cả về trí tuệ và nhân cách, sẵn sàng trở thành những công dân toàn cầu trong kỷ nguyên số.

Dự kiến, giai đoạn 1 hoàn thành phần cất nóc các khối giảng đường, ký túc xá, nhà đa năng và một phần hạ tầng kỹ thuật vào quý I/2026 và đi vào vận hành vào quý III/2026.

Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương Võ Văn Minh khẳng định, đây không chỉ là một công trình xây dựng, mà còn là nơi ươm mầm cho nghìn học sinh, sinh viên và tài năng công nghệ của vùng Đông Nam Bộ. Đồng thời, đánh giá cao chiến lược phát triển giáo dục công nghệ bài bản, dài hạn của FPT, nhấn mạnh vai trò trong việc đào tạo công dân toàn cầu và đóng góp tích cực cho phát triển kinh tế-xã hội của địa phương và khu vực.

Mảng giáo dục của FPT hiện ra sao?

Giáo dục là một trong những mảng kinh doanh trụ cột của Tập đoàn FPT. Theo thống kê, năm 2024, mảng giáo dục đóng góp 10% cơ cấu doanh thu của tập đoàn. Hệ thống giáo dục FPT hiện đã có mặt tại 17 trong tổng số 34 tỉnh, thành phố trên cả nước, với gần 90 cơ sở đào tạo và quy mô gần 145.000 người học quy đổi.

Trong quý 1/2025, mảng giáo dục của FPT có sự cải thiện nhẹ, đạt doanh thu 1.834 tỷ đồng , tương đương mức tăng 3,2% so với cùng kỳ năm ngoái. Mức lỗ thấp hơn của mảng đầu tư, đạt -127 tỷ đồng so với -167 tỷ đồng của cùng kỳ năm ngoái đã hỗ trợ cho kết quả kinh doanh mảng giáo dục và đầu tư đạt 1.707 tỷ đồng (tăng 6,1% so với cùng kỳ năm ngoái và tăng 3,3% theo quý).

"Chúng tôi cho rằng mảng giáo dục sẽ ghi nhận tăng trưởng nhẹ trong quý 2/2025 nhờ mức học phí điều chỉnh tăng hằng năm và kì vọng quay trở lại quỹ đạo tăng trưởng 2 con số vào mùa tuyển sinh đại học diễn ra trong quý 3.

FPT sẽ tập trung quảng bá 2 ngành học chính là Quản trị kinh doanh và Công nghệ thông tin, cùng với các chương trình học mới như: Trí tuệ nhân tạo và Kỹ thuật ô tô, giúp bảo đảm số lượng sinh viên", báo cáo vừa công bố của Công ty chứng khoán KB Việt Nam (KBSEC) nhận định.

Trong năm 2025, FPT dự kiến sẽ đưa vào vận hành thêm các trường tại Huế và Hậu Giang, hai địa phương mới trong hệ thống, qua đó nâng số lượng cơ sở mở mới lên gần 20 trường trên toàn quốc, hiện diện tại 14 tỉnh thành. Khi đi vào hoạt động ổn định, dự kiến số học sinh sẽ được bổ sung thêm 25.100 người.

KBSEC dự phóng doanh thu mảng giáo dục và đầu tư sẽ tăng 21%/14% trong giai đoạn 2025 - 2026, đạt 7.443/8.502 tỷ đồng nhờ số lượng học sinh tăng dự kiến 9% mỗi năm, đạt 182.415/198.999 học sinh.