Có gì trong bệnh viện xanh-sạch-đẹp bậc nhất cả nước, Bộ Y tế công nhận, người bệnh hết lời khen ngợi?

Bộ Y tế vừa tổ chức Lễ trao giải Cuộc thi “Cơ sở y tế Xanh – Sạch – Đẹp” lần thứ I, với hơn 2.000 cơ sở y tế trên cả nước tham gia. Giải Nhất trong nhóm các cơ sở trực thuộc Bộ, ngành Trung ương được trao cho Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM (BV ĐHYD).

Theo ban tổ chức, tiêu chí chấm giải không chỉ dựa vào hình ảnh bên ngoài, mà còn bao gồm việc đánh giá thực tế, sáng kiến cải tiến, mức độ hài lòng của bệnh nhân, cũng như khả năng vận hành bền vững. Hơn 350.000 lượt khảo sát trực tuyến được thực hiện qua mã QR-code đã phản ánh góc nhìn từ chính người bệnh – yếu tố quan trọng để chọn ra các đơn vị đạt giải.

Nhiều bệnh nhân và người nhà từng đến khám tại BV ĐHYD đã bày tỏ sự hài lòng. Chị Mai Hương cho biết: “Tôi rất thích không gian xanh, mát, sạch sẽ và cảm thấy thoải mái khi đến đây.” Anh Trần Ngọc nhận xét: “Giải thưởng này hoàn toàn xứng đáng.” Trên mạng xã hội, các bình luận chúc mừng và khen ngợi chiếm đa số.

Không gian xanh của bệnh viện hiện diện khắp nơi.

Không gian xanh giữa lòng thành phố

Tọa lạc tại trung tâm quận 5, TP.HCM với diện tích 8.747m², BV ĐHYD đối mặt thách thức tạo không gian xanh trong khuôn viên hạn chế. Bệnh viện đã áp dụng nhiều sáng kiến như thiết kế bồn cây lớn, duy trì cây lâu năm, lắp đặt vách tường xanh, mái nhà xanh, tận dụng khoảng trống để trồng cây, bố trí vòng cây trên cao nhằm tăng diện tích mảng xanh mà không tốn đất.

Hàng năm, bệnh viện tổ chức đấu thầu cung cấp cây xanh, phân công nhân sự chăm sóc, đồng thời mở rộng diện tích trồng mới. Các khu vực nghỉ chờ, tiểu cảnh, ánh sáng tự nhiên được kết hợp hài hòa, tạo cảm giác thư giãn cho bệnh nhân, người nhà và nhân viên y tế.

Giải pháp tiết kiệm tài nguyên, bảo vệ môi trường

Bệnh viện sử dụng thiết bị tiết kiệm điện, cảm biến chiếu sáng, khai thác năng lượng tự nhiên, đầu tư công nghệ số nhằm tiết kiệm tài nguyên và giảm tác động tiêu cực tới môi trường. Nước uống được cung cấp miễn phí qua hệ thống máy nóng – lạnh, chất lượng được kiểm tra định kỳ 3 tháng/lần.

Vệ sinh môi trường luôn được duy trì nghiêm ngặt, khuôn viên và nhà vệ sinh được làm sạch hai lần mỗi ngày. Nhân viên và đơn vị vệ sinh được tập huấn quản lý rác thải y tế; 100% rác thải y tế rắn được phân loại, thu gom, xử lý theo quy định. Nước thải được xử lý đạt chuẩn trước khi xả ra môi trường. Bệnh viện dùng bao bì rác thải y tế tự phân hủy, túi giấy đựng thuốc, giảm in phim X-quang, CT nhằm hạn chế rác thải nhựa, đồng thời hợp đồng với đơn vị tái chế khi có thể.

Chăm sóc toàn diện, lấy người bệnh làm trung tâm

BV ĐHYD hướng tới mô hình bệnh viện đại học dẫn đầu tại Việt Nam và đạt chuẩn quốc tế. Không gian điều trị được cải tạo đồng bộ, tích hợp mảng xanh đa tầng, ánh sáng tự nhiên, khu vực sinh hoạt chung mở thoáng, thư viện mini và góc truyền thông sức khỏe.

Là bệnh viện tuyến cuối có lượng bệnh nhân lớn, BV ĐHYD ứng dụng hệ thống quản lý thông minh và nền tảng số UMC Care để rút ngắn thủ tục hành chính, tối ưu quy trình tiếp đón và điều trị, điều phối hiệu quả không gian và môi trường làm việc. Các hoạt động kiểm soát nhiễm khuẩn, phân loại rác thải, quản lý chất thải và truyền thông nội viện được duy trì thường xuyên, có giám sát nội bộ định kỳ.

PGS.TS.BS Nguyễn Hoàng Bắc – Giám đốc BV ĐHYD chia sẻ: "Môi trường làm việc thuận tiện, hiện đại giúp nhân viên y tế an tâm cống hiến, từ đó lan tỏa chất lượng phục vụ đến người bệnh. Một bệnh viện xanh – sạch – đẹp không chỉ tạo ấn tượng thị giác, mà còn nâng cao trải nghiệm tích cực trong toàn hành trình khám chữa bệnh".

Tại BV ĐHYD, chăm sóc sức khỏe không chỉ là điều trị, mà còn thể hiện trong từng chi tiết môi trường bệnh viện – từ mảng xanh mát mắt, hệ thống vệ sinh sạch sẽ, đến vẻ đẹp thẩm mỹ ở mọi khu vực. Tất cả tạo nên một môi trường y tế chuyên nghiệp, nhân văn, an toàn cho cộng đồng.

Một số hình ảnh về bệnh viện xanh - sạch - đẹp nhất ở Việt Nam: